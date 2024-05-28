«Атлетико» предложил 25 млн евро за Довбика, «Жирона» требует не менее 35 млн. Артем – лучший бомбардир Ла Лиги с 24 голами в сезоне
«Атлетико» начал работу над подписанием Артема Довбика.
По информации As, мадридский клуб связался с окружением форварда и сделал «Жироне» первое предложение на 25 млн евро. Однако каталонцы отклонили запрос «Атлетико», заявив, что Довбик является ключевым игроком команды, и клубу, желающему подписать его, придется заплатить не менее 35 млн евро. Также не исключена возможность трансфера через аренду – в этом случае переход обойдется примерно в 30 млн евро.
Отмечается, что проблемой «Жироны» при продаже Довбика может стать необходимость выплатить около 30% от суммы продажи «Мидтьюлланду». «Атлетико», в свою очередь, обеспокоен тем, что трансферная стоимость форварда сборной Украины может значительно вырасти после Евро-2024. Ожидается, что на этой неделе агент Довбика посетит Мадрид и попытается достичь прогресса в переговорах.
В своем первом сезоне в «Жироне» Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах. Подробная статистика 26-летнего нападающего доступна здесь.
Почему коло муани который забил 20мячей стоит 100млн,осимхен который забил 26 в лучшем сезоне стоит 120млн,а довбик всего лишь 30?
Если бы не это, заломили бы, естественно, сотку.
Нападающий - Довбик
Защитник - Зинченко
Вингер - Мудрик
продукты нынче сами знате по чём!..
Как отдать,триста. - Не смешите
меня,два синих цыплёнка и пол-кило
огурцов триста рублей?!
- Ну,я гляжу,мадам,вы в благородной
пище ничего не понимаете..(с)