Севилья – Барселона где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 26 мая

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В воскресенье, 26 мая, сыграют Севилья и Барселона в 38 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Севилья – Барселона

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Севилья – Барселона

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