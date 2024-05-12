Фанаты «Реала» кричали «Мбаппе!» и «Золотой мяч» Винисиусу» во время чемпионского парада

Фанаты «Реала» скандировали о Килиане Мбаппе и Винисиусе во время парада .

По случаю празднования 36-го титула чемпиона в это воскресенье выступил с речью. Президент « » спросил, какого игрока ему следует привести на следующий сезон. В ответ юные болельщики мгновенно сказали: « !» Это вызывало у Переса улыбку.

Также болельщики активно поддерживали вингера который забил 21 гол и сделал 9 результативных передач в 36 матчах текущего сезона. Пока бразилец произносил речь во время церемонии, присутствующие приветствовали его, скандируя: «Золотой мяч» Винисиусу». Эту кричалку подхватил и защитник мадридцев .

Анчелотти о «Золотом мяче»: «Винисиус очень близок. Он очень хорош, сейчас его момент»

О трансфере Мбаппе в «Реал» планируют объявить после финала Лиги чемпионов