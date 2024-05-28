Вильзон Изидор сравнил Сергея Семака с Алексом Фергюсоном.

«Думаю, – русский , это действительно хорошее сравнение. Шесть чемпионств подряд – это безумие!» – сказал нападающий «Зенита».

Семак возглавляет « » с 2018 года. Под его руководством клуб выиграл 11 трофеев.