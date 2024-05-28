«Матч ТВ» покажет финал Евро-2024. У Okko лишь три матча плей-офф

Лишь три матча плей-офф Евро-2024 покажет Okko.

Сегодня стало известно, что онлайн-платформа будет транслировать игры чемпионата Европы вместе с «Матч ТВ».

Опубликовано расписание трансляций:

1-й тур

– Шотландия, 14 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Венгрия – , 15 июня, 16:00 / Okko

– , 15 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Италия – Албания, 15 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Польша – Нидерланды, 16 июня, 16:00 / Okko

Словения – Дания, 16 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Сербия – Англия, 16 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Румыния – Украина, 17 июня, 16:00 / Okko

Бельгия – Словакия, 17 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Австрия – Франция, 17 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Турция – Грузия, 18 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Португалия – Чехия, 18 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

2-й тур

Хорватия – Албания, 19 июня, 16:00 / Okko

Германия – Венгрия, 19 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

– Швейцария, 19 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Словения – Сербия, 20 июня, 16:00 / Okko

Дания – Англия, 20 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Испания – Италия, 20 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Словакия – Украина, 21 июня, 16:00 / Okko

Польша – Австрия, 21 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Нидерланды – Франция, 21 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Грузия – Чехия, 22 июня, 16:00 / Okko

Турция – Португалия, 22 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Бельгия – Румыния, 22 июня, 22:00 / Okko

3-й тур

Швейцария – Германия, 23 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Шотландия – Венгрия, 23 июня, 22:00 / Okko

Албания – Испания, 24 июня, 22:00 / Okko

Хорватия – Италия, 24 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Нидерланды – Австрия, 25 июня, 19:00 / Okko

Франция – Польша, 25 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Англия – Словения, 25 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Дания – Сербия, 25 июня, 22:00 / Okko

Словакия – Румыния, 26 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Украина – Бельгия, 26 июня 19:00 / Okko

Грузия – Португалия, 26 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Чехия – Турция, 26 июня, 22:00 / Okko

Плей-офф

1/8 финала, 29 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 29 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 30 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 30 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 01 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 01 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 02 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 02 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

1/4 финала, 05 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/4 финала, 05 июля, 22:00 / Okko

1/4 финала, 06 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/4 финала, 06 июля, 22:00 / Okko

1/2 финала, 09 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

1/2 финала, 10 июля, 22:00 / Okko

Финал, 14 июля, 22:00 / «Матч ТВ»