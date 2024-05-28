Орлов о признании Лички тренером года: «Семак выиграл чемпионство, а Марцел проиграл решающий матч. По каким критериям выбор? Где логика? Все эти премии, включая «Оскар», субъективны»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Геннадий Орлов Марцел Личка Оскар Футбол

Геннадий Орлов высказался о признании Марцела Лички лучшим тренером сезона в РПЛ.

Главный тренер «Динамо» стал победителем в соответствующей номинации премии Winline Герои РПЛ.

«Семак явно работал хуже, чем в прошлом году. Но в итоге выиграл чемпионство. А Марцел Личка проиграл решающий матч. По каким тогда критериям был выбор? Но я этот вопрос ставлю как риторический, не надо на него отвечать. Где логика? Кто победитель? Семак. Но у него, повторюсь, был не лучший сезон, хотя он в итоге вышел из положения.

Марцел Личка, безусловно, оживил наш футбол, но проиграл титул. Вообще все эти премии и конкурсы, включая «Оскар», – это очень субъективно», – сказал комментатор Геннадий Орлов.

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46 комментариев
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Семак из-за своих ошибок не стал чемпионом досрочно, слишком много очков потеряли из-за удержания минимального преимущества пятью защитниками, пример - матч с Факелом
Так что тут Семак не ярче Лички выступил
В плане цена/качество, мне кажется лучше всех Рахимов выступил, он и игроков вроде Даку привёл, принял команду в ФНЛ и поднял её в уверенные середняки РПЛ, мне кажется он более достоин на звание тренера сезона, чем Личка или Семак
+25
-3
+22
Ответ Spartakus1984
Логика в том,что все понимают,возможности зенита и Динамо.Я думаю с зенитом чемпионом бы стал и Тимощук.+ Личка обыграл в этом сезоне Семака.
Динамо никогда не было бедным, Не будьте как Лещенко.
+18
-5
+13
Ответ Miron_8383
Семак из-за своих ошибок не стал чемпионом досрочно, слишком много очков потеряли из-за удержания минимального преимущества пятью защитниками, пример - матч с Факелом Так что тут Семак не ярче Лички выступил В плане цена/качество, мне кажется лучше всех Рахимов выступил, он и игроков вроде Даку привёл, принял команду в ФНЛ и поднял её в уверенные середняки РПЛ, мне кажется он более достоин на звание тренера сезона, чем Личка или Семак
Я видел матч Зенит-Рубин - у меня кровь из глаз текла от рахимовского антифутбола. Я такого душного автобуса давненько не видел. Вроде только-только начали команды в открытый веселый футбол играть, так нет, опять откопали этих физруков-экспертов матч-тв, которые только и умеют держисраковый автобус наигрывать. Спасибо, не надо.
+15
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+10
Ответ -DF-
Я видел матч Зенит-Рубин - у меня кровь из глаз текла от рахимовского антифутбола. Я такого душного автобуса давненько не видел. Вроде только-только начали команды в открытый веселый футбол играть, так нет, опять откопали этих физруков-экспертов матч-тв, которые только и умеют держисраковый автобус наигрывать. Спасибо, не надо.
Так вся лига в этом сезоне против Зенита играла, за редкими исключениями, например Ростова
Матч Динамо - Зенит был точно таким же, вот только одно дело, когда так играет команда, которая только вернулась в РПЛ и играет на выезде против чемпиона, а другое дело, когда так дома играет претендент на чемпионство, подающий себя как ярко играющая команда
+10
-4
+6
Гена...с такими ресурсами как у Зенита, и Боярский с Алисой Фрейндлих справился бы....тренер выбирался исходя из ресурсов клуба и возможностях...может Личка конечно не тянет на лучшего, но Семак не тянт вдвойне...и не надо про шесть чемпионств петь.....совсем разные условия по сравнению с Семаком, у остальных
+8
-4
+4
Премию присуждают по итогам года, а не за один , пусть и решающий,матч. Так что всё по делу
+5
-2
+3
Ответ Spartakus1984
Логика в том,что все понимают,возможности зенита и Динамо.Я думаю с зенитом чемпионом бы стал и Тимощук.+ Личка обыграл в этом сезоне Семака.
Какие возможности ? ВТБ (может Лукойл и вэб, ржд тоже) нищий бедный родственник ? В какой ценник куплен бителло летом и в какой ценник куплен например Артур зимой?

