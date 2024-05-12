Беллингем назвал Винисиуса лучшим игроком мира на чемпионском параде «Реала». Бразилец назвал Джуда «Беллигол»

Джуд Беллингем назвал Винисиуса Жуниора лучшим игроком мира.

Сегодня в прошел чемпионский парад «Реала» в честь победы в . По дороге на площадь Сибелес команда проехала по городу на автобусе с открытым верхом.

Во время празднования игроки мадридцев и поделились эмоциями в интервью.

«Рядом со мной Беллигол, как говорят в Бразилии. Я очень рад, что могу разделить этот момент со всеми игроками и болельщиками. Это даст нам много сил, чтобы выиграть Лигу чемпионов», – сказал Винисиус.

«Я очень рад своему первому празднованию. Я стою рядом с лучшим игроком мира и очень счастлив», – сказал Беллингем.