«Барса» и Хави договорились об условиях ухода. Тренер простит клубу 11-12 млн евро

Теги Барселона Хави Ла Лига деньги Футбол

«Барселона» договорилась с Хави и его штабом об условиях ухода.

Как сообщает Mundo Deportivo, сегодня утром агенты Хави во главе с Фернандо Соланасом провели переговоры с руководством «Барселоны» и достигли окончательной договоренности об условиях ухода из клуба.

Контракт Хави был рассчитан до 30 июня 2025 года. Несмотря на это, он решил придерживаться слов, сказанных в январе, и отказаться от компенсации. Хави простит «Барселоне» 11-12 миллионов евро.

Членам его штаба, которые обладают меньшей финансовой независимостью и получали более низкие зарплаты, компенсации выплатят. Ранее сообщалось, что Хави настаивал на этом.

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57 комментариев
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Лапорта просто пользуется любовью Барсы и постоянно нагибает людей на деньги.
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Как бы к нему «гений» Лапорта не относился, к Хави только уважение
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Хави поступил как мужик и молодец, что выбил деньги для сотрудников тренерского штаба.
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+45
«Барса» и Флик договорились об условиях контракта. Тренер получит от клуба 11-12 млн евро.
+26
-5
+21
лучший! ещё вернётся!
+23
-2
+21
Ответ Moscwow
Комментарий скрыт
Новость про барсу, но фанатов Реала здесь 80%
+21
-8
+13
Ответ Геннадий Тимченко
Если не надо, почему пеший их доил как минимум три года после своего ухода❓
Вот что значит "слышу звон, но не знаю где он". Барса должна была Месси его ЗАРПЛАТУ. Месси согласился, чтобы Барса выплачивала его небольшими выплатами вплоть до 2025 года. В отличие от Роналду и Неймара, которые в похожей ситуации на свои бывшие клубы в суд подавали.
+12
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+8
Ответ corazon blanco
Хави поступил как мужик и молодец, что выбил деньги для сотрудников тренерского штаба.
А чем он там выбил, у тех свои контракты, им и так, и так обязаны были выплатить.
+11
-6
+5
Ответ Зеленский
А миллиардер Лео не простил)
Что не простил? Компенсацию за уход ему не надо было платить, что не простил?
+12
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+5
Жаль Хави, во имя чего отказываться от 11 лямов евро? Абсолютно тупой патриотизм.
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Ответ Зеленский
А миллиардер Лео не простил)
Ну один из них легенда клуба, а другой не простил)
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-11
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Ответ Геннадий Тимченко
Если не надо, почему пеший их доил как минимум три года после своего ухода❓
Представьте: во время пандемии начальник попросил вас отказаться от 70% зарплаты, обещая, что выплатит позже. Тут тоже самое. И тут уже личный вопрос каждого: прощать ДОЛГИ или нет. Хави изначально сам хотел уйти, без компенсации, он и теперь уйдёт так. Я не персофан Месси, просто реально бесят все эти счетоводы денег в чужих кошельках.
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Ответ Зеленский
А миллиардер Лео не простил)
Он и не должен!
Где написано, что он должен простить деньги?
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Хави настоящий кулес/патриот Барселоны - этот красивый жест для родного Клуба оценят все - он обязательно еще вернется в Барсу - Клуб всей его жизни!
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я даже сидя в туалете в Иркутске слышу смех Конте с Моуриньо
+4
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+3
Ответ superbro
«Барса» и Флик договорились об условиях контракта. Тренер получит от клуба 11-12 млн евро.
Подъемных
+3
0
+3
Любит клуб на деле, а не только на словах. А то что настаивал на компенсации штабу - это отлично, они явно уступают в доходах Хави
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+2
Это очень благородно! Респект & уважуха этому сеньору Хави 👍
+3
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+2
Ответ Геннадий Тимченко
Если не надо, почему пеший их доил как минимум три года после своего ухода❓
а почему Барселона зарабатывала деньги на его имени🧐
не могли все доходы аргентинцу отдавать?!
+5
-3
+2
Молодец, да не получилось, но Барселону он любит по-настоящему, мало кто так может, вызывает уважение
+4
-2
+2
Хави-лучший рычаг Барселоны! Молодец тренер!!!👍
+2
-1
+1
А в это время барса все еще выплачивает зарплату месси, которую задержали во время Ковида)
+1
0
+1
Лапорта не достоин для Хави, а Хави достоин для Барсы
+3
-2
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Ответ Adam M
Новость про барсу, но фанатов Реала здесь 80%
Значит у Барсы нет фанатов?
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Ответ Alex.K71
Хави-лучший рычаг Барселоны! Молодец тренер!!!👍
Лапорта позор !!!
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Ответ Александр Бородин
А чем он там выбил, у тех свои контракты, им и так, и так обязаны были выплатить.
Так они и Хави обязаны были заплатить. У него тоже контракт.
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Ответ Александр Бородин
А чем он там выбил, у тех свои контракты, им и так, и так обязаны были выплатить.
далеко не факт что у рядового персонала есть неустойки. по крайней мере такие как у тренера, что всю зп лр конца контракта. как у нас может зп за 3 месяца и гуляй
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Миллиард двести миллионов рублей с нынешним курсом. И всё равно сложно представить эту сумму
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Миллиард двести миллионов рублей с нынешним курсом. И всё равно сложно представить эту сумму
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Раньше про 20 сообщалось. Теперь 11-12, то есть Хава уже отжал десяточку. Через полгода выяснится, что он судится с Лапортой за вторую половину))
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