Анчелотти станцевал с Камавинга на чемпионском параде «Реала». Он обещал сделать это после гола Эдуардо – хавбек ни разу не забил в сезоне

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Эдуардо Камавинга ахахаха Футбол

Карло Анчелотти станцевал с Эдуардо Камавинга на чемпионском параде «Реала».

Сегодня «Реал» отпраздновал завоевание 36-го титула Ла Лиги. В рамках чемпионского парада команда на клубном автобусе отправилась на площадь к фонтану Сибелес, где традиционно празднует свои победы.

Выступая перед болельщиками на площади, главный тренер «Реала» закончил свою речь словами: «У меня есть мечта. Я хочу потанцевать с Камавинга. Маэстро, музыку!»

Впоследствии к танцу Анчелотти и Камавинга присоединились и остальные футболисты «Реала».

Отметим, что ранее в сезоне Камавинга заявил, что тренер «Реала» пообещал станцевать вместе с ним после того, как француз забьет гол.

В нынешнем сезоне у Эдуардо нет голов в 42 матчах – он также ни разу не забил в 59 играх предыдущего сезона.

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25 комментариев
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Я бы хотел себе такого дедушкy))
+44
0
+44
Какая атмосфера 😍 Папа Карло душка❤️
+35
0
+35
Атмосфера в команде топ
Надеюсь ее не испортит один переход будущий)
+36
-1
+35
Ответ Никита Алексеев
Атмосфера в команде топ Надеюсь ее не испортит один переход будущий)
Перес его успокоит. Он сделал это с более успешным в личной карьере игроком)
+21
0
+21
атмосфера высший класс, молодцы
+14
0
+14
Нигде нет такой атмосферы. Дон Карло умеет работать с молодежью, респект 👍🏻
+14
0
+14
Мило.
+10
0
+10
Зато в ЛЧ что-то настрелял :)
+7
0
+7
Атмосфера в команде потрясающая и во многом благодаря Карло.
+7
-1
+6
Ответ Raul14
Перес его успокоит. Он сделал это с более успешным в личной карьере игроком)
Тогда в команде был кэп
+5
0
+5
я барселониста. поздравляю Реал Мадрид с победой в Ла Лиге. реально в этом сезоне вы были хороши. надеюсь, Боруссия Дортмунд даст вам бой, и мне не придётся больше вас поздравлять))
ЗЫ. Анчелотти очень приятный дядька.
+6
-1
+5
Ответ Никита Алексеев
Атмосфера в команде топ Надеюсь ее не испортит один переход будущий)
Да и думаю сам Мбаппе не будет сильно выеживаться в команде где такие же игроки по таланту, цене. Вообщем на одном уровне с ним.
+3
0
+3
Камавинга вроде забивал Сити или там переписали на защитника?
+3
0
+3
Ответ ironboy
Тогда в команде был кэп
Согласен кстати, многие очень уважали Рамоса, даже Бэйл говорил что когда зашел в раздевалку то нервничал только рядом с Рамосом, особенно из-за того что плохо понимал испанский и боялся что Рамос что-то начнет говорить а ему придется делать вид что понимает.
+2
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+2
Недавно читал книгу Анчелотти. Какой все таки классный человек Карло.
+2
0
+2
Ответ Алланур
Я бы хотел себе такого дедушкy))
Всё бы мы хотели. А лучше крестного
+2
0
+2
Ответ Никита Алексеев
Атмосфера в команде топ Надеюсь ее не испортит один переход будущий)
Ты Думаешь у Винни характер лучше?
+1
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+1
Ответ Greg Jackson
Камавинга вроде забивал Сити или там переписали на защитника?
Празднование чемпионата страны
+1
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Сити зато забил в 1/4, это важнее.
+1
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Главное что он Сити забил очень своевременно.
+1
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Ответ Greg Jackson
Камавинга вроде забивал Сити или там переписали на защитника?
На защитника.
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Ответ Никита Алексеев
Атмосфера в команде топ Надеюсь ее не испортит один переход будущий)
Роналду не испортил. Мбаппе и подавно не сделает этого)
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Ответ Никита Алексеев
Атмосфера в команде топ Надеюсь ее не испортит один переход будущий)
Прочел один пешеход 🤣и ошалел
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Вообще-то по моему он Сити забил и там мяч в ворота летел, хоть и срикошетил.
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