Динамо в своё время могло купить себе немца за 20, который не заиграет, могло позволить платить курани 7-8, молодому кокорину 5, при этом за все эти годы не смогло позволить себе взять чемпионство
+11
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+3
Ответ Onion
Плохо знаешь историю лучшего клуба РПЛ. Подучи. При Мутко больше, как вы говорите, фарта было)))
Плохо знаешь историю лучшего клуба РПЛ.
======
Если ты питерский пол лит про экт за это принимаешь.....то как я уже писал, послушай кричалку из Воронежа)) Надеюсь вся Россия подхватит это начинание)
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Семак - лучший тренер.
Песьяков - лучший вратарь. По версии ГСО.
Ну помогли не много друг-другу, но с кем не бывает.
+5
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Ответ Женя Григорьев
Почему ни кто не говорит о Сергее Игнашевиче? Вывел 15 команду чемпионата в финал Кубка России. Или такие коментарии пойдут, если Балтика Кубок возьмет?
И в лучшую лигу мира ещё вывел)))
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Ответ bushmen
Да пусть Динамо порадуется за своего..Жалко чтоль..
Я ж и говорю - утешительный приз :)
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Ответ mancity111
Но у зенита состав в 2 раза дороже. Просто данные из трансфермаркта
основные активы: Сантос,барриос, вендел, клаудиньо, касьера собирались на протяжении 4-5 лет, по 1-2 игрока в сезон, в итоге конечно собрали костяк, который и стоит недёшево, в том числе ценник не падает из-за качественной игры этих ребят
+1
0
+1
Ответ Miron_8383
Хватит прибедняться) У Динамо вполне нормальные финансовые возможности, Филиппа недавно выписывали за 20ку из Дортмунда, этим летом Бителло за 10 Динамо в принципе третья команда по расходам за последние годы в России, вот только они бронзовые медали как Семак золотые не штампуют, ставь туда хоть Хохлова, хоть Шварца, Хоть Личку Как собственно и Спартак, по вашей логике, учитывая возможности Спартака, поставь туда Мостового и серебрянные медали каждый год гарантированны
За последние года три действительно входят в тройку по деньгам. И о чудо:) Два сезона в тройке. Этот были близки к чемпионству. Так сказать бонус за прошлый:)
Сравнение с Зенитом не понятно. Он с запасом первый по фин возможностям и первый в РПЛ. Так и Динамо третье и третье:) Да и Спартак за эти последние несколько лет имеет 2 и 3 место, Кубок и европейскую весну между прочим:)

Никто не говорит, что Динамо бедное. Финансовые возможности не сопоставимы, об этом речь. Филипп был в единственном числе, а были ещё удачные кейсы по продаже в Европу Шиманьского, Моро, Захаряна, Сабы…
Да и трансфер немца на 60-70% по итогу отбили, через платную аренду и продажу в Вольфсбург.

