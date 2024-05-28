Хлусевич не приедет в сборную России в июне. Хавбек «Спартака» получил травму на разминке перед матчем с «Оренбургом» и не успеет восстановиться к игре с Беларусью

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы сборная Беларуси по футболу товарищеские матчи (сборные) Даниил Хлусевич Здоровье Футбол

Даниил Хлусевич не приедет в сборную России в июне.

Полузащитник «Спартака» пропустит ближайший сбор национальной команды по медицинским причинам. Ранее Хлусевич почувствовал дискомфорт во время разминки перед матчем 30-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (0:0).

Как сообщает пресс-служба РФС, обследование показало, что футболист не успеет восстановиться к началу сбора и к матчу с командой Беларуси, который пройдет 7 июня в Минске.

10 комментариев
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Да этих встреч с белорусами ещё будет тысячи, ничего страшного. Главное травму залечить
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Здоровья, и быстрого восстановления 🙏🙏
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Ответ Дмитрий Шиянов
Против земляков решил не играть
Ну это всего то лишь игра. А здоровье важнее
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Набабкин. Последний заезд.
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Против земляков решил не играть
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Здоровья, Даня!!! Поправляйся скорее!!!
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Хорошая новость, сможет спокойно отдохнуть и восстановиться, не рискуя здоровьем в бесполезной сборной.
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Ответ Unnamed80
Да этих встреч с белорусами ещё будет тысячи, ничего страшного. Главное травму залечить
Согласен 👍👍👍
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Ответ Дмитрий Шиянов
Против земляков решил не играть
А причем тут Хлусевич, Беларусь и земляки?
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