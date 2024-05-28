«Матч ТВ» покажет финал Евро-2024. У Okko лишь три матча плей-офф

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Лишь три матча плей-офф Евро-2024 покажет Okko.

Сегодня стало известно, что онлайн-платформа будет транслировать игры чемпионата Европы вместе с «Матч ТВ».

Опубликовано расписание трансляций:

1-й тур

Германия – Шотландия, 14 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Венгрия – Швейцария, 15 июня, 16:00 / Okko

ИспанияХорватия, 15 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Италия – Албания, 15 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Польша – Нидерланды, 16 июня, 16:00 / Okko

Словения – Дания, 16 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Сербия – Англия, 16 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Румыния – Украина, 17 июня, 16:00 / Okko

Бельгия – Словакия, 17 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Австрия – Франция, 17 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Турция – Грузия, 18 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Португалия – Чехия, 18 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

2-й тур

Хорватия – Албания, 19 июня, 16:00 / Okko

Германия – Венгрия, 19 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Шотландия – Швейцария, 19 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Словения – Сербия, 20 июня, 16:00 / Okko

Дания – Англия, 20 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Испания – Италия, 20 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Словакия – Украина, 21 июня, 16:00 / Okko

Польша – Австрия, 21 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Нидерланды – Франция, 21 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Грузия – Чехия, 22 июня, 16:00 / Okko

Турция – Португалия, 22 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Бельгия – Румыния, 22 июня, 22:00 / Okko

3-й тур

Швейцария – Германия, 23 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Шотландия – Венгрия, 23 июня, 22:00 / Okko

Албания – Испания, 24 июня, 22:00 / Okko

Хорватия – Италия, 24 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Нидерланды – Австрия, 25 июня, 19:00 / Okko

Франция – Польша, 25 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Англия – Словения, 25 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Дания – Сербия, 25 июня, 22:00 / Okko

Словакия – Румыния, 26 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Украина – Бельгия, 26 июня 19:00 / Okko

Грузия – Португалия, 26 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Чехия – Турция, 26 июня, 22:00 / Okko

Плей-офф

1/8 финала, 29 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 29 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 30 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 30 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 01 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 01 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 02 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 02 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

1/4 финала, 05 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/4 финала, 05 июля, 22:00 / Okko

1/4 финала, 06 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/4 финала, 06 июля, 22:00 / Okko

1/2 финала, 09 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

1/2 финала, 10 июля, 22:00 / Okko

Финал, 14 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

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50 комментариев
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А если вдруг в финал выйдет Украина, что же будет?
+73
-10
+63
Все матчи 1/8 показывает матчтв. А если выйдет Украина? Не будут показывать? Включат интершум? Будет Анисимов комментировать из программы Есть тема?
+49
-10
+39
Ответ Ричард Чейз
А если вдруг в финал выйдет Украина, что же будет?
Тогда всем придется искать пиратскую трансляцию финала 😄
+41
-5
+36
Ответ Ебздрогыч
Все матчи 1/8 показывает матчтв. А если выйдет Украина? Не будут показывать? Включат интершум? Будет Анисимов комментировать из программы Есть тема?
И что? Лунина же не замазывали и фамилию его не коверкали. А вот всякие Волочаи с Мегого самым поганым образом оскорбляли Миранчука во время матчей Аталанты. Это не считая того, что этот и подобные ему персонажи пишут в своих соцсетях
+39
-11
+28
Ответ Евгений Сидоров
Админресурс и отсутствие здоровое конкуренции как оно есть. Будем слушать больше визгов Чердаков и Гиеничей.
Выбор между бесплатным каналом , который даже в деревне глухой посмотришь и ОККО который не только без подписки , но и без интернета не посмотришь . Извини но я выбираю матч
+23
-1
+22
Ответ Ричард Чейз
А если вдруг в финал выйдет Украина, что же будет?
Покажут финал прошлого ЧМ
+17
-1
+16
Ответ Ричард Чейз
А если вдруг в финал выйдет Украина, что же будет?
не выйдет
+30
-16
+14
Ответ Tim_Nazarov
Покажут финал прошлого ЧМ
Молодежного. По хоккею. 2011 года :)
+13
0
+13
AceStream покажет абсолютно всё😆
+13
-1
+12
Ответ Ричард Чейз
А если вдруг в финал выйдет Украина, что же будет?
Будет фильм с Сигалом вместо финала.

