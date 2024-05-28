Спаллетти о Евро-2024: «У Италии есть хорошие игроки – если они станут командой, то мы сможем сравниться с более сильными сборными. Наша цель – услышать от итальянцев: «Мы вами гордимся»

Теги Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу серия А Италия Евро-2024 Футбол

Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от выступления Италии на Евро-2024.

«Это очень важный турнир, и мы должны быть готовы. Мы полны энтузиазма и чувствуем, что все итальянцы поддерживают нас. Наша цель – вернуться из Германии и услышать, как итальянцы говорят: «Мы гордимся вами».

Это лучший момент в моей карьере. Я чувствую себя словно в раю, готовя сборную к чемпионату Европы. Как я уже сказал, я постараюсь сделать все, что в моих силах. Не знаю, будет ли этого достаточно.

У нас есть сильные футболисты, поэтому мы должны сделать из них команду – если у нас это получится, то я уверен, что мы сможем сравниться со сборными, которые на данный момент сильнее. У нас есть своя история, и это имеет ключевое значение», – сказал главный тренер сборной Италии в интервью Sky Sport Italia.

4 комментария
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Манчини - набрался опыта в Зените - выиграл евро
Спаллетти - набрался опыта в Зените - ?
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Очень сильно обновлённый состав по сравнению с прошлым победным Евро. Только из основы той команды нет Бонуччи, Кьеллини, Спинацоллы (Эмерсона), Вератти (Локателли), Инсинье, Берарди, Иммобиле, так что о багаже Манчини не приходится говорить, очень интересно что слепит Спалетти, честно состав мне видится намного слабее чем было 3 года назад, лично у меня вся надежда только на тренерский гений Спалетти
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Должны грохнуть испанцев
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В 1/4финал выйдут. Дальше посмотрим, но Италия всем попьет крови, как всегда.
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