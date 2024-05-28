«Боруссия» может арендовать Гринвуда. «МЮ» предпочел бы продать его за 40 млн фунтов, но допускает аренду с выкупом
Мэйсон Гринвуд может пополнить состав «Боруссии».
Как сообщает The Guardian, дортмундцы не исключают возможности подписания вингера, принадлежащего «Манчестер Юнайтед». Немецкий клуб уже связывался с английским насчет потенциальной аренды игрока.
Также «МЮ» получал запросы от как минимум двух клубов АПЛ. Гринвуд интересен и командам из Италии и Испании.
Манкунианцы хотят продать 22-летнего футболиста и оценивают его примерно в 40 млн фунтов. Если соответствующих предложений не поступит, они рассмотрят варианты с арендой, предполагающей обязательный выкуп за определенную сумму.
Этот сезон Гринвуд провел в «Хетафе» и в 33 играх в Ла Лиге забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Или это другое?
Первую половину сезона Адейеми полностью провалил, потом зимой травмировался. Высокое качество показывает в основном только в ЛЧ, в Бундеслиге как будто без мотивации играет.
Зимой я даже говорил, что летом его придется продать, если так продолжит играть.
Но весной всё же вернул хорошую форму и сейчас более менее норм. Но нет гарантии, что в следующем сезоне опять не повторится такое.
Так или иначе нужно качественное усиление на фланги атаки.