Терзич о 8 победах «Реала» в финалах ЛЧ подряд: «Хотим прервать эту серию. Цель «Боруссии» – победа, просто выход в финал нас не устраивает»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы можем добиться чего-то большого. Сосредоточены на субботней игре и готовимся к ней как можно лучше.

Наша цель – выиграть Лигу чемпионов. Чтобы добиться этого, нужно победить чемпиона. В одной игре возможно все. Мы хотим прервать серию «Реала» (речь о восьми победах в финалах Лиги чемпионов подряд – Спортс) в субботу.

Нас не устраивает просто выход в финал. Мы хотим вернуть кубок в Дортмунд!» – сказал Терзич.

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34 комментария
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Большинство нейтральных болельщиков будет болеть за желто-черных
+26
-13
+13
Ответ liv6
Большинство нейтральных болельщиков будет болеть за желто-черных
это потому что команд этого большинства расстроил именно Реал
+16
-5
+11
Ответ Max Maximus
2016 - весь мир болеет за Атлетико Реал - побеждает✔️ 2017 - весь мир болеет за Ювентус Реал - побеждает✔️ 2018 - весь мир болеет за Ливерпуль Реал - побеждает✔️ 2022 - весь мир опять болеет за Ливерпуль Реал - опять побеждает✔️ Болейте дальше :)) А пока болеете, Реал возьмёт свою 15-ю ЛЧ👑
Весь мир это фанаты Барселоны и аргентинского пенальтиста?)
+20
-11
+9
Болеем за зрелищный футбол! Обе команды достойны
+11
-4
+7
Вперёд шмели!
+7
-3
+4
Ответ SoWeTo
Весь футбольный мир за исключением фанатов Мадрида и Роналду будет болеть за Боруссию! Вперед Шмели!
Просто вопрос: при чём тут Роналду и его фанаты? И не надо про весь мир говорить, уверен что фанаты ШАЛЬКЕ , будет за МАДРИД. Или навскидку
+5
-1
+4
Ответ Max Maximus
2016 - весь мир болеет за Атлетико Реал - побеждает✔️ 2017 - весь мир болеет за Ювентус Реал - побеждает✔️ 2018 - весь мир болеет за Ливерпуль Реал - побеждает✔️ 2022 - весь мир опять болеет за Ливерпуль Реал - опять побеждает✔️ Болейте дальше :)) А пока болеете, Реал возьмёт свою 15-ю ЛЧ👑
2024 - весь мир болеет за Реал. Боруссия Д - побеждает |/
+5
-1
+4
Не берите пример с нашего Динамо, играйте на победу (никаких ничьих с надеждой на пенальти) и не мандражируйте.
+5
-2
+3
Ответ Axmat Cecenov
Ну много таких которые хотят, чтобы в последний матч в клубной карьеры ТОНИ КРООС выиграл ЛЧ.
Наверное Кроосу сложно жить без 6-го кубка ЛЧ, 5 недостаточно.
Кроме фанатов Мадрида никто не думает о 6-ом ЛЧ Крооса или кого-то ещё.
+5
-2
+3
Реал воочию подтверждает статус короля ЛЧ. Подумать и вообразить даже сложно, что начиная с 1998-го года все еврочашки в финалах покорялись именно Мадриду.

И как тут не вспомнить Ювентус, который проиграл аж семь финалов ЛЧ в статусе главного неудачника Европы.
+5
-3
+2
Хочу чтобы Марко Ройс выиграл трофей!!! И много таких!
+5
-3
+2
Ответ Max Maximus
2016 - весь мир болеет за Атлетико Реал - побеждает✔️ 2017 - весь мир болеет за Ювентус Реал - побеждает✔️ 2018 - весь мир болеет за Ливерпуль Реал - побеждает✔️ 2022 - весь мир опять болеет за Ливерпуль Реал - опять побеждает✔️ Болейте дальше :)) А пока болеете, Реал возьмёт свою 15-ю ЛЧ👑
Зря несёшь негатив.
+3
-1
+2
Ответ marchellinos
Хочу чтобы Марко Ройс выиграл трофей!!! И много таких!
Ну много таких которые хотят, чтобы в последний матч в клубной карьеры ТОНИ КРООС выиграл ЛЧ.
+5
-4
+1
2016 - весь мир болеет за Атлетико
Реал - побеждает✔️

2017 - весь мир болеет за Ювентус
Реал - побеждает✔️

2018 - весь мир болеет за Ливерпуль
Реал - побеждает✔️

2022 - весь мир опять болеет за Ливерпуль
Реал - опять побеждает✔️

Болейте дальше :))

А пока болеете, Реал возьмёт свою 15-ю ЛЧ👑
+18
-17
+1
Ответ Max Maximus
2016 - весь мир болеет за Атлетико Реал - побеждает✔️ 2017 - весь мир болеет за Ювентус Реал - побеждает✔️ 2018 - весь мир болеет за Ливерпуль Реал - побеждает✔️ 2022 - весь мир опять болеет за Ливерпуль Реал - опять побеждает✔️ Болейте дальше :)) А пока болеете, Реал возьмёт свою 15-ю ЛЧ👑
2024 - весь мир болеет за Реал Боруссия Д - побеждает |/
+1
0
+1
Ответ S H A R K
Наверное Кроосу сложно жить без 6-го кубка ЛЧ, 5 недостаточно. Кроме фанатов Мадрида никто не думает о 6-ом ЛЧ Крооса или кого-то ещё.
Ну кроме болещиков Барселоны,Псж,Атлетико и Дортмунд тоже недумает о МАРКО РОЙСЕ. Если игрок провел почти всю карьеру в родной клуб, это автоматом неделает и необязан выиграть ЛЧ . Если игрок каждую вторую неделю получает травму и поэтому не выиграл ЧМ, или его команда неможет победить последний матч с аутсайдерам лиги и тем отдают чемпионство Баварии. Это незначит , что все болещики кроме РЕАЛА , должны или болеют за Дортмунд.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Ты в финале ЧМ за кого болел? Небось за Аргентину?
За Манчестер Сити
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Ответ Дядя ТУРА
Весь мир это фанаты Барселоны и аргентинского пенальтиста?)
Ты в финале ЧМ за кого болел? Небось за Аргентину?
0
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Весь футбольный мир за исключением фанатов Мадрида и Роналду будет болеть за Боруссию! Вперед Шмели!
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Ответ Хазяин
это потому что команд этого большинства расстроил именно Реал
Жиза бро )))
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Все будут болеть за Боруссию,но выиграет Реал
+1
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У Тоги х уже несколько. С двумя клубами.
0
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Когда Реал играет в финале, он побеждает.
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