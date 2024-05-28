«Тоттенхэм» продлит аренду Вернера на год и сможет выкупить его у «Лейпцига» за 15-16 млн евро

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм РБ Лейпциг Тимо Вернер Фабрицио Романо Футбол

Тимо Вернер продолжит выступать за «Тоттенхэм».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «шпоры» в ближайшее время объявят о продлении аренды форварда, арендованного у «Лейпцига», на год.

У лондонцев будет возможность выкупить футболиста за 15 или 16 млн евро. Также они будут выплачивать ему зарплату в полном объеме.

В этом сезоне Вернер провел в АПЛ 13 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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2 комментария
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Это по-нашему, по-тоттенхэмовски. Экономия на всём. Но тут в целом неплохой вариант. В следующем году Лига Европы добавится, нужна скамейка, а Вернер вполне неплохо смотрелся в качестве игрока ротации.
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сомнительно, но окэй
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