Слишкович о «Спартаке»: «Почему неконкурентоспособен? Тут лучшие российские футболисты в лиге»
Владимир Слишкович считает, что в «Спартаке» играют самые сильные россияне.
– Вы сказали, что «Спартак» станет чемпионом в следующем сезоне. Но «Зенит» покупает за 20 миллионов евро Вендела, а «Спартак» примерно за такие же деньги берет Тиля и, например, Угальде. Не кажется ли вам, что нынешний состав неконкурентоспособен, чтобы быть чемпионом?
– Почему неконкурентоспособен? Он конкурентоспособный. Есть много примеров, когда тот же «ПСЖ» тратит большие деньги, а Лигу чемпионов выиграть не может.
В «Спартаке» играют лучшие российские футболисты в лиге – это я могу сказать вам точно. У них есть качества, чтобы прогрессировать и становиться лучше. С каждым годом команда будет только лучше и лучше, – сказал Слишкович.
Убедить боссов Лукойла, что все хорошо и игроки лучшие в мире, далее со Станковича будет непомерный спрос и при первых неудачах его выкинут, а кого поставят на место главного? Этот балканец не так прост 😏
То из десятки не вылетят, то в тройку не войдут💪
(Абаскаль всех запутал своими экспериментами, да и звёздную болезнь у некоторых можно заметить)
если Станкович сможет грамотно всех смотивировать и игроки будут расти, да - русский костяк в Спартаке - мощнейший в лиге