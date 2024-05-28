Румменигге о назначении Компани тренером «Баварии»: «Осталось уточнить детали. Пеп высоко о нем отзывался»

Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что Венсан Компани возглавит «Баварию».

«Наш директор решил назначить главным тренером . Осталось уточнить последние детали, и тогда все будет официально.

тоже помогал нам с Компани, он высоко отзывался о нем как о талантливом тренере. Пеп хорошо знает Венсана, его мнение было очень ценным», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» в эфире Sky.

В «Баварии» ценят философию Компани, основанную на доминировании и владении. Боссы считают, что он идеально подходит