Румменигге о назначении Компани тренером «Баварии»: «Осталось уточнить детали. Пеп высоко о нем отзывался»

Теги Бавария Венсан Компани Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге Пеп Гвардиола Футбол

Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что Венсан Компани возглавит «Баварию».

«Наш директор решил назначить главным тренером Венсана Компани. Осталось уточнить последние детали, и тогда все будет официально.

Пеп Гвардиола тоже помогал нам с Компани, он высоко отзывался о нем как о талантливом тренере. Пеп хорошо знает Венсана, его мнение было очень ценным», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» в эфире Sky.

В «Баварии» ценят философию Компани, основанную на доминировании и владении. Боссы считают, что он идеально подходит

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33 комментария
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Пеп хорош,уже убрал Баварию с пути )
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Просто все эти метания топ тренеров, которые не показывают результата уже многих подбешивают: Конте, Тухель, Моуриньо просят бешеные деньги, но результата нет. Пора давать шанс новой крови.
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Авантюра, конечно, же....
Но в любом случае удачи Компани.
Хаби Алонсо тоже без опыта выстрелил, как и в свое время Пеп.
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Ответ <CRISTIANO>
Просто все эти метания топ тренеров, которые не показывают результата уже многих подбешивают: Конте, Тухель, Моуриньо просят бешеные деньги, но результата нет. Пора давать шанс новой крови.
Мостовой уже на подходе!
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Ответ <CRISTIANO>
Просто все эти метания топ тренеров, которые не показывают результата уже многих подбешивают: Конте, Тухель, Моуриньо просят бешеные деньги, но результата нет. Пора давать шанс новой крови.
Бёрнли дал. И где они сейчас?
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А кого Пеп ругал-то )
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Хотелось бы увидеть на Спортсе основательный материал о том, в какой футбол играли команды Компани и чего вообще от него ожидать.
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Сэр Алекс был высокого мнения о Мойесе. Потом он хорошо отзывался о Тен Хаге. Итог: 7-е и 8-е место.
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С Шипа в Баварию. Учитывая какой физрук этот головастик,то ему без разницы кого в Шип отправить Бернли или Баварию
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Ответ Ophiomorph
Бёрнли дал. И где они сейчас?
Были в Шипе, Компани успешно вывел их в АПЛ с первого места. При достаточных ресурсах дал максимальный результат.
В АПЛ ресурсов хватало только для борьба за выживание, а это диаметрально противоположная задача. С ней Компани не справился.
На данный момент можно сказать, что командам, борящемся за выживание, бельгийца звать не стоит. А вот тем, кто готов дать большие ресурсы и собирается бороться за высокие места, попробовать можно. Рискованно, но можно
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Ответ Ophiomorph
Бёрнли дал. И где они сейчас?
только этот же Бернли побил при Компани рекорд по очкам в Чемпионшипе. Ожидать мега результата от не сильной, и при этом ещё ослабленной команды в АПЛ: тупо
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Ну вот, через годик как раз, если протеже провалится, Пепу и придётся исправлять. Дело чести.)
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По мне, чистая авантюра. Просто потому, что все титулованные тренеры отказали Баварии. Берут и надеются, что выстрелит как Хаби Алонсо.
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Почему Роб Эдвардс из Лутона с более привлекательным футболом не пользуется таким спросом?
Потому что нет рекомендации от Пепа )
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Ответ Black Phoenix
Вот как раз в Баварии Пеп не очень успешен был на еврокубковой арене, к слову, а насчёт Компани - я почти уверен, что такой серьёзный клуб ему не по зубам, да ещё и без опыта. Давление, стресс, нагрузки - всё это будет на новом уровне.
Если 3 полуфинала подряд это "не очень успешно", то что тогда говорить про Манчестер Сити, который до полуфинала-финала добрался только лишь на 5 сезон с Гвардиолой.
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Ответ <CRISTIANO>
Просто все эти метания топ тренеров, которые не показывают результата уже многих подбешивают: Конте, Тухель, Моуриньо просят бешеные деньги, но результата нет. Пора давать шанс новой крови.
В каком смысле нет? Они везде трофеи берут, где работают. Да и не каждый молодой тренер может стать новым Пепом.
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Почему Роб Эдвардс из Лутона с более привлекательным футболом не пользуется таким спросом?
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Вот как раз в Баварии Пеп не очень успешен был на еврокубковой арене, к слову, а насчёт Компани - я почти уверен, что такой серьёзный клуб ему не по зубам, да ещё и без опыта. Давление, стресс, нагрузки - всё это будет на новом уровне.
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Ответ Гениальный камень
Если 3 полуфинала подряд это "не очень успешно", то что тогда говорить про Манчестер Сити, который до полуфинала-финала добрался только лишь на 5 сезон с Гвардиолой.
Ты учитывай, что в современной ЛЧ Сити до Пепа вообще до полуфинала только один раз добрался, и то аккурат перед его приходом, и сравни эти достижения с еврокубковыми подвигами Баварии.
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Ответ Джек Токтошакунов
ну, поздравляем Байер с вторым подряд чемпионством😬
Или Штутгарт)
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Что же. Будем надеяться что руководству виднее, чем нам здесь, хотя нам то конечно виднее😃 потенциал и свое видение игры и прогресса у Компани безусловно есть. Как он проявит себя в топ клубе- неизвестно. Но ведь и Алонсо до Байера тоже звезд с неба не хватал, а вон что получилось) в любом случае я буду болеть за Баварию, даже если пригласят Мостового😃
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В свое время за Тен Хага боролись топ клубы и казалось, что у него сходу получится, но не вышло. Компани таких надежд не оставляет, но это больше плюс, чем минус.
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Торгаш адидасовский решил протолкнуть проплаченного прохиндея,пользуясь деменцией легенд. Но интересно,какая тут доля Пепа?
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Шикарная формулировка "наш директор решил назначить...."))) осталось за кадром ...слегка больной
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Все лучшие кандидаты сидят в студии Матч-Тв. Любого берите, результат будет не хуже)
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ну, поздравляем Байер с вторым подряд чемпионством😬
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Как бы не пришлось вспоминать полуфинал ЛЧ при Тухеле как большое достижение для Баварии в будущие годы. Но на следующий год главной задачей конечно будет снова выиграть Бундеслигу и Кубок Германии. Ну и выйти хотя-бы в 1/4 ЛЧ.
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Ответ <CRISTIANO>
Просто все эти метания топ тренеров, которые не показывают результата уже многих подбешивают: Конте, Тухель, Моуриньо просят бешеные деньги, но результата нет. Пора давать шанс новой крови.
Так-то да. Но вот Лэмпард Челси тренировал. Да и Хави в Барсе 🙈
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естественно Пеп за был. На одного конкурента в ЛЧ меньше стало
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Слабо верится, но новый сезон Баварии покажет, что это или успех, или вляпались в очередной раз.
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