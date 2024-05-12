Анчелотти повторил фото с сигарой и в очках на чемпионском параде «Реала» – как в 2022-м

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига фото Футбол

Карло Анчелотти повторил фото с сигарой.

В Мадриде проходит чемпионский парад по поводу победы «Мадрида» в Ла Лиге: «Реал» ездит по городу на автобусе с открытым верхом. По ходу празднования Карло Анчелотти сфотографировался с футболистами команды в солнцезащитных очках и с сигарой.

Анчелотти, таким образом, повторил популярное фото празднования чемпионства 2022 года. Тогда итальянец тоже позировал с игроками, был в очках и сигарой.

Фото: твиттер MadridXtra

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47 комментариев
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Успешный южанин, фото в цвете, 1859
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-10
+180
Хозяин плантации в окружении своих рабов
+94
-11
+83
Анчелотти судя по всему очень гибкий в морально-психологическом плане человек , и вероятно тонкий психолог. Просто сравните с кем он успешно работал в том же Милане: Мальдини, Гаттузо, Неста, Кафу , Пирло , Стам и т.д. - олдскульные, хардкорные ребята , и атмосфера в команде там была я думаю соответствующая. Прошло 20 лет , а Анчелотти все еще успешен , все еще находит общий язык и подход к игрокам , но теперь уже к таким как Винисиус, Родриго , Камавинга , Тчуамени и т.д. тому же Моуриньо перестроиться под новое поколение так и не удалось. Карло великий тренер , безусловно. Думаю если он с какой-нибудь сборной возьмет ЧМ под конец, то станет без всяких споров величайшим тренером
+50
-3
+47
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Успешный южанин, фото в цвете, 1859
Негры подорожали((
+47
-7
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Скромное обаяние рабства.
+26
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Успешный южанин, фото в цвете, 1859
Вхахахахахахаа
+14
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+11
Дон Карло топ 🔝
+13
-4
+9
Ответ ОттоДракула
Комментарий удален модератором
Ты исторические снимки рабов с хозяевами посмотри, удивишься что на 1 из 3-х снимков там полная радость.
+10
-1
+9
Ответ Красная стрела
Чернокожие всё больше выходят на ведущие роли в футболе🤷‍♂️ что и говорить , если 3 из 4 кандидатов на золотой мяч- цветные.
И в чём проблема?
+10
-2
+8
Ответ Hans Castorp
Анчелотти судя по всему очень гибкий в морально-психологическом плане человек , и вероятно тонкий психолог. Просто сравните с кем он успешно работал в том же Милане: Мальдини, Гаттузо, Неста, Кафу , Пирло , Стам и т.д. - олдскульные, хардкорные ребята , и атмосфера в команде там была я думаю соответствующая. Прошло 20 лет , а Анчелотти все еще успешен , все еще находит общий язык и подход к игрокам , но теперь уже к таким как Винисиус, Родриго , Камавинга , Тчуамени и т.д. тому же Моуриньо перестроиться под новое поколение так и не удалось. Карло великий тренер , безусловно. Думаю если он с какой-нибудь сборной возьмет ЧМ под конец, то станет без всяких споров величайшим тренером
Ну что вы. Самым титулованным возможно, но чтобы величайшим - нет. Ведь были тренеры, которые изменили сам футбол. А Карло гибкий, как вы заметили
+5
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Анча реально счастлив в Мадриде! Он тут за эти годы стал мадридистам и собрал банды от Криштиану до Винисиуса! Хотя в милане он тоже был в шокаладе и поработал там с такими как Мальдини, Неста,Стамм,Пирло,Гаттузо, Кака,Шева,Зедорф ,Индзаги.. команда мечта❤️
+2
-1
+1
Ответ Красная стрела
Чернокожие всё больше выходят на ведущие роли в футболе🤷‍♂️ что и говорить , если 3 из 4 кандидатов на золотой мяч- цветные.
"Цветной" - это ты :) А они темнокожие
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Папа сделал дело, папа может отдыхать!
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Батя 💜🤍
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Успешный южанин, фото в цвете, 1859
Чет порвало меня))
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Комментарий удален модератором
Ответ Красная стрела
Чернокожие всё больше выходят на ведущие роли в футболе🤷‍♂️ что и говорить , если 3 из 4 кандидатов на золотой мяч- цветные.
это те негры, которых в НБА забраковали из-за роста!!!!!!!😂
+1
-1
0
Витя ака 47
+1
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0
Чернокожие всё больше выходят на ведущие роли в футболе🤷‍♂️ что и говорить , если 3 из 4 кандидатов на золотой мяч- цветные.
+7
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Главный среди африканцев.
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Ответ Oliver Kromwel
Хозяин плантации в окружении своих рабов
Комментарий удален модератором
Ответ Chistian Jadson
Это расизм !!!
Действительно, ведь жизни чёрных важны, а белый курит рядом.
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Ответ Николай Бойко
Негры подорожали((
поржал)))))
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Карло красавец конечно!
Чот пошлая аналогия пришла в голову, где беленькая девочка сидит на диване в окружении загорелых парней ))
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Ответ Pato07
Если Реал ещё и лигу чемпионов возьмёт, то для Карло это серьёзная заявка на звание величайшего клубного тренера в истории. И закроет он эту позицию на долгое время.
Ну может в истории ЛЧ только, в чемпионатах у него были проблемы, да что говорить он с Миланом только 1 раз за 8 лет его взял. А это говорит о умении держать команду в стабильности весь сезон
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Ответ vtsch4svws
Комментарий удален модератором
Смотри как бы потом удалять не пришлось
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😎👍🤌
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Комментарий удален пользователем
Ибра заценил наверное!!!!!!!!
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Белый на заднем фоне похож на Эдена Азара 😂😂😂
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