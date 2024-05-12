Фанаты «Реала» кричали «Мбаппе!» и «Золотой мяч» Винисиусу» во время чемпионского парада

Теги ПСЖ Реал Мадрид Ла Лига болельщики Флорентино Перес Золотой мяч Начо Фернандес Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Футбол

Фанаты «Реала» скандировали о Килиане Мбаппе и Винисиусе во время парада .

По случаю празднования 36-го титула чемпиона Испании в это воскресенье Флорентино Перес выступил с речью. Президент «Реала» спросил, какого игрока ему следует привести на следующий сезон. В ответ юные болельщики мгновенно сказали: «Мбаппе!» Это вызывало у Переса улыбку.

Также болельщики активно поддерживали вингера Винисиуса Жуниора, который забил 21 гол и сделал 9 результативных передач в 36 матчах текущего сезона. Пока бразилец произносил речь во время церемонии, присутствующие приветствовали его, скандируя: «Золотой мяч» Винисиусу». Эту кричалку подхватил и защитник мадридцев Начо.

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35 комментариев
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Ответ Мысли Стетхема
Ну по факту. Он явно больше достоин ЗМ чем Килиан
Здесь вообще не должно идти речи о Мбаппе, выше Мбаппе в этом сезоне очень много крутых игроков как Беллингем, Кейн, Фоден, Виртц и т.д.
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Ответ cektor
Раньше ЗМ давали за 92 гола и 30 голевых передач , а сейчас за то что ты черный ??
А еще давали за прошлогодний чм и вылет в 1/8 лч
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+14
Ну по факту. Он явно больше достоин ЗМ чем Килиан
+17
-5
+12
Ответ Cearvm
Как быстро забыли Беллингема, а он ведь последние месяцы с травмой мучается. Выиграет Евро и спокойно заберет, еще ничего не ясно.
А чего он играет тогда если с травмой ?
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Ответ cektor
Раньше ЗМ давали за 92 гола и 30 голевых передач , а сейчас за то что ты черный ??
За голы Осасунам и вылеты из ЛЧ? Речь идет про голы и достижения с клубом.
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Ответ Tristan...
Это те самые болельщики, которые два года назад перед финалом ЛЧ распевали «Мбаппе сын шл*** и Мбаппе с**ин сын»? Переобувка пошла полным ходом
Ну так два сезона прошло. Старая обувь износилась.
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Ответ Said Yakhubov
явного фаворита нет, нужно делать выводы после Евро
После Кубка Америки!
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Ответ cektor
Раньше ЗМ давали за 92 гола и 30 голевых передач , а сейчас за то что ты черный ??
А давать надо только нападающим ? К чему это про "92 гола и 30 голевых передач" ?
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Спортс как обычно. В заголовке одно, в тексте новости - другое
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Ответ Cearvm
Как быстро забыли Беллингема, а он ведь последние месяцы с травмой мучается. Выиграет Евро и спокойно заберет, еще ничего не ясно.
англия 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 выиграет евро )) это шутка была ?
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будем честны, в этом году никто не наиграл на ЗМ
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Когда Винисиус играет хорошо к нему и отношение нормальное без расизма.
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Ждем Мбаппе, новый суперталант в Мадриде.
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Ответ cektor
Раньше ЗМ давали за 92 гола и 30 голевых передач , а сейчас за то что ты черный ??
Срочно таблетки.
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Ответ Роман
За голы Осасунам и вылеты из ЛЧ? Речь идет про голы и достижения с клубом.
Рома, молодец. Чотко осадил!
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Ответ Tristan...
Камень в огород нашего Криша за ЗМ 2013 без единого трофея…
Это, как там, очень другое)
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Ответ Born is the King
За что давать ЗМ? Врунисиус даже не в 10 бомбардиров ЛЧ и не в 3ке лучших ассистентов ЛЧ. ЗМ ведь индивидуальная награда, не награда, которая даётся по решению Переса
Зато лучший по гол+пас.
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Ответ Фанат спорта01
Зато лучший по гол+пас.
Если ты про Кейна, согласен. Индивидуально Кейн лучше всех провёл сезон, год
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явного фаворита нет, нужно делать выводы после Евро
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