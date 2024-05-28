Аллегри предложил «Юве» расторгнуть контракт с компенсацией 14 млн евро до уплаты налогов – туринцы отказали. Вопрос хотят решить в досудебном порядке

Теги Ювентус серия А Италия отставки Массимилиано Аллегри деньги Футбол

У «Ювентуса» и Массимилиано Аллегри возникли разногласия о компенсации.

Как передает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Аллегри, уволенный из «Ювентуса» 17 мая, направил клубу запрос о расторжении контракта с выплатой компенсации в размере 14 млн евро до вычета налогов, но туринцы ответили отказом.

Сообщается, что стороны хотят урегулировать вопрос в досудебном порядке. При этом «Ювентус» хочет заплатить Аллегри меньшую сумму, чем он запрашивает.

Ранее стало известно, что «Ювентус» должен Аллегри и его штабу около 20 млн евро за последний год контракта. Однако благодаря увольнению по дисциплинарным причинам «бьянконери» могут вести переговоры с тренером о снижении суммы компенсации.

17 комментариев
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А всего лишь надо было дать Пирло поработать :))

Получал копейки, выигрывали трофеи и играли в ЛЧ

И да, смешно получается, что Роналду обвиняют в вымогательстве 💸 с Ювентуса
А когда Аллегри делает тоже самое "Ну вы что??!!! это же наша легенда, тренер века✨"
+19
-7
+12
Ответ Max Maximus
А всего лишь надо было дать Пирло поработать :)) Получал копейки, выигрывали трофеи и играли в ЛЧ И да, смешно получается, что Роналду обвиняют в вымогательстве 💸 с Ювентуса А когда Аллегри делает тоже самое "Ну вы что??!!! это же наша легенда, тренер века✨"
Нужно было дать Сарри поработать, а не Пирло
+7
0
+7
Ответ Max Maximus
А всего лишь надо было дать Пирло поработать :)) Получал копейки, выигрывали трофеи и играли в ЛЧ И да, смешно получается, что Роналду обвиняют в вымогательстве 💸 с Ювентуса А когда Аллегри делает тоже самое "Ну вы что??!!! это же наша легенда, тренер века✨"
Сампдорию он как-то не вывел из Серии Б.
+7
-1
+6
Ответ Master Slova
кто знает, за что его уволили?
За стриптиз не в том месте не в то время
+2
0
+2
Ответ Артем Алмазов
Сампдорию он как-то не вывел из Серии Б.
Сравнил аутсайдер и гранд Италии
+3
-1
+2
Рону не заплатили, тренеру тоже. Интересно будет посмотреть какие звезды к ним пойдут в качестве игроков и тренеров.
+2
-1
+1
Это вам не Хави, бабки на стол!!)
+1
0
+1
кто знает, за что его уволили?
+1
-1
0
Чиназэс
+1
-1
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Погорячился Аллегри устроить скандал.
Теперь бы Ювентус не имел никаких прав на переговоры о снижении компенсации.
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Тряхануть решил, напоследок, Элканов. ))
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Аллегри выдоит наш Ювентус досуха...
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Ответ Master Slova
кто знает, за что его уволили?
По совокупности причин
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Ответ Max Maximus
Сравнил аутсайдер и гранд Италии
Сампдория заняла 7 место с 2-4 составом в Серии B, скорее всего, речь об этом. Но на уровне ниже и правда от тренеров часто требуются иные качества.
+1
-1
0
Ответ Max Maximus
А всего лишь надо было дать Пирло поработать :)) Получал копейки, выигрывали трофеи и играли в ЛЧ И да, смешно получается, что Роналду обвиняют в вымогательстве 💸 с Ювентуса А когда Аллегри делает тоже самое "Ну вы что??!!! это же наша легенда, тренер века✨"
Так должны 20, а он просит 14! И его увольняют не по дисциплинарным причинам. 20-14=6. Вымогательство -6 млн? Так бывает?
+1
-1
0
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