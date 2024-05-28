«Боруссия» может арендовать Гринвуда. «МЮ» предпочел бы продать его за 40 млн фунтов, но допускает аренду с выкупом

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Хетафе возможные трансферы Мэйсон Гринвуд деньги Футбол

Мэйсон Гринвуд может пополнить состав «Боруссии».

Как сообщает The Guardian, дортмундцы не исключают возможности подписания вингера, принадлежащего «Манчестер Юнайтед». Немецкий клуб уже связывался с английским насчет потенциальной аренды игрока.

Также «МЮ» получал запросы от как минимум двух клубов АПЛ. Гринвуд интересен и командам из Италии и Испании.

Манкунианцы хотят продать 22-летнего футболиста и оценивают его примерно в 40 млн фунтов. Если соответствующих предложений не поступит, они рассмотрят варианты с арендой, предполагающей обязательный выкуп за определенную сумму.

Этот сезон Гринвуд провел в «Хетафе» и в 33 играх в Ла Лиге забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Гринвуд хорош
+8
-2
+6
Ответ KataDiaz
Для Атлетико 50 тоже много, за такую сумму Атлеты могут вывалить только за проверенного топа
А как же они за Феликса заплатили 126 ?
Или это другое?
+3
0
+3
МЮ с ним обращается как с прокаженным 🤦🏻‍♂️
+1
0
+1
Всех неугодных МЮ в Боруссию))
+1
0
+1
Ответ Black Phoenix
Ну что, на слуху новый тренд: арендовать звёзд МЮ за бесценок и реанимировать, чтобы на халяву использовать сезон-другой под усиление. Пока что практика рабочая, учитывая Джейдона Санчо.
А каким образом Санчо реанимировали? Он вернул себе звездный статус, забил кучу голов и поехал на Евро?
+4
-3
+1
Ответ Black Phoenix
Ну что, на слуху новый тренд: арендовать звёзд МЮ за бесценок и реанимировать, чтобы на халяву использовать сезон-другой под усиление. Пока что практика рабочая, учитывая Джейдона Санчо.
конкретно насчёт гринвуда. он звездой никакой не стал, был подающим надежды перспективным воспитанником
+1
0
+1
Ответ Инсаф Галиуллинн
Вингер, но в Боруссии то заняты оба крыла атаки пока что, да и в Хетафе он вроде как научился играть в центре нападения при Бардаласе
Мален летом скорее всего покинет клуб. Санчо обратно в МЮ. Из вингеров остаются только Адейеми и Гиттенс. Гиттенс ещё сырой, а Адейеми нестабилен. По сути на следующий сезон фланги оголены и клубу нужны качественные вингеры.
0
0
0
Ответ Руслан Чесебиев
Это та команда которая женской Челси 6:0 (или сколько там) проиграла?
Да))
0
0
0
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Все исходит от женской команды, они выступали против возвращения его в состав
Это та команда которая женской Челси 6:0 (или сколько там) проиграла?
0
0
0
Ответ Руслан Чесебиев
МЮ с ним обращается как с прокаженным 🤦🏻‍♂️
Все исходит от женской команды, они выступали против возвращения его в состав
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Почти 50 млн евро - многовато для Дортмунда и итальянцев. Среди испанцев только Атлетико такое потянет. Или - в АПЛ, только вот репутационные потери ...
Для Атлетико 50 тоже много, за такую сумму Атлеты могут вывалить только за проверенного топа
+1
-1
0
Ответ S H A R K
Я в этом году не пропустил ни 1 игру Дортмунда, поэтому знаю что говорю)) Первую половину сезона Адейеми полностью провалил, потом зимой травмировался. Высокое качество показывает в основном только в ЛЧ, в Бундеслиге как будто без мотивации играет. Зимой я даже говорил, что летом его придется продать, если так продолжит играть. Но весной всё же вернул хорошую форму и сейчас более менее норм. Но нет гарантии, что в следующем сезоне опять не повторится такое. Так или иначе нужно качественное усиление на фланги атаки.
Тем не менее, Адейеми заслуживает ещё 1 шанс
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Рановато ты по Адейеми выводы сделал в этом году он круто играет
Я в этом году не пропустил ни 1 игру Дортмунда, поэтому знаю что говорю))

Первую половину сезона Адейеми полностью провалил, потом зимой травмировался. Высокое качество показывает в основном только в ЛЧ, в Бундеслиге как будто без мотивации играет.
Зимой я даже говорил, что летом его придется продать, если так продолжит играть.
Но весной всё же вернул хорошую форму и сейчас более менее норм. Но нет гарантии, что в следующем сезоне опять не повторится такое.
Так или иначе нужно качественное усиление на фланги атаки.
0
0
0
Ответ S H A R K
Мален летом скорее всего покинет клуб. Санчо обратно в МЮ. Из вингеров остаются только Адейеми и Гиттенс. Гиттенс ещё сырой, а Адейеми нестабилен. По сути на следующий сезон фланги оголены и клубу нужны качественные вингеры.
Рановато ты по Адейеми выводы сделал в этом году он круто играет
0
0
0
Англичане идиоты. Из-за своей толерантной политики лишаются ценного актива. Сезон в Хетафе уже все вопросы на счёт его формы снял
0
0
0
Де Хеа,Каземиро,Роналду ожидают звонка
0
0
0
У себя бы оставили, гася конфликт лучше.
0
0
0
Ну что, на слуху новый тренд: арендовать звёзд МЮ за бесценок и реанимировать, чтобы на халяву использовать сезон-другой под усиление. Пока что практика рабочая, учитывая Джейдона Санчо.
+5
-5
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий