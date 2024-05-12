Анчелотти станцевал с Камавинга на чемпионском параде «Реала». Он обещал сделать это после гола Эдуардо – хавбек ни разу не забил в сезоне

Карло Анчелотти станцевал с Эдуардо Камавинга на чемпионском параде «Реала».

Сегодня «Реал» отпраздновал завоевание 36-го титула . В рамках чемпионского парада команда на клубном автобусе отправилась на площадь к фонтану Сибелес, где традиционно празднует свои победы.

Выступая перед болельщиками на площади, главный тренер «Реала» закончил свою речь словами: «У меня есть мечта. Я хочу потанцевать с Камавинга. Маэстро, музыку!»

Впоследствии к танцу Анчелотти и Камавинга присоединились и остальные футболисты «Реала».

Отметим, что ранее в сезоне заявил, что тренер «Реала» пообещал станцевать вместе с ним после того, как француз забьет гол.

В нынешнем сезоне у Эдуардо нет голов в 42 матчах – он также ни разу не забил в 59 играх предыдущего сезона.

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