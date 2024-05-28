Хлусевич не приедет в сборную России в июне. Хавбек «Спартака» получил травму на разминке перед матчем с «Оренбургом» и не успеет восстановиться к игре с Беларусью
Даниил Хлусевич не приедет в сборную России в июне.
Полузащитник «Спартака» пропустит ближайший сбор национальной команды по медицинским причинам. Ранее Хлусевич почувствовал дискомфорт во время разминки перед матчем 30-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (0:0).
Как сообщает пресс-служба РФС, обследование показало, что футболист не успеет восстановиться к началу сбора и к матчу с командой Беларуси, который пройдет 7 июня в Минске.