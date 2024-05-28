Слишкович о «Спартаке»: «Почему неконкурентоспособен? Тут лучшие российские футболисты в лиге»

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович считает, что в «Спартаке» играют самые сильные россияне.

– Вы сказали, что «Спартак» станет чемпионом в следующем сезоне. Но «Зенит» покупает за 20 миллионов евро Вендела, а «Спартак» примерно за такие же деньги берет Тиля и, например, Угальде. Не кажется ли вам, что нынешний состав неконкурентоспособен, чтобы быть чемпионом?

– Почему неконкурентоспособен? Он конкурентоспособный. Есть много примеров, когда тот же «ПСЖ» тратит большие деньги, а Лигу чемпионов выиграть не может.

В «Спартаке» играют лучшие российские футболисты в лиге – это я могу сказать вам точно. У них есть качества, чтобы прогрессировать и становиться лучше. С каждым годом команда будет только лучше и лучше, – сказал Слишкович.

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10 комментариев
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По з/п разве что
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Ааааа я понял его идею

Убедить боссов Лукойла, что все хорошо и игроки лучшие в мире, далее со Станковича будет непомерный спрос и при первых неудачах его выкинут, а кого поставят на место главного? Этот балканец не так прост 😏
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Литвинов, Умаров, Игнатов, Селихов, Угальде, Зиньковский это ли не лучшие по статистике )
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Ловите борщееда!
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Ну а что он должен говорить про своих же игроков? Вы все поленья и ваш уровень - это пердив?
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...становиться лучше... ибо хуже уже куда же...
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Топы, че говорить
То из десятки не вылетят, то в тройку не войдут💪
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Для очередного "захвата и удержания" пятого места - состав топовый! :)
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по факту, он прав, но - многие за последнее время сдали

(Абаскаль всех запутал своими экспериментами, да и звёздную болезнь у некоторых можно заметить)

если Станкович сможет грамотно всех смотивировать и игроки будут расти, да - русский костяк в Спартаке - мощнейший в лиге
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