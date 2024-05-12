Анчелотти повторил фото с сигарой и в очках на чемпионском параде «Реала» – как в 2022-м
Карло Анчелотти повторил фото с сигарой.
В Мадриде проходит чемпионский парад по поводу победы «Мадрида» в Ла Лиге: «Реал» ездит по городу на автобусе с открытым верхом. По ходу празднования Карло Анчелотти сфотографировался с футболистами команды в солнцезащитных очках и с сигарой.
Анчелотти, таким образом, повторил популярное фото празднования чемпионства 2022 года. Тогда итальянец тоже позировал с игроками, был в очках и сигарой.
Фото: твиттер MadridXtra
Чот пошлая аналогия пришла в голову, где беленькая девочка сидит на диване в окружении загорелых парней ))