Анчелотти повторил то самое празднование: с сигарой и очками 😎

«Реал» поколотил 4:0 «Гранаду», получил чемпионский трофей и устроил парад в Мадриде. Отдельное внимание новой фотографии Карло Анчелотти с сигарой в окружении игроков.

Все то же самое плюс еще один игрок

Похожее фото уже было в 2022-м: тогда Анчелотти запечатлели вместе с Винисиусом, Эдером Милитао, Давидом Алабой и Родриго. Тогда он сказал: «Я не курю сигары. Это была просто фотография с моими друзьями. Да, эти игроки – мои друзья».

Сейчас тренера спросили: ждать ли подобного фото? Анчелотти посмеялся и ответил: «Да, вроде того. Сигара и очки, то же самое».

И снова сфотографировался с теми же футболистами, только в компанию внезапно добавился и Эдуардо Камавинга!

Это не единственное фото с сигарой с празднования. С ней позировал еще и Давиде Анчелотти – сын Карло.

Анчелотти нравилось курить, но он уже, кажется, бросил

Это было давней привычкой итальянца:

«Начал курить еще игроком. Мне было 25 лет и я был травмирован. Я никогда не курил, но сделав одну затяжку, стал заядлым курильщиком.

Мне это нравится. Курение помогает расслабиться. Люблю курить после обеда или во время просмотра какого-нибудь фильма. Прекрасно понимаю, что сейчас курящий футболист – это не самый привлекательный образ. Но, например, в Италии до недавнего времени можно было курить на тренерской скамейке. Я частенько курил во время матчей.

Помню, однажды мы играли с «Аяксом» в Лиге чемпионов. Тогда мы забили на последней минуте. Дженнаро Гаттузо на эмоциях подскочил ко мне и обхватил со спины. Я почти проглотил сигарету».

Была история в «Милане»: перед финалом ЛЧ-2006/07 пообещал бросить, если победит «Ливерпуль». Победили. Но разговоры о бросании курить продолжались дальше.

В «Челси» он говорил: «Хочу бросить курить, но нужно найти подходящую дату. 31 декабря – хорошая дата, но не знаю, какого года. Но если нельзя, я не курю. И это касается Англии, а не только «Челси», потому что здесь тоже нельзя курить в ресторанах. То же самое – и в Италии. Так что становилось легче, когда «Челси» постоянно побеждал».

В «Баварии» Анчелотти попросили не курить на базе клуба – об этом рассказывал спортивный директор Хасан Салихамиджич. Итальянец согласился: «Это хорошо для моего здоровья, да и жена рада».

В 2022-м прозвучали такие слова: «Какое-то время назад мне нравилось курить, но я бросил. Теперь нравится жевать жвачку, пока не закончится игра. Думаю, мне это помогает».

И на этот раз Анчелотти произвел верную замену.

И Мбаппе, и Холанд в «Реале» – разве это возможно? Откуда деньги?

Фото: East News /JOHN MACDOUGALL/AFP; facebook.com/RealMadrid