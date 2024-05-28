Изидор о Семаке: «Русский Фергюсон. Шесть чемпионств подряд – это безумие!»

Теги Зенит Сергей Семак Алекс Фергюсон премьер-лига Россия Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор сравнил Сергея Семака с Алексом Фергюсоном.

«Думаю, Сергей Семак – русский Фергюсон, это действительно хорошее сравнение. Шесть чемпионств подряд – это безумие!» – сказал нападающий «Зенита».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством клуб выиграл 11 трофеев.

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52 комментария
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Да чего мелочиться, Фергюсон - это шотландский Семак!
+82
-2
+80
Так Фергюссона никто не оскорблял))
+66
-4
+62
Ответ Алексей Горланов
Тот жевал жвачку, наш жует траву.
Сопли
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Русский Фергюсон, Кубанский Месси, бразильский Сапогов...
Вот самое дурацкое, что есть во все времена в футболе, это любые сравнения кого-то с кем-то, я считаю.

Зачем раз за разом эти сравнения лепить — непонятно. И ежу (читай — Царю) ясно, что каждый по-своему уникален 🤷‍♂️
«Я сам по себе мальчик. Свой собственный». И всё.
+15
-1
+14
Ответ Фут.Боль
Да чего мелочиться, Фергюсон - это шотландский Семак!
Тот жевал жвачку, наш жует траву.
+12
-2
+10
Ответ Ком иль фо
Так Фергюссона никто не оскорблял))
тот случай, когда открыл новость, чтобы увидеть один единственный комментарий.

странно, что не самый популярный, но тоже сойдет
+9
-2
+7
Русский Фергюсон - это Романцев
+10
-4
+6
Просто РПЛ деградировала сильно. Если бы Семак тренировал Зенит с 2007-го, условно, до 2013-го - очень сомневаюсь, что там бы удалось выбить 6 чемпионств подряд.
+7
-3
+4
Ответ Black Phoenix
Просто РПЛ деградировала сильно. Если бы Семак тренировал Зенит с 2007-го, условно, до 2013-го - очень сомневаюсь, что там бы удалось выбить 6 чемпионств подряд.
Удивительно как за год от Манчини до Семака деградировала лига, конечно. Или, всё же, это полуправда?
+8
-4
+4
Ответ Алексей Минин
Можно ли поджечь дно океана? Можно. Комментарии к таким новостям - тому подтверждение.
да тут скорее ярчайшая иллюстрация испанского стыда после такого сравнения
+4
-1
+3
все мастерство этого физрука заключается к доступу к счетам "национального достояния" и массовым закупкам бразильских ноунеймов - которых не могут позволить себе соперники - для обеспечения титулов.

ставить его в один ряд с САФом, который развивал и играл воспитанниками - оскорбление для Фергюссона.
+9
-6
+3
Русский Фергюсон, русский Гвардиола, русский Анчелотти, что там дальше будет?
+3
0
+3
Ответ Камбоджа Иванов
Удивительно как за год от Манчини до Семака деградировала лига, конечно. Или, всё же, это полуправда?
Не совсем корректное сравнение)т.к. не ясна мотивация Манчини. Он в Зенит пришёл после МС и Интера и зачем ему это нужно было- непонятно, кроме того, чтобы бабла срубить и переконтоваться. Чел он практичный, поэтому не факт что его спортивные цели мотивировали. Чемп России выиграть- ну афигеть какая награда после АПЛ)))
+2
0
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Это наверно первый раз когда Фергюсона физруком обозвали
+4
-2
+2
))))))))))
+2
-1
+1
Ответ Black Phoenix
Просто РПЛ деградировала сильно. Если бы Семак тренировал Зенит с 2007-го, условно, до 2013-го - очень сомневаюсь, что там бы удалось выбить 6 чемпионств подряд.
Так и Фергюсон сейчас с МЮ 6 чемпионств подряд не выбил.
+1
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+1
А Изидор - русский Сульшер.
+1
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Ему до Фергюсона как до Китая пешком
+3
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Изидор очень долго проработал с Фергюсеном и ему ли не знать, что на кого похож Семак)))
+2
-1
+1
С такими возможностями и Боярский 10 раз станет чемпионом.
+3
-2
+1
Ответ Камбоджа Иванов
Романцев - это русский Брайан Клаф
Неа, русский Фергюсон
+2
-1
+1
Ответ Андрей Синельщиков
Русский Фергюсон, русский Гвардиола, русский Анчелотти, что там дальше будет?
Русский Шварценеггер. Уот так уот!
+1
0
+1
Ответ Bartez1986
Если про спартаковцев после таких интервью пишут про борщ, то что в Питере? Веселящий газ?
Ну, тут хоть смысл понятен, о количестве титулов, а не сравнивают сборные Бразилии и Люксембурга
+2
-1
+1
Ответ Алексей Горланов
Тот жевал жвачку, наш жует траву.
Семак жуёт пары газа 🤣
+1
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Ответ Беспонтий пилат
Ему до Фергюсона как до Китая пешком
До Китая реально ближе
+1
0
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Ответ Зеленский
Хорошо что Фергюсон не знает о существовании Семака
Фергюсону, в свое время, хватило порки от Анюкова и Тимощука, которые сейчас в тренерском штабе.
+4
-3
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Ответ Ритка
Это наверно первый раз когда Фергюсона физруком обозвали
Манся не раз Ферги называл физруком)
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Ответ Ком иль фо
Так Фергюссона никто не оскорблял))
Ферги жевал жвачку, Богданыч сельдерей, согласитесь есть сходство 😎
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Ответ PatrickShapka2
Русский Фергюсон - это Романцев
Романцев - это русский Брайан Клаф
0
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Ответ Фут.Боль
Да чего мелочиться, Фергюсон - это шотландский Семак!
Анчелотти - Семак-макаронник
Венгер - Семак-лягушатник!
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