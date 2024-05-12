«Реал» проводит чемпионский парад в Мадриде по случаю завоевания 36-го титула в Ла Лиге

«Реал Мадрид» празднует с фанатами 36-й чемпионский титул.

«Сливочные» досрочно выиграли чемпионат неделю назад, а сегодня Королевская испанская футбольная федерация вручила « » чемпионский кубок на клубной базе.

После этого «Мадрид» отправился в Королевский почтовый дом на площади Пуэрта-дель-Соль, который служит офисом президента Мадридского сообщества Исабель Диас Аюсо. После приема футболисты и тренеры команды вышли на балкон и поприветствовали собравшихся фанатов. запел гимн клуба.

Затем, в рамках чемпионского парада, «Реал» на автобусе отправился на площадь к фонтану Сибелес, где традиционно празднует свои победы. Там также собрались болельщики.

Фото: realmadrid.com, twitter.com/MadridXtra