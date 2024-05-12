Беллингем назвал Винисиуса лучшим игроком мира на чемпионском параде «Реала». Бразилец назвал Джуда «Беллигол»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем назвал Винисиуса Жуниора лучшим игроком мира.

Сегодня в Мадриде прошел чемпионский парад «Реала» в честь победы в Ла Лиге. По дороге на площадь Сибелес команда проехала по городу на автобусе с открытым верхом.

Во время празднования игроки мадридцев  Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем поделились эмоциями в интервью.

«Рядом со мной Беллигол, как говорят в Бразилии. Я очень рад, что могу разделить этот момент со всеми игроками и болельщиками. Это даст нам много сил, чтобы выиграть Лигу чемпионов», – сказал Винисиус.

«Я очень рад своему первому празднованию. Я стою рядом с лучшим игроком мира и очень счастлив», – сказал Беллингем.

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5 комментариев
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Этот дуэт обязан зарешать в финале ЛЧ)
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