Анчелотти станцевал с Камавинга на чемпионском параде «Реала». Он обещал сделать это после гола Эдуардо – хавбек ни разу не забил в сезоне
Карло Анчелотти станцевал с Эдуардо Камавинга на чемпионском параде «Реала».
Сегодня «Реал» отпраздновал завоевание 36-го титула Ла Лиги. В рамках чемпионского парада команда на клубном автобусе отправилась на площадь к фонтану Сибелес, где традиционно празднует свои победы.
Выступая перед болельщиками на площади, главный тренер «Реала» закончил свою речь словами: «У меня есть мечта. Я хочу потанцевать с Камавинга. Маэстро, музыку!»
Впоследствии к танцу Анчелотти и Камавинга присоединились и остальные футболисты «Реала».
Отметим, что ранее в сезоне Камавинга заявил, что тренер «Реала» пообещал станцевать вместе с ним после того, как француз забьет гол.
В нынешнем сезоне у Эдуардо нет голов в 42 матчах – он также ни разу не забил в 59 играх предыдущего сезона.
Анчелотти повторил фото с сигарой и в очках на чемпионском параде «Реала» – как в 2022-м
Надеюсь ее не испортит один переход будущий)
ЗЫ. Анчелотти очень приятный дядька.