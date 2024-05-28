Модрич о финале ЛЧ: «Реал» провел впечатляющий сезон, выиграл Ла Лигу и Суперкубок – это придаст нам уверенности. Кажется, что все просто, но это не так, наше достижение уникально»

Лука Модрич высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.

«Еще один финал, невероятно. Кажется, что это просто, но это совсем не так. Это поколение игроков сделало нечто уникальное. Это очень дорогого стоит.

Перед нами постоянно встают новые вызовы, которые мы должны преодолеть, и мы всегда до конца верим в это. Наше достижение войдет в историю. Болельщикам бывает непросто, потому что мы побеждаем, тратя много нервов, но это даже приятнее.

Для меня, помимо всех титулов, любовь болельщиков – лучшее, что может испытать футболист, она запоминается на всю жизнь. Нет слов, чтобы поблагодарить их и описать, что я чувствую».

О подготовке к финалу Лиги чемпионов

«Это становится рутиной, ты втягиваешься и думаешь о тренировках. По мере приближения матча начинаешь чаще о нем вспоминать, изо дня в день думаешь о том, чтобы как следует подготовиться и не думать слишком много о самом матче. Очень много мыслей, они сводят с ума.

Вы должны нам довериться, ведь мы провели впечатляющий сезон, выиграли Ла Лигу, Суперкубок Испании... Все это придаст нам уверенности в финале. Я верю, что мы находимся на пике, и надеюсь на 15-й трофей Лиги чемпионов», – сказал полузащитник «Реала» в интервью клубному телевидению.