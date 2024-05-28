Изидор о Семаке: «Русский Фергюсон. Шесть чемпионств подряд – это безумие!»
Вильзон Изидор сравнил Сергея Семака с Алексом Фергюсоном.
«Думаю, Сергей Семак – русский Фергюсон, это действительно хорошее сравнение. Шесть чемпионств подряд – это безумие!» – сказал нападающий «Зенита».
Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством клуб выиграл 11 трофеев.
Вот самое дурацкое, что есть во все времена в футболе, это любые сравнения кого-то с кем-то, я считаю.
Зачем раз за разом эти сравнения лепить — непонятно. И ежу (читай — Царю) ясно, что каждый по-своему уникален 🤷♂️
«Я сам по себе мальчик. Свой собственный». И всё.
странно, что не самый популярный, но тоже сойдет
ставить его в один ряд с САФом, который развивал и играл воспитанниками - оскорбление для Фергюссона.
Венгер - Семак-лягушатник!