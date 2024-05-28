«Боруссия» может арендовать Гринвуда. «МЮ» предпочел бы продать его за 40 млн фунтов, но допускает аренду с выкупом

Мэйсон Гринвуд может пополнить состав «Боруссии».

Как сообщает The Guardian, дортмундцы не исключают возможности подписания вингера, принадлежащего « ». Немецкий клуб уже связывался с английским насчет потенциальной аренды игрока.

Также «МЮ» получал запросы от как минимум двух клубов . интересен и командам из Италии и Испании.

Манкунианцы хотят продать 22-летнего футболиста и оценивают его примерно в 40 млн фунтов. Если соответствующих предложений не поступит, они рассмотрят варианты с арендой, предполагающей обязательный выкуп за определенную сумму.

Этот сезон Гринвуд провел в « » и в 33 играх в Ла Лиге забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.