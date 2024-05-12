«Реалу» вручили чемпионский кубок Ла Лиги на базе клуба. «Мадрид» сегодня отпразднует 36-й титул

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Федерация футбола Испании Начо Фернандес Футбол

«Реалу» вручили кубок за победу в Ла Лиге на клубной базе.

Команда тренера Карло Анчелотти досрочно стала чемпионом Испании 4 мая после игры 34-го тура против «Кадиса» (3:0) и последующего поражения «Барселоны» от «Жироны» (2:4).

Тогда «Реал» не стал праздновать завоевание 36-го чемпионского титула из-за подготовки к ответному полуфиналу Лиги чемпионов с «Баварией». Вчера «Мадрид» победил «Гранаду» (4:0) в гостях и не стал получать трофей на поле вылетевшего в Сегунду соперника.

Празднование состоится сегодня у фонтана «Сибелес» в Мадриде – там «сливочные» традиционно отмечают свои победы.

Королевская испанская футбольная федерация вручила «Реалу» чемпионский кубок на клубной базе – президент RFEF Педро Роча передал его капитану команды Начо Фернандесу.

Фото: realmadrid.com

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30 комментариев
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Лучшие💪💪💪
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+41
Всех фанатов Реала поздравляю с чемпионством. Невероятный сезон.
+33
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+30
Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Плак-плак
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-1
+28
Заметьте, Реал ко всем уважение проявил. И тактично поступил. Смогла бы на такое Барселона пойти? Сильно сомневаюсь.
+30
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+22
Ответ Dexter Morgan
Заметьте, Реал ко всем уважение проявил. И тактично поступил. Смогла бы на такое Барселона пойти? Сильно сомневаюсь.
Далеко ходить не надо, Барселона в прошлом году так сделала уже. Отпраздновали на стадионе Эспаньол.
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Ответ Axmat Cecenov
Далеко ходить не надо, Барселона в прошлом году так сделала уже. Отпраздновали на стадионе Эспаньол.
Какие молодцы. Ну просто воспитание и чувство такта зашкаливает.
+11
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+9
Молодцы, лучшие🇪🇸
+10
-1
+9
Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Скучаешь по временам Негрейры?
+7
0
+7
Hala Madrid 👊🏻36🏆🎆
+6
0
+6
Hala Madrid 🤍💜
+4
0
+4
36 кубок ЛЛ
Лучший клуб в истории испанского футбола
бчк понадобится 500 лет чтоб хотя б приблизиться к хозяину)
+9
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+4
Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Ну, вручить могли бы и на домашней арене
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Чемпионы, чемпионы, оле оле олеееее
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Королевский клуб снова на вершине. Осталось препарировать Боруссию
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+3
Что мешало это сделать на домашнем матче ? Что коамд что-ли? Посему кубок вручают втихаря на базе? Как будто за что-то стыдно? Никогда не любил Реал Мадрид, но они вынесли и выносили в самый ответственный момент всех конкурентов без вопросов, что Жирона что Атлетико Мадрид что Барселона все подвергались разгрому как только начинали наступать на пятки.
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Короли 🤨
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Заслуженное чемпионство! Короли!👑💪
+3
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🤍
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Всех с победой! Достойный сезон получился! Hala Madrid!
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+2
Решили скромно отметить в кругу семьи)
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Ответ Predator87
а это запрещено правилами?)))или барсе надо было плакать из за того что эспаньол вылетел?
Ну просто один королевский клуб , а другой провинциальный бчк, когда все болельщики Эспаньола грустят из-за вылета , бчк танцует на костях
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Суперкубок Испании 13 ✅
Ла Лига 36 ✅
Лига Чемпионов 15 ⏳
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Ответ Александр Борисов
Ну просто один королевский клуб , а другой провинциальный бчк, когда все болельщики Эспаньола грустят из-за вылета , бчк танцует на костях
Да просто лещей получать не захотели) по примеру барсы того года))
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Ответ vtsch4svws
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"лол" используют в своём лексиконе только инфантильные особи!
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