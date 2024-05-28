«Тоттенхэм» хочет продлить аренду Вернера на следующий сезон. Клуб ведет переговоры с «РБ Лейпциг»

«Тоттенхэм» хочет оставить Тимо Вернера еще на один сезон.

По информации Sky Sports, лондонский клуб ведет переговоры с «РБ Лейпциг» о продлении аренды нападающего до конца сезона-2024/25.

Вернер перешел в «Тоттенхэм» в январе на правах аренды с возможностью выкупа за 14,5 млн фунтов. В 13 матчах за клуб в АПЛ немец отметился 2 голами и 3 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.