Агент Хвичи подтвердил предложение «ПСЖ»: «Все зависит от решения «Наполи» и его президента»

Агент Хвичи Кварацхелии подтвердил информацию об интересе «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб предложил 100 миллионов евро за вингера «Наполи».

«Информация об интересе из Саудовской Аравии к не соответствует действительности. Интерес и предложение от « » к игроку есть, но все зависит от решения «Наполи» и его президента», – сказал .

В минувшем сезоне Хвича провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач во всех турнирах за « ». Статистику можно посмотреть здесь.