«Реал» проводит чемпионский парад в Мадриде по случаю завоевания 36-го титула в Ла Лиге
«Реал Мадрид» празднует с фанатами 36-й чемпионский титул.
«Сливочные» досрочно выиграли чемпионат Испании неделю назад, а сегодня Королевская испанская футбольная федерация вручила «Реалу» чемпионский кубок на клубной базе.
После этого «Мадрид» отправился в Королевский почтовый дом на площади Пуэрта-дель-Соль, который служит офисом президента Мадридского сообщества Исабель Диас Аюсо. После приема футболисты и тренеры команды вышли на балкон и поприветствовали собравшихся фанатов. Карло Анчелотти запел гимн клуба.
Затем, в рамках чемпионского парада, «Реал» на автобусе отправился на площадь к фонтану Сибелес, где традиционно празднует свои победы. Там также собрались болельщики.
ДНК такое, что поделаешь...
Hala Madrid !!!
Всех небезучастных снова поздравляю)
PS: я то сделал скрин с трансляции - но качество не очень( т.к. h265 :( ) - не буду публиковать. Погодите несколько десятков минут - будет от оператора Мадрида
Если я правильно понимаю, по окончании трансляции там же будет полная запись.
PS: сейчас Начо уже поцеловал статую - так что уже почти конец и играет Queen - We are the champions