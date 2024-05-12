«Реал» проводит чемпионский парад в Мадриде по случаю завоевания 36-го титула в Ла Лиге

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

«Реал Мадрид» празднует с фанатами 36-й чемпионский титул.

«Сливочные» досрочно выиграли чемпионат Испании неделю назад, а сегодня Королевская испанская футбольная федерация вручила «Реалу» чемпионский кубок на клубной базе.

После этого «Мадрид» отправился в Королевский почтовый дом на площади Пуэрта-дель-Соль, который служит офисом президента Мадридского сообщества Исабель Диас Аюсо. После приема футболисты и тренеры команды вышли на балкон и поприветствовали собравшихся фанатов. Карло Анчелотти запел гимн клуба.

Затем, в рамках чемпионского парада, «Реал» на автобусе отправился на площадь к фонтану Сибелес, где традиционно празднует свои победы. Там также собрались болельщики.

Фото: realmadrid.com, twitter.com/MadridXtra

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24 комментария
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Величайший клуб в истории футбола - безальтернативно!🤍💪👑
+145
-19
+126
Дон Карло снова закурил сигару на параде, где фото)
+40
-2
+38
Ответ JENNINGS
Величайший клуб в истории футбола - безальтернативно!🤍💪👑
каталунцы только минусы ставят)
ДНК такое, что поделаешь...
+49
-14
+35
Ответ Leon Petov
Каталуния тоже проведёт парад скоро, в месяц прайда
да, действительно. в барселоне на 15 июля намечен гей парад)
+29
-2
+27
Каталуния тоже проведёт парад скоро, в месяц прайда
+30
-10
+20
Пожар в Каталонии 🤭
+10
-1
+9
Ответ Yubaba
каталунцы только минусы ставят) ДНК такое, что поделаешь...
Их ДНК это воровство
+14
-6
+8
Поздравляю мадридисты 🤍
+7
-2
+5
я не знаю, будут ли у этой команды соперники в ближайшее время. боюсь представить, каким стрессом будет защищаться против Винисиуса и Мбаппе в следующем сезоне)
+3
0
+3
Реал - Чемпион 👑
Hala Madrid !!!
Всех небезучастных снова поздравляю)
+3
-1
+2
Ответ Дедушкин самогон
Дон Карло снова закурил сигару на параде, где фото)
Легенда)
+5
-3
+2
Ответ oka79410
да, действительно. в барселоне на 15 июля намечен гей парад)
Вот куда они едут )))
+2
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+2
Ответ Дедушкин самогон
Дон Карло снова закурил сигару на параде, где фото)
Хорош
+2
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+1
Лучший клуб 20 и 21 века.
+1
0
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Ответ Raul14
Пожар в Каталонии 🤭
А воды нет(
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Ответ Дедушкин самогон
Дон Карло снова закурил сигару на параде, где фото)
Понравилось, что ему и шарфик накинули, и сигару зажгли.

PS: я то сделал скрин с трансляции - но качество не очень( т.к. h265 :( ) - не буду публиковать. Погодите несколько десятков минут - будет от оператора Мадрида
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Ответ Чёрная Мамбо
Когда то у Баварии было более страшная оружие в атаке-Роббен и Рибери которые оба в разы сильнее Мбаппе и Вини! У Барселоны было чуть не лучшая тройка в истории- МСН! У Реала был лишь один монстр-Роналду где даже в мертвом состоянии выглядел круче чем Мбаппе и Вини вместе взятые! Все они проигрвали и соперники успешно защишались против них!
Даже Заболотный круче Мбаппе и Винисиуса!
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Папа Карло создал отличную Команду !
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С победой 👏
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Что помешало опубликовать ссылку на официальный канал Мадрида с процессом празднования ? - https://youtu.be/qCQl3qJLSNY

Если я правильно понимаю, по окончании трансляции там же будет полная запись.

PS: сейчас Начо уже поцеловал статую - так что уже почти конец и играет Queen - We are the champions
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Королевский клуб- королевская история (с)
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Hala Madrid 😻😻
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Hala Madrid!!!✌️
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