«ПСЖ» заплатит за Сафонова 18+2 млн евро. 1 млн евро бонусов – за 20 матчей, еще 1 млн – за 30

Названа точная сумма трансфера Матвея Сафонова в «ПСЖ» из «Краснодара».

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, « » получит за вратаря 18 миллионов евро и еще два миллиона евро бонусами.

Бонус в размере миллиона евро «ПСЖ» выплатит, если проведет двадцать матчей за команду. Еще миллион евро полагается «Краснодару» за тридцать игр Матвея в составе «ПСЖ».

Вратарь уже проводил переговоры с руководством « » в Москве, а сейчас прилетел во Францию для прохождения медобследования.