Капитан Германии сыграет на Евро-2024 со стандартной повязкой от УЕФА. OneLove и других политических заявлений не будет – это пожелание Нагельсманна

Теги Сборная Германии по футболу Илкай Гюндоган Политика Юлиан Нагельсманн Евро-2024 Футбол

Капитан сборной Германии на Евро-2024 сыграет со стандартной повязкой от УЕФА.

В отличие от Евро-2020 и ЧМ-2022, на предстоящем турнире футболисты не будут выступать с политическими заявлениями. Это пожелание тренера Юлиана Нагельсманна.

В связи с этим Илкай Гюндоган, который будет капитаном сборной Германии на домашнем Евро, не наденет повязку с надписью OneLove. Он будет играть с официальной повязкой от УЕФА.

Сегодня информацию об этом подтвердил Немецкий футбольный союз. Президент DFB Бернд Нойендорф подчеркнул, что главная цель – спокойствие и стабильность сборной, а не участие в политических вопросах.

Кроме того, капитан выведет Германию на товарищеские матчи против Украины и Греции, которые пройдут в рамках подготовки к Евро, с классической повязкой в цветах национального флага. 

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18 комментариев
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В Катаре мы в политических вопросах поучавствуем, а у себя не будем.
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Здравый подход
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Ответ ZarvuR2020
В Катаре мы в политических вопросах поучавствуем, а у себя не будем.
Главного инициатора этого движа в Катаре, Горецки, в сборной уже нет.
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Видимо до немцев дошло, что во время футбольного турнира надо в первую очередь думать о футболе, а не о поддержке разных сообществ
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Может и результаты получше будут, если сосредоточится только на футболе.
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Ответ PFC_ZENIT
на ошибках учатся, умные
Умные учатся на чужих ошибках
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Горецка был бы недоволен. Но вроде бы его в заявке на Евро нет.
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Логичное и здравое решение. Особенно после невызова Горецки, главного борцуна за все повестки.
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Ответ Seventh
Видимо до немцев дошло, что во время футбольного турнира надо в первую очередь думать о футболе, а не о поддержке разных сообществ
на ошибках учатся, умные
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Интересно, что должно произойти, чтобы англичане приняли такое же решение
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Гомофобы
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решил подстраховаться
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с козырей зашел)
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Правильное решение. На ЧМ сыграли слишком пассивно
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В составе есть чемпионы мира, но капитаном будет Гюндоган из клуба, провалившего сезон?
Ну ОК.
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Все все равно будут помнить что немцы - петухи. Уже не отмажешься.
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Немцы решили вспомнить, что такое играть в футбол.

Но Катар вряд ли им забудут))
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