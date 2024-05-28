Терзич о 8 победах «Реала» в финалах ЛЧ подряд: «Хотим прервать эту серию. Цель «Боруссии» – победа, просто выход в финал нас не устраивает»
Эдин Терзич высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Реала».
«Мы можем добиться чего-то большого. Сосредоточены на субботней игре и готовимся к ней как можно лучше.
Наша цель – выиграть Лигу чемпионов. Чтобы добиться этого, нужно победить чемпиона. В одной игре возможно все. Мы хотим прервать серию «Реала» (речь о восьми победах в финалах Лиги чемпионов подряд – Спортс) в субботу.
Нас не устраивает просто выход в финал. Мы хотим вернуть кубок в Дортмунд!» – сказал Терзич.
Кроме фанатов Мадрида никто не думает о 6-ом ЛЧ Крооса или кого-то ещё.
И как тут не вспомнить Ювентус, который проиграл аж семь финалов ЛЧ в статусе главного неудачника Европы.
Реал - побеждает✔️
2017 - весь мир болеет за Ювентус
Реал - побеждает✔️
2018 - весь мир болеет за Ливерпуль
Реал - побеждает✔️
2022 - весь мир опять болеет за Ливерпуль
Реал - опять побеждает✔️
Болейте дальше :))
А пока болеете, Реал возьмёт свою 15-ю ЛЧ👑