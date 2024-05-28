«Матч ТВ» покажет финал Евро-2024. У Okko лишь три матча плей-офф
Лишь три матча плей-офф Евро-2024 покажет Okko.
Сегодня стало известно, что онлайн-платформа будет транслировать игры чемпионата Европы вместе с «Матч ТВ».
Опубликовано расписание трансляций:
1-й тур
Германия – Шотландия, 14 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Венгрия – Швейцария, 15 июня, 16:00 / Okko
Испания – Хорватия, 15 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
Италия – Албания, 15 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Польша – Нидерланды, 16 июня, 16:00 / Okko
Словения – Дания, 16 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
Сербия – Англия, 16 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Румыния – Украина, 17 июня, 16:00 / Okko
Бельгия – Словакия, 17 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
Австрия – Франция, 17 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Турция – Грузия, 18 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
Португалия – Чехия, 18 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
2-й тур
Хорватия – Албания, 19 июня, 16:00 / Okko
Германия – Венгрия, 19 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
Шотландия – Швейцария, 19 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Словения – Сербия, 20 июня, 16:00 / Okko
Дания – Англия, 20 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
Испания – Италия, 20 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Словакия – Украина, 21 июня, 16:00 / Okko
Польша – Австрия, 21 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
Нидерланды – Франция, 21 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Грузия – Чехия, 22 июня, 16:00 / Okko
Турция – Португалия, 22 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
Бельгия – Румыния, 22 июня, 22:00 / Okko
3-й тур
Швейцария – Германия, 23 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Шотландия – Венгрия, 23 июня, 22:00 / Okko
Албания – Испания, 24 июня, 22:00 / Okko
Хорватия – Италия, 24 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Нидерланды – Австрия, 25 июня, 19:00 / Okko
Франция – Польша, 25 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
Англия – Словения, 25 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Дания – Сербия, 25 июня, 22:00 / Okko
Словакия – Румыния, 26 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
Украина – Бельгия, 26 июня 19:00 / Okko
Грузия – Португалия, 26 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Чехия – Турция, 26 июня, 22:00 / Okko
Плей-офф
1/8 финала, 29 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
1/8 финала, 29 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
1/8 финала, 30 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
1/8 финала, 30 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
1/8 финала, 01 июля, 19:00 / «Матч ТВ»
1/8 финала, 01 июля, 22:00 / «Матч ТВ»
1/8 финала, 02 июля, 19:00 / «Матч ТВ»
1/8 финала, 02 июля, 22:00 / «Матч ТВ»
1/4 финала, 05 июля, 19:00 / «Матч ТВ»
1/4 финала, 05 июля, 22:00 / Okko
1/4 финала, 06 июля, 19:00 / «Матч ТВ»
1/4 финала, 06 июля, 22:00 / Okko
1/2 финала, 09 июля, 22:00 / «Матч ТВ»
1/2 финала, 10 июля, 22:00 / Okko
Финал, 14 июля, 22:00 / «Матч ТВ»
Хотя там уже в 1/8 не предусмотрено места Украине, судя по расписанию 🤔
Оскорбляли также и Захаряна в матчах Ла Лиги.
А наши русские комментаторы Матч ТВ(гос. канал) весь матч хвалили Лунина в матче с Сити.Русская аудитория его лучшим игроком матча признала.
Вот и вся разница.
С Okko специально правами поделились, чтобы Украину по МатТв не показывать.
Как там Лавров говорил?
У меня есть и подписка если что. Просто любопытно