А по поводу Бителло, хороший игрок. Только там где Динамо покупает одного Бителло за 10, Зенит берёт за 20 Артура и Нино:) И не надо говорить, что эти деньги честно заработанные от рыночной продажи Малкома:) А они в свою очередь появились от продажи Паредеса, а они от Халка и т.д. В самом начале стоит просто большая сумма, которую никто из клубов РПЛ не тратил:) Другое дело, что и управленцы в Зените на голову выше остальных. Это я тоже на дистанции в условные 10 лет готов признать
+2
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+1
Ответ Miron_8383
Так вся лига в этом сезоне против Зенита играла, за редкими исключениями, например Ростова Матч Динамо - Зенит был точно таким же, вот только одно дело, когда так играет команда, которая только вернулась в РПЛ и играет на выезде против чемпиона, а другое дело, когда так дома играет претендент на чемпионство, подающий себя как ярко играющая команда
Вся лига (включая Зенит) играла за Динамо, но те даже так не смогли стать чемпионами. Не стоило бы никого из тренеров выделять.
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Просто сухая стата: при Личке Динамо набрало на 11 очков больше чем год назад. А Семак потерял 13 очков к прошлому сезону.
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Ответ Бегемотик
Семак выиграл чемпионат, потому что Краснодар не слил. Личка в чемпионате два раза обыграл на классе Сережу Великого.
Краснодар не слил Личке, а Личка слил Краснодару, а Зенит стал чемпионом, поэтому Личка лучший. Странно, что свидетели секты админресурса не видят его здесь. Все же шито сине-бело-голубыми нитками.
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Ответ bubon1k
Какие возможности ? ВТБ (может Лукойл и вэб, ржд тоже) нищий бедный родственник ? В какой ценник куплен бителло летом и в какой ценник куплен например Артур зимой? Динамо в своё время могло купить себе немца за 20, который не заиграет, могло позволить платить курани 7-8, молодому кокорину 5, при этом за все эти годы не смогло позволить себе взять чемпионство
Браво!!!!!
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Ответ Женя Григорьев
Почему ни кто не говорит о Сергее Игнашевиче? Вывел 15 команду чемпионата в финал Кубка России. Или такие коментарии пойдут, если Балтика Кубок возьмет?
Вывел Балтику обратно в ФНЛ и свалил. Так будет точнее.
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Ответ Ком иль фо
Годная не мантра, а действительность к сожалению((( не зря в Воронеже правду кричали
Плохо знаешь историю лучшего клуба РПЛ. Подучи.
При Мутко больше, как вы говорите, фарта было)))
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Ответ Ком иль фо
Гена...с такими ресурсами как у Зенита, и Боярский с Алисой Фрейндлих справился бы....тренер выбирался исходя из ресурсов клуба и возможностях...может Личка конечно не тянет на лучшего, но Семак не тянт вдвойне...и не надо про шесть чемпионств петь.....совсем разные условия по сравнению с Семаком, у остальных
Годная мантра. Проигравшим РПЛ и их болельщикам - повторять ежедневно)
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Ответ Andre Dimanche
Краснодар не слил Личке, а Личка слил Краснодару, а Зенит стал чемпионом, поэтому Личка лучший. Странно, что свидетели секты админресурса не видят его здесь. Все же шито сине-бело-голубыми нитками.
я не в курсе Ваших фантазий
0
0
0
Ответ Ком иль фо
Гена...с такими ресурсами как у Зенита, и Боярский с Алисой Фрейндлих справился бы....тренер выбирался исходя из ресурсов клуба и возможностях...может Личка конечно не тянет на лучшего, но Семак не тянт вдвойне...и не надо про шесть чемпионств петь.....совсем разные условия по сравнению с Семаком, у остальных
Сколько вам напоминать про Манчини с Луческу? Не каждый справится
+4
-4
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Ответ Ararat Erevan
Как и титулы!!!! Академия Зенита есть но, бразильцы превыше всего.... Вот почему не Семак...
Академия Зенита играет почти во всех клубах РПЛ. В том же Ростове. Бразильцы играют лучше, все просто.
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Ответ pav11k
Личка оживил Динамо, а Зенит и так 5 лет до этого чемпионом был. Починить сложнее, чем не сломать
Я не совсем согласен с Вашей логикой, но признаю, что она имеет право на существование :)
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Ответ Женя Григорьев
Почему ни кто не говорит о Сергее Игнашевиче? Вывел 15 команду чемпионата в финал Кубка России. Или такие коментарии пойдут, если Балтика Кубок возьмет?
а кубок какое отношение к РПЛ имеет?)
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Ответ Miron_8383
Хватит прибедняться) У Динамо вполне нормальные финансовые возможности, Филиппа недавно выписывали за 20ку из Дортмунда, этим летом Бителло за 10 Динамо в принципе третья команда по расходам за последние годы в России, вот только они бронзовые медали как Семак золотые не штампуют, ставь туда хоть Хохлова, хоть Шварца, Хоть Личку Как собственно и Спартак, по вашей логике, учитывая возможности Спартака, поставь туда Мостового и серебрянные медали каждый год гарантированны
речь ведь не об оценке финвозможностей, а о работе тренера с конкретным составом, который явно слабее и дешевле зенитовского
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Ответ Бегемотик
Динамо никогда не было бедным, Не будьте как Лещенко.
Но у зенита состав в 2 раза дороже. Просто данные из трансфермаркта
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Логика в том,что все понимают,возможности зенита и Динамо.Я думаю с зенитом чемпионом бы стал и Тимощук.+ Личка обыграл в этом сезоне Семака.
+16
-16
0
Ответ Spartakus1984
Логика в том,что все понимают,возможности зенита и Динамо.Я думаю с зенитом чемпионом бы стал и Тимощук.+ Личка обыграл в этом сезоне Семака.
Хватит прибедняться) У Динамо вполне нормальные финансовые возможности, Филиппа недавно выписывали за 20ку из Дортмунда, этим летом Бителло за 10
Динамо в принципе третья команда по расходам за последние годы в России, вот только они бронзовые медали как Семак золотые не штампуют, ставь туда хоть Хохлова, хоть Шварца, Хоть Личку
Как собственно и Спартак, по вашей логике, учитывая возможности Спартака, поставь туда Мостового и серебрянные медали каждый год гарантированны
+3
-3
0
Это называется "утешительный приз", Геннадь Сергеич ;)
+1
-1
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