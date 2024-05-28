Непомнящий о Тюкавине: «Не рекомендую ему сломя голову куда-то ехать. Я против, чтобы из РПЛ уезжали качественные игроки. Если уезжают, то именно играть, а не ждать очереди»

Валерий Непомнящий высказался о переходе Константина Тюкавина в европейскую лигу.

Ранее появлялась информация об интересе к Тюкавину со стороны «Атлетико» и «Бенфики».

«У меня совершенно не такая позиция. Я против того, чтобы из нашего чемпионата уезжали качественные игроки, которыми мы любуемся и которые нас радуют. И если уезжают, то именно играть и еще раз играть, а не ждать очереди или добиваться чего-то.

Я Тюкавину не рекомендую, не советую прямо сейчас сломя голову куда-то ехать. Знаю позицию и агента, и самого Тюкавина, что торопиться не надо. Может быть, в зимнее трансферное окно», – сказал бывший главный тренер «Томи».

В текущем сезоне Тюкавин сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал десять результативных передач. Статистика Константина – здесь.