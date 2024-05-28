«Тоттенхэм» хочет продлить аренду Вернера на следующий сезон. Клуб ведет переговоры с «РБ Лейпциг»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм РБ Лейпциг Тимо Вернер Футбол

«Тоттенхэм» хочет оставить Тимо Вернера еще на один сезон.

По информации Sky Sports, лондонский клуб ведет переговоры с «РБ Лейпциг» о продлении аренды нападающего до конца сезона-2024/25.

Вернер перешел в «Тоттенхэм» в январе на правах аренды с возможностью выкупа за 14,5 млн фунтов. В 13 матчах за клуб в АПЛ немец отметился 2 голами и 3 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.

8 комментариев
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Ну это было очевидно ещё месяц назад. Тимо очень неплохо себя показал, подходит под систему БигЭнджа и как бы выбил себе место в основе, по сути. Хейтеры, кричащие, что он бездарность, просто не смотрят матчи ТТХ и судят по 2-3 хайлайтам его нереализованных моментов. И кроме 2+3 у него ещё немало предголевых действий, спровоцированные автоголы соперника итд. То есть по факту Тимо активно поучаствовал в 10+ голах. За 13 матчей в новой команде и системе
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А почему не выкупить ?
Вернеру всего 28 лет.
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Они в него верят больше чем он сам
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Он в ТТХ? Забыл даже
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Ответ artman
Ну это было очевидно ещё месяц назад. Тимо очень неплохо себя показал, подходит под систему БигЭнджа и как бы выбил себе место в основе, по сути. Хейтеры, кричащие, что он бездарность, просто не смотрят матчи ТТХ и судят по 2-3 хайлайтам его нереализованных моментов. И кроме 2+3 у него ещё немало предголевых действий, спровоцированные автоголы соперника итд. То есть по факту Тимо активно поучаствовал в 10+ голах. За 13 матчей в новой команде и системе
так а Лейпцигу зачем аренда?
им деньги явно нужны
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