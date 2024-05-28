Маркелов о «Зените»: «Бразильцы на расслабоне, они капризные, а Семак не хочет разлада, поэтому им не высказывает, вероятно. Против них научились играть, даже аутсайдеры отбирают очки»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Тюмень Иван Маркелов Дуглас Сантос Клаудиньо Артур Гимараэс Нино Мота Вендел Педро дос Сантос Футбол

Иван Маркелов высказался о текущем положении «Зенита».

Насколько вы вообще сейчас следите за «Зенитом»? Насколько этот клуб вам интересен?

– Интересно, потому что это родной клуб, родной город. Последние матчи «Зенит» выглядит так себе. Чуть задрали планку чемпионствами, но заметно, что против «Зенита» научились играть в Премьер-лиге. Даже аутсайдеры отбирают очки, при этом «Зенит» ничего и не создает.

Это нормально, ведь невозможно удерживать первое место на протяжении стольких лет. Уже заметно, что бразильцы на расслабоне, где-то психологически им уже это тяжело дается. Бразильцы капризные, а Семак, вероятно, не хочет разлада, поэтому лишний раз им не высказывает, – сказал воспитанник школы «Зенит», а ныне полузащитник «Тюмени» Иван Маркелов.

Маркелов о детском футболе: «Видел, как тренируют молодых ребят, это ужас! Квалифицированный тренер видит мизерную зарплату и думает: «Зачем мне это нужно?» А детский спорт страдает»

Маркелов о воспитанниках «Зенита»: «Политика клуба – нужно обязательно быть чемпионом. Команда на здесь и сейчас, а не на дальняк. Нет возможности себя показывать, все упирается в результат»

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13 комментариев
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Человек уже почти 20 лет оторван от Зенита и родного города, сменил бесчисленное количество команд, но с видом знатока рассуждает о проблемах в Зените. Чудеса, да и только.
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Туда обиженный)
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Как он ловко обошёл потерю Кузяева перед прошлым сезоном из-за чего Зенит потерял в скорости.
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Ты кто?
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А кто это _Маркелов?
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Первый раз услышал фамилию этого футболиста.
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Полузащитник Тюмени рассуждает о чем говорят в раздевалке Зенита??? Парадокс.
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