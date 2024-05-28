«Барса» и Хави договорились об условиях ухода. Тренер простит клубу 11-12 млн евро

«Барселона» договорилась с Хави и его штабом об условиях ухода.

Как сообщает Mundo Deportivo, сегодня утром агенты Хави во главе с Фернандо Соланасом провели переговоры с руководством «Барселоны» и достигли окончательной договоренности об условиях ухода из клуба.

Контракт Хави был рассчитан до 30 июня 2025 года. Несмотря на это, он решил придерживаться слов, сказанных в январе, и отказаться от компенсации. Хави простит «Барселоне» 11-12 миллионов евро.

Членам его штаба, которые обладают меньшей финансовой независимостью и получали более низкие зарплаты, компенсации выплатят. Ранее сообщалось, что Хави настаивал на этом.