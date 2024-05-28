Евро-2024 покажут «Матч ТВ» и Okko

Матчи Евро-2024 в России будут транслировать «Матч ТВ» и Okko.

«Ключевой европейский футбольный турнир впервые окажется в эфире двух лидирующих платформ, транслирующих спорт, и станет первым шагом в рамках сотрудничества Okko и « ».

«Матч ТВ» и Okko будут показывать матчи 24 сильнейших национальных сборных в рамках с 14 июня по 14 июля», – сказано в заявлении на сайте «Матч ТВ».

«Впервые чемпионат Европы по футболу можно будет посмотреть и на стриминговой платформе, и на телеканале одновременно. Беспрецедентное партнерство Okko и «Матч ТВ» – знаковый момент для истории спортивных трансляций.

На рынке медиаправ сейчас существует ряд ограничений со стороны зарубежных правообладателей, но в этом году российские зрители смогут посмотреть чемпионат Европы по футболу. Сегодня мы с уверенностью говорим, что любые сложности можно уладить, если у сторон есть общая глобальная цель.

Мы стремимся радовать болельщиков, задавая все новые стандарты спортивных трансляций и предлагая лучший контент. То, что в России можно будет смотреть Евро-2024 на всех удобных платформах, – отличная новость для самой широкой зрительской аудитории», – отметил Сергей Шишкин, генеральный директор .