Капитан Германии сыграет на Евро-2024 со стандартной повязкой от УЕФА. OneLove и других политических заявлений не будет – это пожелание Нагельсманна
Капитан сборной Германии на Евро-2024 сыграет со стандартной повязкой от УЕФА.
В отличие от Евро-2020 и ЧМ-2022, на предстоящем турнире футболисты не будут выступать с политическими заявлениями. Это пожелание тренера Юлиана Нагельсманна.
В связи с этим Илкай Гюндоган, который будет капитаном сборной Германии на домашнем Евро, не наденет повязку с надписью OneLove. Он будет играть с официальной повязкой от УЕФА.
Сегодня информацию об этом подтвердил Немецкий футбольный союз. Президент DFB Бернд Нойендорф подчеркнул, что главная цель – спокойствие и стабильность сборной, а не участие в политических вопросах.
Кроме того, капитан выведет Германию на товарищеские матчи против Украины и Греции, которые пройдут в рамках подготовки к Евро, с классической повязкой в цветах национального флага.
Ну ОК.
Но Катар вряд ли им забудут))