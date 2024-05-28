Маркелов о детском футболе: «Видел, как тренируют молодых ребят, это ужас! Квалифицированный тренер видит мизерную зарплату и думает: «Зачем мне это нужно?» А детский спорт страдает»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Тюмень детский футбол Иван Маркелов Юношеская лига УЕФА Футбол

Иван Маркелов назвал проблемы в детском футболе.

Почему нынешнее поколение не блещет?

– Мне кажется, потому что раньше, например, была Юношеская лига УЕФА, в котором молодежь могла показать себя. У юношеских и молодежных сборных были официальные игры. Сейчас же мы варимся в собственном соку.

Еще есть проблема тренеров – я видел, как сейчас тренируют молодых ребят, и это ужас! В условный региональный клуб приходит квалифицированный тренер, видит мизерную зарплату и задается вопросом: «Зачем мне это нужно?», а детский спорт страдает, – сказал полузащитник «Тюмени» Иван Маркелов.

Маркелов о воспитанниках «Зенита»: «Политика клуба – нужно обязательно быть чемпионом. Команда на здесь и сейчас, а не на дальняк. Нет возможности себя показывать, все упирается в результат»

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2 комментария
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Я это слышал и 10, и 20 лет назад
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Квалифицированный тренер не придёт на мизерную зарплату.

Либо не берут в серьезные клубы из-за репутации, либо он имеет план как монетизировать свою должность. Например с пам-мам собирать мзду, чтобы их ребёнок играл на определённой позиции, мутить с инвентарём, сдать пол базы под склад мандаринов и т.п.

Нормальный человек, если его не устраивает доход, меняет работу. Если профессия низкооплачиваемая - то и профессию меняет. Если сидит на мизерной зарплате - то либо что-то мутит, либо с ним что-то не так.
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