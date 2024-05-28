Гринвуд признан игроком сезона в «Хетафе». У него 16 (10+6) очков в 36 матчах за клуб

Мэйсон Гринвуд – игрок сезона в «Хетафе».

На счету 22-летнего нападающего 36 матчей, 10 голов и 6 голевых передач во всех турнирах за испанский клуб в этом сезоне.

перешел в « » прошлым летом на правах аренды из « ».

«МЮ» оценивает Гринвуда в 40-45 млн фунтов. «Барса», «Атлетико», «Юве» и клубы АПЛ интересуются игроком