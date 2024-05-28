Мбаппе за 11 млн евро купил у Бэйла дом в Мадриде. Там 8 спален и поле для гольфа

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы светская хроника Гарет Бэйл Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе за 11 млн евро купил у Гарета Бэйла дом в Мадриде.

Как пишет OK Diario, переговоры не были простыми: сначала Бэйл требовал 13 млн евро, но потом принял предложение Мбаппе. Дом был выставлен на продажу с июня 2022-го – тогда Гарет покинул «Мадрид».

Дом располжен в районе Ла Финка, одном из самых дорогих в Мадриде. В нем восемь спален, к каждой из которых примыкает ванная комната. Также внутри расположены бассейн, сауна и тренажерный зал. Кроме того, на территории есть собственный корт для гольфа, футбольное поле и баскетбольная площадка. В доме есть семь крытых парковочных мест.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе купил особняк в Мадриде за 18 млн евро – по соседству с домами Серхио Рамоса и Ричарда Гира.

OK Diario также опубликовал фотографии дома и прилегающей территории.

Фото: okdiario.com

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59 комментариев
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Пока не поздно Реал должен совершить диверсию и уничтожить поле для гольфа
+145
-1
+144
Не дворец в Геленджике конечно
+65
-7
+58
Ответ Зеленский
Не дворец в Геленджике конечно
Но аквадискотеку наверно можно замутить
+44
-2
+42
Ответ Хызыр
Пока не поздно Реал должен совершить диверсию и уничтожить поле для гольфа
Тогда Мбаппе купит бургерную у Азара.
+39
-2
+37
до сих пор не верится в этот переход. и хоть убей, не пойму, зачем он нужен Хетафе...🤔
+34
-4
+30
Ответ Roo91
Комментарий скрыт
Тайгер вудс?🤡
+26
0
+26
Следующая новость: Матвей Сафонов купил особняк у Киллиана Мбаппе
+22
-3
+19
Ответ Roo91
Комментарий скрыт
Тайгер Вудс же
+11
0
+11
Ответ Андрей Лавров
Тайгер Вудс же
Это фиаско
+11
0
+11
Ответ Go Go
Следующая новость: Матвей Сафонов купил особняк у Киллиана Мбаппе
Кладовку
+6
-1
+5
Чел периодически получает всякие бонусы в пару сотен лямов каждый и также регулярно зарплата капает очень неслабая. В итоге он ведёт затяжные переговоры из-за 2-х лямов евро, которые он тратит, скорее всего, за пару месяцев..
+4
0
+4
баскетбольное кольцо по дурацки расположено
+4
0
+4
Ответ kunaguero
Чел периодически получает всякие бонусы в пару сотен лямов каждый и также регулярно зарплата капает очень неслабая. В итоге он ведёт затяжные переговоры из-за 2-х лямов евро, которые он тратит, скорее всего, за пару месяцев..
Ты же не даёшь кому-то просто так 20 тыс рублей?
+3
-1
+2
Ответ Tollie
до сих пор не верится в этот переход. и хоть убей, не пойму, зачем он нужен Хетафе...🤔
Я думаю, перейдет в Райо. Все-таки 17 место, чуть не вылетели. Надо усилиться для борьбы за выживание
+2
0
+2
Гарет хорошо подзаработал в Мадриде. ЗП норм была. И домишко продал норм, всего 2 млн сторговал
+2
0
+2
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Вудса все знают, но второго негра гольфиста наверное мало кто назовёт. Не их тема всё же )
Он амбассадор гольфа,тот кто следит еще 👤 людей вспомнит
+2
0
+2
Под новостью буквально еще одна, что Мбаппе купил еще один особняк рядом с домом Рамоса. Он сразу всему окружению покупает?
+3
-1
+2
Пьяный Бэйл по привычке завалится ночью в дом и уснёт в одной из спален. Возмущенный Мбаппе будет поливать его из чайника
+1
0
+1
Домишко конечно не очень , тем более за 11 лимонов ))
+1
0
+1
Ответ Go Go
Следующая новость: Матвей Сафонов купил особняк у Киллиана Мбаппе
На пару с Хвичей))
+1
0
+1
У рамоса купил, у Бейла купил. Осталось купить макдак Азара и будет полный комплект :))
+1
0
+1
Ответ Go Go
Следующая новость: Матвей Сафонов купил особняк у Киллиана Мбаппе
🤣🤣🤣
0
0
0
Ответ Хызыр
Пока не поздно Реал должен совершить диверсию и уничтожить поле для гольфа
Спасибо брат!День был не очень,пока не прочитал твой комент:)
0
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0
Ответ Roo91
Комментарий скрыт
Tiger Woods
0
0
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Ответ Зеленский
2016
Разве не Серхио Рамос?
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0
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Ответ &_Bishep_&
Разве не Серхио Рамос?
Ну там миллиметры
0
0
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Ответ Achilles 21
баскетбольное кольцо по дурацки расположено
согласен, немного влево дал и беги за мячом, такое себе занятие)
0
0
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Ответ CopaAmerica
Мне интересно зачем человеку 8 спален и кто там вообще спит кроме приведений Представьте себе дом с 8 кухнями или 8 фитнес комнатами
Для гостей
0
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Ответ Бегемотик
а комната для грязи есть?
да, тебя уже ждут. выдвигайся.
0
0
0
Ответ Tollie
до сих пор не верится в этот переход. и хоть убей, не пойму, зачем он нужен Хетафе...🤔
Он Хетафе не по карману. Скорее всего переходит в Райо
+1
-1
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