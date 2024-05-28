Непомнящий о Тюкавине: «Не рекомендую ему сломя голову куда-то ехать. Я против, чтобы из РПЛ уезжали качественные игроки. Если уезжают, то именно играть, а не ждать очереди»

Теги высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Валерий Непомнящий Константин Тюкавин Футбол

Валерий Непомнящий высказался о переходе Константина Тюкавина в европейскую лигу.

Ранее появлялась информация об интересе к Тюкавину со стороны «Атлетико» и «Бенфики».

«У меня совершенно не такая позиция. Я против того, чтобы из нашего чемпионата уезжали качественные игроки, которыми мы любуемся и которые нас радуют. И если уезжают, то именно играть и еще раз играть, а не ждать очереди или добиваться чего-то.

Я Тюкавину не рекомендую, не советую прямо сейчас сломя голову куда-то ехать. Знаю позицию и агента, и самого Тюкавина, что торопиться не надо. Может быть, в зимнее трансферное окно», – сказал бывший главный тренер «Томи».

В текущем сезоне Тюкавин сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал десять результативных передач. Статистика Константина – здесь.

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10 комментариев
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Нигде, никто и никому не гарантирует обязательно играть в основном составе. Только нашим паспортистам. А так везде конкуренция. Если позвали в команду - разумеется, дадут возможность проявить себя и доказать, что именно ты должен играть в основе следующий матч. А потом снова доказывать, не снижая планку требований к себе.
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Когда-то никому не известный молодой советский тренер поехал за границу и выстрелил аж на чемпионате мира!
Надо дерзать.
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Чтобы сразу играть, это надо быть на голову выше,плюс адаптация время займёт.
Странный комментарий от вроде бы человека понимающего в футболе.
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За полгода Тюкавин станет некачественным и можно спокойно ехать?
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Оставаться в РПЛ нужно по двум причинам: если Тюкавин видит, что ему ещё многому можно научиться у тренера и партнёров; денег на счетах недостаточно, а жена/подруга/мама хотят поближе к Патрикам жить.
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Ответ Фут.Боль
За полгода Тюкавин станет некачественным и можно спокойно ехать?
Да впринципи уже может...
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Ответ Бровочник
Когда-то никому не известный молодой советский тренер поехал за границу и выстрелил аж на чемпионате мира! Надо дерзать.
Ну дык - туркменская школа !
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