Анчелотти повторил фото с сигарой и в очках на чемпионском параде «Реала» – как в 2022-м

Карло Анчелотти повторил фото с сигарой.

В Мадриде проходит чемпионский парад по поводу победы «Мадрида» в Ла Лиге: «Реал» ездит по городу на автобусе с открытым верхом. По ходу празднования Карло Анчелотти сфотографировался с футболистами команды в солнцезащитных очках и с сигарой.

Анчелотти, таким образом, повторил популярное фото празднования чемпионства 2022 года. Тогда итальянец тоже позировал с игроками, был в очках и сигарой.

Фото: твиттер MadridXtra