Орлов о признании Лички тренером года: «Семак выиграл чемпионство, а Марцел проиграл решающий матч. По каким критериям выбор? Где логика? Все эти премии, включая «Оскар», субъективны»

Геннадий Орлов высказался о признании Марцела Лички лучшим тренером сезона в РПЛ.

Главный тренер « » стал победителем в соответствующей номинации премии Winline Герои РПЛ.

« явно работал хуже, чем в прошлом году. Но в итоге выиграл чемпионство. А Марцел Личка проиграл решающий матч. По каким тогда критериям был выбор? Но я этот вопрос ставлю как риторический, не надо на него отвечать. Где логика? Кто победитель? Семак. Но у него, повторюсь, был не лучший сезон, хотя он в итоге вышел из положения.

, безусловно, оживил наш футбол, но проиграл титул. Вообще все эти премии и конкурсы, включая «Оскар», – это очень субъективно», – сказал комментатор .