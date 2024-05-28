Румменигге о назначении Компани тренером «Баварии»: «Осталось уточнить детали. Пеп высоко о нем отзывался»
Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что Венсан Компани возглавит «Баварию».
«Наш директор решил назначить главным тренером Венсана Компани. Осталось уточнить последние детали, и тогда все будет официально.
Пеп Гвардиола тоже помогал нам с Компани, он высоко отзывался о нем как о талантливом тренере. Пеп хорошо знает Венсана, его мнение было очень ценным», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» в эфире Sky.
В «Баварии» ценят философию Компани, основанную на доминировании и владении. Боссы считают, что он идеально подходит
Но в любом случае удачи Компани.
Хаби Алонсо тоже без опыта выстрелил, как и в свое время Пеп.
В АПЛ ресурсов хватало только для борьба за выживание, а это диаметрально противоположная задача. С ней Компани не справился.
На данный момент можно сказать, что командам, борящемся за выживание, бельгийца звать не стоит. А вот тем, кто готов дать большие ресурсы и собирается бороться за высокие места, попробовать можно. Рискованно, но можно