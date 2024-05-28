Слишкович о «Спартаке»: «Почему неконкурентоспособен? Тут лучшие российские футболисты в лиге»

Владимир Слишкович считает, что в «Спартаке» играют самые сильные россияне.

– Вы сказали, что « » станет чемпионом в следующем сезоне. Но «Зенит» покупает за 20 миллионов евро Вендела, а «Спартак» примерно за такие же деньги берет Тиля и, например, Угальде. Не кажется ли вам, что нынешний состав неконкурентоспособен, чтобы быть чемпионом?

– Почему неконкурентоспособен? Он конкурентоспособный. Есть много примеров, когда тот же «ПСЖ» тратит большие деньги, а Лигу чемпионов выиграть не может.

В «Спартаке» играют лучшие российские футболисты в лиге – это я могу сказать вам точно. У них есть качества, чтобы прогрессировать и становиться лучше. С каждым годом команда будет только лучше и лучше, – сказал .