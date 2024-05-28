Аллегри предложил «Юве» расторгнуть контракт с компенсацией 14 млн евро до уплаты налогов – туринцы отказали. Вопрос хотят решить в досудебном порядке
У «Ювентуса» и Массимилиано Аллегри возникли разногласия о компенсации.
Как передает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Аллегри, уволенный из «Ювентуса» 17 мая, направил клубу запрос о расторжении контракта с выплатой компенсации в размере 14 млн евро до вычета налогов, но туринцы ответили отказом.
Сообщается, что стороны хотят урегулировать вопрос в досудебном порядке. При этом «Ювентус» хочет заплатить Аллегри меньшую сумму, чем он запрашивает.
Ранее стало известно, что «Ювентус» должен Аллегри и его штабу около 20 млн евро за последний год контракта. Однако благодаря увольнению по дисциплинарным причинам «бьянконери» могут вести переговоры с тренером о снижении суммы компенсации.
Получал копейки, выигрывали трофеи и играли в ЛЧ
И да, смешно получается, что Роналду обвиняют в вымогательстве 💸 с Ювентуса
А когда Аллегри делает тоже самое "Ну вы что??!!! это же наша легенда, тренер века✨"
Теперь бы Ювентус не имел никаких прав на переговоры о снижении компенсации.