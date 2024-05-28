Агент Фернандеса подтвердил, что Марио останется в «Зените» на следующий сезон

Теги Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес агенты Футбол

Агент Марио Фернандеса подтвердил, что игрок останется в «Зените».

Ранее появилась информация, что «Зенит» продлит контракт с защитником, если он восстановится от травмы до начала предсезонки.

«Останется ли Марио в «Зените» на следующий сезон? Да, останется», – заявил агент защитника Жорже Машаду.

В последний раз бразилец выходил на поле в матче Мир РПЛ против «Динамо» (0:2) 13 марта. Концовку сезона футболист пропустил из-за травмы.

В текущем сезоне Марио провел 18 матчей за «Зенит».

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16 комментариев
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Настоящая верность клубу
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хорошо присосался
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Зенит очень серьёзно относится к своим социальным обязательствам. Обеспечивает достойный уровень дохода и медицинского обслуживания даже для пенсионеров ФК ЦСКА.

^_^
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Ответ Spartakus1984
не зенит а Газпром.У зенита нчиего нет своего и денег даже и стадиона.
Что? Что вы говорите?
Вас плохо слышно с пятого места.
Громче пожалуйста!
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Деньги не пахнут, добавил агент
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Фернандес с детства за Зенит
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Зачем, а главное - н####? И это не только про продление, но и в целом про этот трансфер изначально. Один негатив и толку нуль от данного персонажа.
За сезон самым ярким хайлайтом был его забег со скамейки.
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Из этой щедрой кормушки никто не захочет уходить
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Работа не бей лежачего, сиди себе на скамейке, а тебе ещё и платят.
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Печально, однако. Зенит с ним совсем не прибавил(
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Так себе новость
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Зачем? Клава за него впрягся?
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Ответ Spartakus1984
не зенит а Газпром.У зенита нчиего нет своего и денег даже и стадиона.
ох мостка знать она сильна, что лает на ФК Зенит
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