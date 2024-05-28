Терзич о 8 победах «Реала» в финалах ЛЧ подряд: «Хотим прервать эту серию. Цель «Боруссии» – победа, просто выход в финал нас не устраивает»

Эдин Терзич высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы можем добиться чего-то большого. Сосредоточены на субботней игре и готовимся к ней как можно лучше.

Наша цель – выиграть Лигу чемпионов. Чтобы добиться этого, нужно победить чемпиона. В одной игре возможно все. Мы хотим прервать серию « » (речь о восьми победах в финалах чемпионов подряд – Спортс) в субботу.

Нас не устраивает просто выход в финал. Мы хотим вернуть кубок в !» – сказал .