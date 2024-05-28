Агент Фернандеса подтвердил, что Марио останется в «Зените» на следующий сезон
Агент Марио Фернандеса подтвердил, что игрок останется в «Зените».
Ранее появилась информация, что «Зенит» продлит контракт с защитником, если он восстановится от травмы до начала предсезонки.
«Останется ли Марио в «Зените» на следующий сезон? Да, останется», – заявил агент защитника Жорже Машаду.
В последний раз бразилец выходил на поле в матче Мир РПЛ против «Динамо» (0:2) 13 марта. Концовку сезона футболист пропустил из-за травмы.
В текущем сезоне Марио провел 18 матчей за «Зенит».
^_^
Вас плохо слышно с пятого места.
Громче пожалуйста!
За сезон самым ярким хайлайтом был его забег со скамейки.