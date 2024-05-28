Маркелов о воспитанниках «Зенита»: «Политика клуба – нужно обязательно быть чемпионом. Команда на здесь и сейчас, а не на дальняк. Нет возможности себя показывать, все упирается в результат»

Иван Маркелов высказался о политике «Зенита» в отношении воспитанников.

– Многие питерские болельщики раздражены тем, что в « » мало своих воспитанников. Например, мы видим, как за «Балтику» разрывает Данила Козлов, который Семаку оказался не нужен.

– Конечно, хочется, чтобы в «Зените» давали шанс молодежи, но у клуба такая политика, что нужно обязательно быть чемпионом. Команда на здесь и сейчас, а не на дальняк. У воспитанников просто нет возможности себя показывать, потому что все упирается в результат.

Я считаю, что у нас сейчас нет еврокубков, нет каких-то больших стимулов, поэтому можно было бы давать шансы молодым почаще. Но, кажется, что и молодежь не такая перспективная, как было раньше, – сказал полузащитник « ».

– воспитанник школы «Зенит», которая не входила в молодежную систему клуба, в отличие от «Смены», на базе которой функционирует нынешняя академия сине-бело-голубых.