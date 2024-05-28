Маркелов о воспитанниках «Зенита»: «Политика клуба – нужно обязательно быть чемпионом. Команда на здесь и сейчас, а не на дальняк. Нет возможности себя показывать, все упирается в результат»

Теги Зенит премьер-лига Россия Первая лига Тюмень Иван Маркелов Зенит мол Футбол

Иван Маркелов высказался о политике «Зенита» в отношении воспитанников.

Многие питерские болельщики раздражены тем, что в «Зените» мало своих воспитанников. Например, мы видим, как за «Балтику» разрывает Данила Козлов, который Семаку оказался не нужен.

– Конечно, хочется, чтобы в «Зените» давали шанс молодежи, но у клуба такая политика, что нужно обязательно быть чемпионом. Команда на здесь и сейчас, а не на дальняк. У воспитанников просто нет возможности себя показывать, потому что все упирается в результат.

Я считаю, что у нас сейчас нет еврокубков, нет каких-то больших стимулов, поэтому можно было бы давать шансы молодым почаще. Но, кажется, что и молодежь не такая перспективная, как было раньше, – сказал полузащитник «Тюмени».

Маркелов – воспитанник школы «Зенит», которая не входила в молодежную систему клуба, в отличие от «Смены», на базе которой функционирует нынешняя академия сине-бело-голубых.

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15 комментариев
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Ну, как раз с планированием состава и трансферов "на дальнюю перспективу" у Зенита всё хорошо.

В свое время взяли Барриоса, Сантоса, Вендела и Клауда - играют уже который сезон.

Равноценные игроки в академии есть? Нет. Вот и весь ответ. Тем более любой "воспитанник" может вместо переподписания уйти к конкурентам, а ведь в него так много надо вкладывать сил и средств, наигрывать с риском для результата.

Качественные легионеры на длинных контрактах - надёжней. И дают результат.
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ой задолбали...выводит Богданыч молодежь,та лажает и видно уровень.единицы и то учатся у легионеров качественных(Мостовой чо,не вырос??)
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Ну так вот прямо сейчас на поле регулярно появляется свой воспитанник из молодежки - Васильев. Кроме того, практически во всех командах РПЛ и ФНЛ играют ребята из зенитовской академии. Если кто-то из них заиграет в своих клубах на уровне хотя бы подосновы Зенита, их сразу вернут в команду. Просто уровень основы Зенита слишком высок для выпускников академии. А наигрывать молодежь, но не брать из-за этого чемпионство - сомневаюсь, что любой нормальный клуб (кроме проектов по зарабатыванию денег на выращивании и перепродаже молодежи) ставит перед собой такую сомнительную цель.
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Достали этим нытьём про воспитанников. Будет достойный игрок, получит шансы. Не воспользуется, но будут виден потенциал, уйдёт в аренду, пусть там себя показывает.
А в остальном прав. Да, Зениту нужны победы здесь и сейчас.
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Ответ Spartakus1984
Подожди как только Миллер уйдет из Газпрома-все изменится и своих будут подтягивать
Как только Лукойлу надоест Спартак,так и .......
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Покажите, у кого на дальняк и какое место они в итоге взяли?
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А это что за пассажир?
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" Но у клуба такая политика,что обязательно быть чемпионом.." а какая ещё может быть Цель в Спорте?!!!
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Воспитанники нужны на дальняк????
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Чем пример Кузяева не нравится? Сразу не потянул уровень Зенита, поиграл в других командах, показал себя, после чего Манчини его подписал к себе (!). С тех пор Далер был игроком основы Зенита и сборной. Чистяков какое-то время играл, даже в ЛЧ выходил. Прохин тоже. Да, мало, но они, думаю, сами не потянули уровень конкуренции
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Какая разница, какую школу он закончил. Игонин и вроде Денисов вообще заканчивали Турбостроитель.
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Ответ Остап Бендер Сгибальщик
ой задолбали...выводит Богданыч молодежь,та лажает и видно уровень.единицы и то учатся у легионеров качественных(Мостовой чо,не вырос??)
Мостовой? В этом сезоне явно не вырос.
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