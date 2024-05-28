Маркелов о «Зените»: «Бразильцы на расслабоне, они капризные, а Семак не хочет разлада, поэтому им не высказывает, вероятно. Против них научились играть, даже аутсайдеры отбирают очки»

Иван Маркелов высказался о текущем положении «Зенита».

– Насколько вы вообще сейчас следите за « »? Насколько этот клуб вам интересен?

– Интересно, потому что это родной клуб, родной город. Последние матчи «Зенит» выглядит так себе. Чуть задрали планку чемпионствами, но заметно, что против «Зенита» научились играть в Премьер-лиге. Даже аутсайдеры отбирают очки, при этом «Зенит» ничего и не создает.

Это нормально, ведь невозможно удерживать первое место на протяжении стольких лет. Уже заметно, что бразильцы на расслабоне, где-то психологически им уже это тяжело дается. Бразильцы капризные, а , вероятно, не хочет разлада, поэтому лишний раз им не высказывает, – сказал воспитанник школы «Зенит», а ныне полузащитник « » .

Маркелов о детском футболе: «Видел, как тренируют молодых ребят, это ужас! Квалифицированный тренер видит мизерную зарплату и думает: «Зачем мне это нужно?» А детский спорт страдает»

Маркелов о воспитанниках «Зенита»: «Политика клуба – нужно обязательно быть чемпионом. Команда на здесь и сейчас, а не на дальняк. Нет возможности себя показывать, все упирается в результат»