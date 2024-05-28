«Тоттенхэм» продлит аренду Вернера на год и сможет выкупить его у «Лейпцига» за 15-16 млн евро
Тимо Вернер продолжит выступать за «Тоттенхэм».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «шпоры» в ближайшее время объявят о продлении аренды форварда, арендованного у «Лейпцига», на год.
У лондонцев будет возможность выкупить футболиста за 15 или 16 млн евро. Также они будут выплачивать ему зарплату в полном объеме.
В этом сезоне Вернер провел в АПЛ 13 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.