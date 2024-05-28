Агент Хвичи подтвердил предложение «ПСЖ»: «Все зависит от решения «Наполи» и его президента»

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи агенты Хвича Кварацхелия Мамука Джугели Футбол

Агент Хвичи Кварацхелии подтвердил информацию об интересе «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб предложил 100 миллионов евро за вингера «Наполи». 

«Информация об интересе из Саудовской Аравии к Кварацхелии не соответствует действительности. Интерес и предложение от «ПСЖ» к игроку есть, но все зависит от решения «Наполи» и его президента», – сказал Мамука Джугели.

В минувшем сезоне Хвича провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач во всех турнирах за «Наполи». Статистику можно посмотреть здесь.

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13 комментариев
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Пару лет назад даже у людей с самой богатой фантазией не могла возникнуть мысль, что Сафонов и Хвича, бороздившие тогда поля РПЛ, встретятся в ПСЖ
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ПСЖ как обычно готовится к летней покупке целого состава
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Сафонов и Хвича в ПСЖ... Я на секунду подумал, что мир сошёл с ума.
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Пишут что сам Енрике хочет видет его в своей команде, а он Хвичу знает уже давно. Хвиче было 19 когда он забыл первый гол Сборной Еспании которым тогда руководил Луис Енрике
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Не понимаю этот трансфер. Барколя и Симонс намного лучше. Слева также могут сыграть Ли Канг, Асенсио и Коло-Муани.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Пару лет назад даже у людей с самой богатой фантазией не могла возникнуть мысль, что Сафонов и Хвича, бороздившие тогда поля РПЛ, встретятся в ПСЖ
Аббосбеку приготовиться
+2
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Хорош, что в свое время выбрал карьеру вместо Газпром Лиги. Теперь стал топ игроком и будет играть в топ клубе
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А интерес со стороны самого Кварацхелии?
Или он вообще уже ничего не решает?
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АдЛ тот еще утырок, не захочет отпускать. Ни себе, ни людям.
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Ответ Robert Korsantes
Пишут что сам Енрике хочет видет его в своей команде, а он Хвичу знает уже давно. Хвиче было 19 когда он забыл первый гол Сборной Еспании которым тогда руководил Луис Енрике
У ПСЖ на левом фланге есть Барколя и Асенсио поэтому такой интерес выглядит странно
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Ответ Rio de Janeiro
У ПСЖ на левом фланге есть Барколя и Асенсио поэтому такой интерес выглядит странно
Барколя до Хвича ещё долеко. У него всего 14 результативных действии 44 матчах за ПСЖ в чемпионате по рейтингу 6 лиге Европы а у Хвича 20 результативных. По рейтингу во второй лиге Европы
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