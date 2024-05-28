«ПСЖ» заплатит за Сафонова 18+2 млн евро. 1 млн евро бонусов – за 20 матчей, еще 1 млн – за 30

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов Чемпионат.com деньги Футбол

Названа точная сумма трансфера Матвея Сафонова в «ПСЖ» из «Краснодара».

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, «Краснодар» получит за вратаря 18 миллионов евро и еще два миллиона евро бонусами.

Бонус в размере миллиона евро «ПСЖ» выплатит, если Сафонов проведет двадцать матчей за команду. Еще миллион евро полагается «Краснодару» за тридцать игр Матвея в составе «ПСЖ».

Вратарь уже проводил переговоры с руководством «ПСЖ» в Москве, а сейчас прилетел во Францию для прохождения медобследования.

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27 комментариев
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Как я рад за этот трансфер. Теперь у любого воспитанника нашей академии будет два примера перед глазами:
1. Игнатьев, которого в 25 лет выкинули из аутсайдера чемпионата Сербии
2. Сафонов, который в 25 лет переходит в ПСЖ
+48
-1
+47
Удачи Матвею!
+25
-1
+24
Короче 18 заплатят
+24
-7
+17
Очень добротная продажа для Краснодара, и бонусы получить реально, если про матчи имеется ввиду за все время а не за сезон
+10
0
+10
Ответ Владислав Сабельников
Как я рад за этот трансфер. Теперь у любого воспитанника нашей академии будет два примера перед глазами: 1. Игнатьев, которого в 25 лет выкинули из аутсайдера чемпионата Сербии 2. Сафонов, который в 25 лет переходит в ПСЖ
Игнатьев минусанул 🤣
+10
0
+10
С вечными привозами Долларумы, я не удивлюсь, если в основе заиграет, хотя бы 50 на 50, шансы имеются точно
+10
-1
+9
Ответ postphilone
Короче 18 заплатят
Все 20 получат за Сафонова, если считать все матчи во всех официальных турнирах.
+6
0
+6
Уххх... Даже в это не простое время российские футболисты переходят в топ чемпионаты.
Успехов!
+4
0
+4
ПСЖ Сафонова заплатит за Сафонова 18+2 млн евро.
исправьте ошибку
+4
0
+4
Хорошо, что постепенно появляются страны, которые трезво рассуждают и не стесняются брать игроков из РФ
+3
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+3
В добрый путь, Матвей! В добрый путь!
+3
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+3
Норм,еще пусть Головина купят и будет за кого болеть в Европе
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+1
Пранк вышел из под контроля
+1
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+1
Удачи Матвею. Закрепись там!!
+1
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+1
Ответ Владислав Сабельников
Как я рад за этот трансфер. Теперь у любого воспитанника нашей академии будет два примера перед глазами: 1. Игнатьев, которого в 25 лет выкинули из аутсайдера чемпионата Сербии 2. Сафонов, который в 25 лет переходит в ПСЖ
Ну кто захочет развиваться, то выберет путь Сафонова, а кто захочет побухать и с девчонками потеребонькаться вместо режима и тренировок, то Игнатьев реально станет для них кумиром
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Плюс - минус два миллиона для Галицкого, видимо, ни о чём
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Да пусть парень едет, может и удастся закрепиться.
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Молорик Мотя! Да и мушкетерские усики не зря отрастил)
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Ну ПСЖ конечно обманули знатно. Они-то думают, что хорошего вратаря подписали, а не деле получат плохую пародию на вратаря. Играть явно не будет. Может разок сыграет, пропустит голов -дцать и быстренько контракт разорвут.
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Я сначала думал, что это все вбросы перед игрой с Динамо. Рад за Матвея, Краснодар и за то, что ошибался
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Интересно, эти матчи он должен наиграть в первый сезон или вообще за всё время? Если в первый, то ему сможет помочь только травма жадного итальяшки.
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Ле паризен пишет, что 15+ бонусы. Впрочем, это не так важно ... для ПСЖ
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Ответ postphilone
Короче 18 заплатят
Учитывая что Доннарума частенько привозит,можно сказать что заплатят все 20
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Ответ postphilone
Короче 18 заплатят
Если не будет ограничений по временным рамкам, то может через сезона 1,5-2 и полную двадцатку получат
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