Фанаты «Реала» кричали «Мбаппе!» и «Золотой мяч» Винисиусу» во время чемпионского парада
Фанаты «Реала» скандировали о Килиане Мбаппе и Винисиусе во время парада .
По случаю празднования 36-го титула чемпиона Испании в это воскресенье Флорентино Перес выступил с речью. Президент «Реала» спросил, какого игрока ему следует привести на следующий сезон. В ответ юные болельщики мгновенно сказали: «Мбаппе!» Это вызывало у Переса улыбку.
Также болельщики активно поддерживали вингера Винисиуса Жуниора, который забил 21 гол и сделал 9 результативных передач в 36 матчах текущего сезона. Пока бразилец произносил речь во время церемонии, присутствующие приветствовали его, скандируя: «Золотой мяч» Винисиусу». Эту кричалку подхватил и защитник мадридцев Начо.
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