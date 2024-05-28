Евро-2024 покажут «Матч ТВ» и Okko

Теги телевидение Матч ТВ Okko Евро-2024 Футбол

Матчи Евро-2024 в России будут транслировать «Матч ТВ» и Okko.

«Ключевой европейский футбольный турнир впервые окажется в эфире двух лидирующих платформ, транслирующих спорт, и станет первым шагом в рамках сотрудничества Okko и «Матч ТВ».

«Матч ТВ» и Okko будут показывать матчи 24 сильнейших национальных сборных в рамках Евро-2024 с 14 июня по 14 июля», – сказано в заявлении на сайте «Матч ТВ».

«Впервые чемпионат Европы по футболу можно будет посмотреть и на стриминговой платформе, и на телеканале одновременно. Беспрецедентное партнерство Okko и «Матч ТВ» – знаковый момент для истории спортивных трансляций.

На рынке медиаправ сейчас существует ряд ограничений со стороны зарубежных правообладателей, но в этом году российские зрители смогут посмотреть чемпионат Европы по футболу. Сегодня мы с уверенностью говорим, что любые сложности можно уладить, если у сторон есть общая глобальная цель.

Мы стремимся радовать болельщиков, задавая все новые стандарты спортивных трансляций и предлагая лучший контент. То, что в России можно будет смотреть Евро-2024 на всех удобных платформах, – отличная новость для самой широкой зрительской аудитории», – отметил Сергей Шишкин, генеральный директор Okko.

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48 комментариев
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Ответ Николай Володин
Комментарий скрыт
Тебе кто то запрещает смотреть зарубежные чемпионаты?
+47
-2
+45
матче с участием сборной украины покажут на окко
+50
-7
+43
Ответ Николай Володин
Комментарий скрыт
Насильно привязали к стулу и заставили смотреть отечественное? Бедняга, ну ты держись там
+19
0
+19
Ответ Зеленский
Комментарий скрыт
Ты можешь его посмотреть а прямом эфире, мистер зеленский
+19
-3
+16
Здорово)))))
+9
-1
+8
Не совсем понятно... Поделят матчи или все на обоих каналах покажут???
+9
-1
+8
Отличная новость для поклонников футбола.
+5
0
+5
Ответ Владимир Вологодский
Я это мракобесие смотреть не собираюсь. Турнир, который организуют Враги России. Тьфу на них
выздоравливай
+4
0
+4
Терюшков, что с лицом???
+4
0
+4
ЛЧ тоже будут делить, судя по «первому шагу в рамках сотрудничества»
+4
0
+4
Ответ Зеленский
Короче,будем смотреть Матч,Okko и болеть за сборную Украины🇺🇦
Громко не смотрите, лучше в наушниках, а то соседи настучат, что российские каналы смотрите.
+3
0
+3
Ответ Кирилл Куминский
ЛЧ тоже будут делить, судя по «первому шагу в рамках сотрудничества»
В полном объёме уходят на Окко, но по Матч ТВ будут "матчи дня"
+3
0
+3
Интересно, Евро на ОККО покажут на их бесплатном канале, или же надо будет оформлять подписку?
+2
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Ответ Ingvarr1976
Не совсем понятно... Поделят матчи или все на обоих каналах покажут???
Поделят
+3
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+2
А матч тв лидирующая платформа чего?
Что-то с последним вагоном связано?))
+2
-1
+1
Ответ Ingvarr1976
Откуда такая информация? Написано "Покажут одновременно"
Это про то, что в целом турнир будет на 2 платформах, такого раньше не было. Насчет того откуда – подождите немного, скоро будут детали.
+1
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14 матчей группового этапа будет на Окко. Ну и понятно, что матчи Украины покажут там же.
+1
0
+1
с ЛЧ бы так, все таки ТВ ближе и есть везде)
+2
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Комментарий удален пользователем
одни купили, другие подрезались
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Ответ Dvin
Надеюсь, что это не партнерство, а конкуренция. В которой МАТЧ в итоге проиграет
В нынешней ситуации, что Матч ТВ *****, что ОККО *****. И эти две ***** такие... ну и дальше по тексту
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Ответ Dvin
Надеюсь, что это не партнерство, а конкуренция. В которой МАТЧ в итоге проиграет
Очень сомнительно. Уже сказано, что Матч покажет открытие и финал. Вероятно, основная часть плей-офф и наиболее яркие вывески тоже будет на Матче. Окко, очевидно, достанутся игры Украины + еще какие-то матчи группового этапа. Был бы рад, если матчи какой-то из топовых сборных попали на Окко. Послушал бы Англию под комментарий Елагина или Италию под комментарий Стогниенко
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Ответ Зеленский
Короче,будем смотреть Матч,Okko и болеть за сборную Украины🇺🇦
окко тебе в помощь товарищи юмарист
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окак
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Ответ Ingvarr1976
Откуда такая информация? Написано "Покажут одновременно"
Ну, собственно, уже пошла информация: https://t.me/teleorakull/576
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Ответ Ingvarr1976
Не совсем понятно... Поделят матчи или все на обоих каналах покажут???
На OKKO можно Матч тв смотреть бесплатно, так что одновременно можно и таким образом засчитать наверное
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Интересное решение
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Ответ Леха Гибкий
Ты можешь его посмотреть а прямом эфире, мистер зеленский
Мистер им управляет, а он всего лиш пан.
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Ответ Зизуха
Комментарий удален пользователем
а Россия освобождает города в это время, пока ухилянты будут прыгать на трибунах, как-то так .
+14
-14
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Ага , чтобы опять после просмотра финала Евро сидеть и думать , ну как июль то уже ....
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