«Атлетико» предложил 25 млн евро за Довбика, «Жирона» требует не менее 35 млн. Артем – лучший бомбардир Ла Лиги с 24 голами в сезоне

Теги Сборная Украины по футболу Атлетико Ла Лига высшая лига Дания Мидтьюлланд возможные трансферы Жирона Артем Довбик Футбол

«Атлетико» начал работу над подписанием Артема Довбика.

По информации As, мадридский клуб связался с окружением форварда и сделал «Жироне» первое предложение на 25 млн евро. Однако каталонцы отклонили запрос «Атлетико», заявив, что Довбик является ключевым игроком команды, и клубу, желающему подписать его, придется заплатить не менее 35 млн евро. Также не исключена возможность трансфера через аренду – в этом случае переход обойдется примерно в 30 млн евро.

Отмечается, что проблемой «Жироны» при продаже Довбика может стать необходимость выплатить около 30% от суммы продажи «Мидтьюлланду». «Атлетико», в свою очередь, обеспокоен тем, что трансферная стоимость форварда сборной Украины может значительно вырасти после Евро-2024. Ожидается, что на этой неделе агент Довбика посетит Мадрид и попытается достичь прогресса в переговорах.

В своем первом сезоне в «Жироне» Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах. Подробная статистика 26-летнего нападающего доступна здесь.

17 комментариев
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копейки за этого топаря
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Как это работает?
Почему коло муани который забил 20мячей стоит 100млн,осимхен который забил 26 в лучшем сезоне стоит 120млн,а довбик всего лишь 30?
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В целом адекватные бабки для конкурента Мораты. Хотя Атлетико оборона новая нужна сильнее чем форвард.
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В нынешних реалиях это подарочный ценник
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Довбик монстр. Вообще без вопросов. Посмотрим сможет ли подтвердить в следующем сезоне. Украинская школа рулит.
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Ответ Фанат спорта01
Как это работает? Почему коло муани который забил 20мячей стоит 100млн,осимхен который забил 26 в лучшем сезоне стоит 120млн,а довбик всего лишь 30?
Скорее всего, 35 - это отступные. Жирона просто не предполагала, что он может 24 забить и стать лучшим бомбардиром лиги.
Если бы не это, заломили бы, естественно, сотку.
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Ответ Фанат спорта01
Как это работает? Почему коло муани который забил 20мячей стоит 100млн,осимхен который забил 26 в лучшем сезоне стоит 120млн,а довбик всего лишь 30?
потому что ему 26 лет (через месяц уже 27) и это первый сезон с такой статистикой на таком уровне
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Вратарь - Лунин
Нападающий - Довбик
Защитник - Зинченко
Вингер - Мудрик
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Что за нн
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Ну,а эта по чём? - Ну,дефицитные
продукты нынче сами знате по чём!..
Как отдать,триста. - Не смешите
меня,два синих цыплёнка и пол-кило
огурцов триста рублей?!
- Ну,я гляжу,мадам,вы в благородной
пище ничего не понимаете..(с)
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В этом году сыграл просто превосходно - возможно 35 лямов за него и не дорого.
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Ответ Мексиканская песня
Вратарь - Лунин Нападающий - Довбик Защитник - Зинченко Вингер - Мудрик
А тренер кто?
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Ответ Мексиканская песня
Вратарь - Лунин Нападающий - Довбик Защитник - Зинченко Вингер - Мудрик
Сборная ухилянтов
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