Хотя там уже в 1/8 не предусмотрено места Украине, судя по расписанию 🤔
+10
-1
+9
Ответ Peter Parker
И что? Лунина же не замазывали и фамилию его не коверкали. А вот всякие Волочаи с Мегого самым поганым образом оскорбляли Миранчука во время матчей Аталанты. Это не считая того, что этот и подобные ему персонажи пишут в своих соцсетях
«Ронжье всё правильно сделал. Мало даже. Надо было в рожу дать. Да и даже этого было бы мало. Надеюсь, судья сейчас говорит Головину: «Отправляйся на болото, чувак. И не вылезай оттуда», - сказал украинский комментатор.
Оскорбляли также и Захаряна в матчах Ла Лиги.
А наши русские комментаторы Матч ТВ(гос. канал) весь матч хвалили Лунина в матче с Сити.Русская аудитория его лучшим игроком матча признала.
Вот и вся разница.
+7
0
+7
Скорее всего, ЛЧ они тоже поделят.
+4
0
+4
Матч-тв забирает себе прайм. Наверное больше заплатили, всё почестному.
+3
0
+3
Ответ Ричард Чейз
А если вдруг в финал выйдет Украина, что же будет?
Покажут товарняк России и Белоруссии и выдадут за финал Евро. Так сказать, перенимут опыт северокорейских братушек.
+6
-4
+2
Ха-ха
С Okko специально правами поделились, чтобы Украину по МатТв не показывать.
Как там Лавров говорил?
+6
-4
+2
Ответ Ричард Чейз
А если вдруг в финал выйдет Украина, что же будет?
ну это "вдруг" из разряда фантастики, команда с большим скрипом в финальную часть турнира вышла, а вы про финал говорите
+1
0
+1
Интересно, ОККО Бесплатный или платный?
У меня есть и подписка если что. Просто любопытно
+1
0
+1
Ответ Владимир Л.
Вот.Нашёл что можно.Разговоры о важном в 1м тайме, во 2-ом уроки русского с Захаром Прилепиным, в доп.время Аким Апачев и Рич, ну а серию пенальти доверим только Чичерине.
И это сойдёт 👍👍👍
+1
0
+1
Иными словами, по тв не будут показывать 17 матчей евро, включая один полуфинал.
+1
0
+1
Ответ Дубль Хоселу в полуфинале ЛЧ
AceStream покажет абсолютно всё😆
а им ещё1 пользуются?
+1
0
+1
Хахаххх, все матчи в группе сборной Украины покажет только Окко)))
+2
-1
+1
Ответ Евгений Сидоров
Админресурс и отсутствие здоровое конкуренции как оно есть. Будем слушать больше визгов Чердаков и Гиеничей.
никто же не заставляет смотреть, век интернета на дворе, выбирай любой канал доступный
+1
0
+1
Ответ Алексѣй Пестовъ
Хахаххх, все матчи в группе сборной Украины покажет только Окко)))
Еще Албанию))
0
0
0
Ответ ДудьСдулся
Ха-ха С Okko специально правами поделились, чтобы Украину по МатТв не показывать. Как там Лавров говорил?
А кто интересно матч-тв продаст права?
0
0
0
Ответ Peter Parker
И что? Лунина же не замазывали и фамилию его не коверкали. А вот всякие Волочаи с Мегого самым поганым образом оскорбляли Миранчука во время матчей Аталанты. Это не считая того, что этот и подобные ему персонажи пишут в своих соцсетях
вы очень правы, люди думают, что наши будут укро лжекомментаторам уподобляться, потому и ожидают гадостей в эфире, на украине это в норме вещей считается, но должен быть футбол
0
0
0
Ответ Владимир Л.
Боюсь, что играть с Ираном , Эритреей и Северной Кореей идиотов вы не найдёте.
Тут, скорее наоборот - за сборную санитарной зоны от Винницы до Кракова захочет выступать только один Роман Зозуля. А все остальные футболисты бывшей так называемой Украины предпочтут выступать на чемпионатах мира и Европы в составе сборной России.
+1
-1
0
Ответ Ебздрогыч
Все матчи 1/8 показывает матчтв. А если выйдет Украина? Не будут показывать? Включат интершум? Будет Анисимов комментировать из программы Есть тема?
Не, не интершум.Под Шамана Я рууууууусссссскккккииииий!Все 90 минут.
+10
-10
0
Ответ Евгений Сидоров
Админресурс и отсутствие здоровое конкуренции как оно есть. Будем слушать больше визгов Чердаков и Гиеничей.
Смешно звучит в том контексте, что Окко это Сбер)
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Ответ Зеленский
А если Украина выйдет в плей-офф?)
и что будет?
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Ответ 5sue86q3f5
Ну мы тоже на ЕВРО 2008 со скрипом попали, а дальше все помнят
да, было круто, но до финала объективно даже тем сильным составом наши не дотянули, а тут при наличии Испании, Франции, Германии, Англии сложно на что-то рассчитывать куда более слабой сборной, хотя чудеса иногда и бывают
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