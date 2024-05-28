Маркелов о детском футболе: «Видел, как тренируют молодых ребят, это ужас! Квалифицированный тренер видит мизерную зарплату и думает: «Зачем мне это нужно?» А детский спорт страдает»

Иван Маркелов назвал проблемы в детском футболе.

– Почему нынешнее поколение не блещет?

– Мне кажется, потому что раньше, например, была Юношеская лига УЕФА, в котором молодежь могла показать себя. У юношеских и молодежных сборных были официальные игры. Сейчас же мы варимся в собственном соку.

Еще есть проблема тренеров – я видел, как сейчас тренируют молодых ребят, и это ужас! В условный региональный клуб приходит квалифицированный тренер, видит мизерную зарплату и задается вопросом: «Зачем мне это нужно?», а детский спорт страдает, – сказал полузащитник « » .

Маркелов о воспитанниках «Зенита»: «Политика клуба – нужно обязательно быть чемпионом. Команда на здесь и сейчас, а не на дальняк. Нет возможности себя показывать, все упирается в результат»