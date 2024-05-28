«Матч ТВ» покажет в записи игры Евро-2024, которые будут в прямом эфире на Okko

Опубликовано расписание трансляций Евро-2024.

Сегодня стало известно, что чемпионат Европы в России покажут «Матч ТВ» и .

Игры группового этапа распределены между сервисами, но большую часть покажет «Матч ТВ». Также на этом канале будут транслироваться почти все встречи в рамках плей-офф.

Комментатор Станислав Минин сообщил, что матчи, которые Okko покажет в прямом эфире, на «Матч ТВ» будут транслироваться только в записи.

Календарь матчей Евро-2024 можно найти на Спортсе, также сегодня было опубликовано расписание трансляций.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.