Гринвуд признан игроком сезона в «Хетафе». У него 16 (10+6) очков в 36 матчах за клуб

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Хетафе Ла Лига Мэйсон Гринвуд Футбол

Мэйсон Гринвуд – игрок сезона в «Хетафе».

На счету 22-летнего нападающего 36 матчей, 10 голов и 6 голевых передач во всех турнирах за испанский клуб в этом сезоне.

Гринвуд перешел в «Хетафе» прошлым летом на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» оценивает Гринвуда в 40-45 млн фунтов. «Барса», «Атлетико», «Юве» и клубы АПЛ интересуются игроком

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9 комментариев
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Весьма прилично для игрока, пропустившего 1,5 года - период становления молодого футболиста. Вон, Санчо в три раза меньший срок "отсидел", но и близко не смог вернуться на прежний свой уровень, напоминая собой тень отца Гамлета [попрошу без отсылок на бесполезные обводки в ЛЧ].

Жаль, но в случае с Мэйсоном, МЮ рискует потерять универсального солдата с приличным набором футбольных качеств. С его помощью на долгие годы можно было бы закрыть один из флангов атаки, выпнув бестолкового Антони и больше не зависеть от того, с какой ноги встал утром Член ордена Британской империи.
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+10
Ответ Pravdorub Victorovich
10 голов за год во всех турнирах не такой уж и топовый показатель так то. Будь он трансфером на вход в МЮ его бы еще и заклевали за такое, как того же Антони со схожей статистикой первого сезона.
10 голов это в несколько раз больше, чем у спинера

и это только для статодрочеров, кто не бельмеса - что такое Хетафе и в какой футбол они играют. Какое место в иерархии в Ла Лиге занимают.
+10
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Юнайтед бы сохранить Гринвуда, честно говоря. Он бы реально разбавил клуб и флангам бы легче было.

Функционеры посильнее бы сделали так, чтобы игрок остался даже при недовольстве внутри клуба, которое бы в дальнейшем решилось. Но здесь, скорее всего, захотят от Гринвуда избавиться, хотя он сильнее что Санчо, что Антони, в свое время купленных за бешенные деньги, и на двоих не внесших практически никакой пользы клубу.
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Ответ Саша Вжухов
Гринвуд продолжает дело манчестерских насильников Менди, Роналду 💪
а какое дело- хорошо играть в футбол?
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Ответ bAtT
Весьма прилично для игрока, пропустившего 1,5 года - период становления молодого футболиста. Вон, Санчо в три раза меньший срок "отсидел", но и близко не смог вернуться на прежний свой уровень, напоминая собой тень отца Гамлета [попрошу без отсылок на бесполезные обводки в ЛЧ]. Жаль, но в случае с Мэйсоном, МЮ рискует потерять универсального солдата с приличным набором футбольных качеств. С его помощью на долгие годы можно было бы закрыть один из флангов атаки, выпнув бестолкового Антони и больше не зависеть от того, с какой ноги встал утром Член ордена Британской империи.
По поводу Санчо абсолютно согласен
А вот по поводу универсальности Гринвуда и его приличного набора футбольных качеств есть вопросы. Нет, с техникой у него все в порядке, но за время выступления в МЮ не припомню чтобы он был каким-то универсалом. Были также вопросы к игре в обороне и прессингу. Да и каким-то футбольным интеллектом он не отличался
Честно, не видел его игр за Хетафе, но насколько понял из прессы, Мейсон там освобожден от части черновой работы и может брать игру на себя. Не знаю что с ним будет если попадет в более сильную команду, но потенциал определено есть
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Ответ bAtT
Весьма прилично для игрока, пропустившего 1,5 года - период становления молодого футболиста. Вон, Санчо в три раза меньший срок "отсидел", но и близко не смог вернуться на прежний свой уровень, напоминая собой тень отца Гамлета [попрошу без отсылок на бесполезные обводки в ЛЧ]. Жаль, но в случае с Мэйсоном, МЮ рискует потерять универсального солдата с приличным набором футбольных качеств. С его помощью на долгие годы можно было бы закрыть один из флангов атаки, выпнув бестолкового Антони и больше не зависеть от того, с какой ноги встал утром Член ордена Британской империи.
Все так. Жаль, что секта безумных санчонаяривателей так не думает)))
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