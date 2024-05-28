«Атлетико» предложил 25 млн евро за Довбика, «Жирона» требует не менее 35 млн. Артем – лучший бомбардир Ла Лиги с 24 голами в сезоне

«Атлетико» начал работу над подписанием Артема Довбика.

По информации As, мадридский клуб связался с окружением форварда и сделал «Жироне» первое предложение на 25 млн евро. Однако каталонцы отклонили запрос « », заявив, что является ключевым игроком команды, и клубу, желающему подписать его, придется заплатить не менее 35 млн евро. Также не исключена возможность трансфера через аренду – в этом случае переход обойдется примерно в 30 млн евро.

Отмечается, что проблемой «Жироны» при продаже Довбика может стать необходимость выплатить около 30% от суммы продажи « ». «Атлетико», в свою очередь, обеспокоен тем, что трансферная стоимость форварда сборной может значительно вырасти после Евро-2024. Ожидается, что на этой неделе агент Довбика посетит Мадрид и попытается достичь прогресса в переговорах.

В своем первом сезоне в «Жироне» Довбик стал лучшим бомбардиром , забив 24 гола в 36 матчах. Подробная статистика 26-летнего нападающего доступна здесь.