«ПСЖ» заплатит за Сафонова 18+2 млн евро. 1 млн евро бонусов – за 20 матчей, еще 1 млн – за 30
Названа точная сумма трансфера Матвея Сафонова в «ПСЖ» из «Краснодара».
Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, «Краснодар» получит за вратаря 18 миллионов евро и еще два миллиона евро бонусами.
Бонус в размере миллиона евро «ПСЖ» выплатит, если Сафонов проведет двадцать матчей за команду. Еще миллион евро полагается «Краснодару» за тридцать игр Матвея в составе «ПСЖ».
Вратарь уже проводил переговоры с руководством «ПСЖ» в Москве, а сейчас прилетел во Францию для прохождения медобследования.
1. Игнатьев, которого в 25 лет выкинули из аутсайдера чемпионата Сербии
2. Сафонов, который в 25 лет переходит в ПСЖ
Успехов!
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