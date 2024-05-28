Орлов о признании Лички тренером года: «Семак выиграл чемпионство, а Марцел проиграл решающий матч. По каким критериям выбор? Где логика? Все эти премии, включая «Оскар», субъективны»
Геннадий Орлов высказался о признании Марцела Лички лучшим тренером сезона в РПЛ.
Главный тренер «Динамо» стал победителем в соответствующей номинации премии Winline Герои РПЛ.
«Семак явно работал хуже, чем в прошлом году. Но в итоге выиграл чемпионство. А Марцел Личка проиграл решающий матч. По каким тогда критериям был выбор? Но я этот вопрос ставлю как риторический, не надо на него отвечать. Где логика? Кто победитель? Семак. Но у него, повторюсь, был не лучший сезон, хотя он в итоге вышел из положения.
Марцел Личка, безусловно, оживил наш футбол, но проиграл титул. Вообще все эти премии и конкурсы, включая «Оскар», – это очень субъективно», – сказал комментатор Геннадий Орлов.
Так что тут Семак не ярче Лички выступил
В плане цена/качество, мне кажется лучше всех Рахимов выступил, он и игроков вроде Даку привёл, принял команду в ФНЛ и поднял её в уверенные середняки РПЛ, мне кажется он более достоин на звание тренера сезона, чем Личка или Семак
Матч Динамо - Зенит был точно таким же, вот только одно дело, когда так играет команда, которая только вернулась в РПЛ и играет на выезде против чемпиона, а другое дело, когда так дома играет претендент на чемпионство, подающий себя как ярко играющая команда
Динамо в своё время могло купить себе немца за 20, который не заиграет, могло позволить платить курани 7-8, молодому кокорину 5, при этом за все эти годы не смогло позволить себе взять чемпионство
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Если ты питерский пол лит про экт за это принимаешь.....то как я уже писал, послушай кричалку из Воронежа)) Надеюсь вся Россия подхватит это начинание)
Песьяков - лучший вратарь. По версии ГСО.
Ну помогли не много друг-другу, но с кем не бывает.
Сравнение с Зенитом не понятно. Он с запасом первый по фин возможностям и первый в РПЛ. Так и Динамо третье и третье:) Да и Спартак за эти последние несколько лет имеет 2 и 3 место, Кубок и европейскую весну между прочим:)
Никто не говорит, что Динамо бедное. Финансовые возможности не сопоставимы, об этом речь. Филипп был в единственном числе, а были ещё удачные кейсы по продаже в Европу Шиманьского, Моро, Захаряна, Сабы…
Да и трансфер немца на 60-70% по итогу отбили, через платную аренду и продажу в Вольфсбург.
А по поводу Бителло, хороший игрок. Только там где Динамо покупает одного Бителло за 10, Зенит берёт за 20 Артура и Нино:) И не надо говорить, что эти деньги честно заработанные от рыночной продажи Малкома:) А они в свою очередь появились от продажи Паредеса, а они от Халка и т.д. В самом начале стоит просто большая сумма, которую никто из клубов РПЛ не тратил:) Другое дело, что и управленцы в Зените на голову выше остальных. Это я тоже на дистанции в условные 10 лет готов признать
При Мутко больше, как вы говорите, фарта было)))
Динамо в принципе третья команда по расходам за последние годы в России, вот только они бронзовые медали как Семак золотые не штампуют, ставь туда хоть Хохлова, хоть Шварца, Хоть Личку
Как собственно и Спартак, по вашей логике, учитывая возможности Спартака, поставь туда Мостового и серебрянные медали каждый год гарантированны