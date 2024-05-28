Агент Хвичи подтвердил предложение «ПСЖ»: «Все зависит от решения «Наполи» и его президента»
Агент Хвичи Кварацхелии подтвердил информацию об интересе «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что парижский клуб предложил 100 миллионов евро за вингера «Наполи».
«Информация об интересе из Саудовской Аравии к Кварацхелии не соответствует действительности. Интерес и предложение от «ПСЖ» к игроку есть, но все зависит от решения «Наполи» и его президента», – сказал Мамука Джугели.
В минувшем сезоне Хвича провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач во всех турнирах за «Наполи». Статистику можно посмотреть здесь.
Или он вообще уже ничего не решает?