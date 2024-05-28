Спаллетти о Евро-2024: «У Италии есть хорошие игроки – если они станут командой, то мы сможем сравниться с более сильными сборными. Наша цель – услышать от итальянцев: «Мы вами гордимся»

Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от выступления Италии на Евро-2024.

«Это очень важный турнир, и мы должны быть готовы. Мы полны энтузиазма и чувствуем, что все итальянцы поддерживают нас. Наша цель – вернуться из Германии и услышать, как итальянцы говорят: «Мы гордимся вами».

Это лучший момент в моей карьере. Я чувствую себя словно в раю, готовя сборную к чемпионату Европы. Как я уже сказал, я постараюсь сделать все, что в моих силах. Не знаю, будет ли этого достаточно.

У нас есть сильные футболисты, поэтому мы должны сделать из них команду – если у нас это получится, то я уверен, что мы сможем сравниться со сборными, которые на данный момент сильнее. У нас есть своя история, и это имеет ключевое значение», – сказал главный тренер сборной Италии в интервью Sky Sport Italia.