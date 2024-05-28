Аллегри предложил «Юве» расторгнуть контракт с компенсацией 14 млн евро до уплаты налогов – туринцы отказали. Вопрос хотят решить в досудебном порядке

У «Ювентуса» и Массимилиано Аллегри возникли разногласия о компенсации.

Как передает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Аллегри, уволенный из « » 17 мая, направил клубу запрос о расторжении контракта с выплатой компенсации в размере 14 млн евро до вычета налогов, но туринцы ответили отказом.

Сообщается, что стороны хотят урегулировать вопрос в досудебном порядке. При этом «Ювентус» хочет заплатить меньшую сумму, чем он запрашивает.

Ранее стало известно, что «Ювентус» должен Аллегри и его штабу около 20 млн евро за последний год контракта. Однако благодаря увольнению по дисциплинарным причинам «бьянконери» могут вести переговоры с тренером о снижении суммы компенсации.