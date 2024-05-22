Севилья – Барселона где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 26 мая
В воскресенье, 26 мая, сыграют Севилья и Барселона в 38 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Севилья – Барселона
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Севилья
- Атлетик – Севилья : 2 – 0
- Севилья – Кадис : 0 – 1
- Вильярреал – Севилья : 3 – 2
- Севилья – Гранада : 3 – 0
- Бетис – Севилья : 1 – 1
Последние матчи Барселона
- Барселона – Райо Вальекано : 3 – 0
- Альмерия – Барселона : 0 – 2
- Барселона – Реал Сосьедад : 2 – 0
- Жирона – Барселона : 4 – 2
- Барселона – Валенсия : 4 – 2
Прогноз на матч Севилья – Барселона
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