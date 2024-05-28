«Матч ТВ» покажет в записи игры Евро-2024, которые будут в прямом эфире на Okko

Теги премьер-лига Россия телевидение Матч ТВ Okko Станислав Минин Футбол

Опубликовано расписание трансляций Евро-2024.

Сегодня стало известно, что чемпионат Европы в России покажут «Матч ТВ» и Okko.

Игры группового этапа распределены между сервисами, но большую часть покажет «Матч ТВ». Также на этом канале будут транслироваться почти все встречи в рамках плей-офф. 

Комментатор Станислав Минин сообщил, что матчи, которые Okko покажет в прямом эфире, на «Матч ТВ» будут транслироваться только в записи. 

Календарь матчей Евро-2024 можно найти на Спортсе, также сегодня было опубликовано расписание трансляций.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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16 комментариев
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Матч ТВ с каждым годом всё слабее
+10
-3
+7
Так кто за кем доедает?
+6
-1
+5
👍👍
+7
-3
+4
Ответ Hitgoe Himgob
Возьму подписку ОККО на месяц, ничего страшного
Буду пиратствовать, как двадцать пять лет до этого - не замечу разницы )
+4
-1
+3
Ответ Заборостроитель
"Спасибо"
Пожалуйста
+1
0
+1
"Спасибо"
+1
-1
0
Ответ Log in
Буду пиратствовать, как двадцать пять лет до этого - не замечу разницы )
Слон
0
0
0
Ответ Hitgoe Himgob
Возьму подписку ОККО на месяц, ничего страшного
Омежка
0
0
0
Ответ Юрий Плотников
Дожили... Чемпионат Европы в записи... Когда, лет 80 назад такое было, я правильно понимаю, что это один из показателей вставания с колен?
Смотри на ОККО. Какие проблемы?
+2
-2
0
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