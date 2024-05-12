«Реалу» вручили чемпионский кубок Ла Лиги на базе клуба. «Мадрид» сегодня отпразднует 36-й титул

«Реалу» вручили кубок за победу в Ла Лиге на клубной базе.

Команда тренера досрочно стала чемпионом 4 мая после игры 34-го тура против «Кадиса» (3:0) и последующего поражения «Барселоны» от «Жироны» (2:4).

Тогда « » не стал праздновать завоевание 36-го чемпионского титула из-за подготовки к ответному полуфиналу Лиги чемпионов с «Баварией». Вчера «Мадрид» победил «Гранаду» (4:0) в гостях и не стал получать трофей на поле вылетевшего в Сегунду соперника.

Празднование состоится сегодня у фонтана «Сибелес» в Мадриде – там «сливочные» традиционно отмечают свои победы.

Королевская испанская футбольная федерация вручила «Реалу» чемпионский кубок на клубной базе – президент RFEF Педро Роча передал его капитану команды .

Фото: realmadrid.com