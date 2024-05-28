Мбаппе за 11 млн евро купил у Бэйла дом в Мадриде. Там 8 спален и поле для гольфа

Килиан Мбаппе за 11 млн евро купил у Гарета Бэйла дом в Мадриде.

Как пишет OK Diario, переговоры не были простыми: сначала требовал 13 млн евро, но потом принял предложение . Дом был выставлен на продажу с июня 2022-го – тогда Гарет покинул « ».

Дом располжен в районе Ла Финка, одном из самых дорогих в Мадриде. В нем восемь спален, к каждой из которых примыкает ванная комната. Также внутри расположены бассейн, сауна и тренажерный зал. Кроме того, на территории есть собственный корт для гольфа, футбольное поле и баскетбольная площадка. В доме есть семь крытых парковочных мест.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе купил особняк в Мадриде за 18 млн евро – по соседству с домами Серхио Рамоса и Ричарда Гира.

OK Diario также опубликовал фотографии дома и прилегающей территории.

Фото: okdiario.com