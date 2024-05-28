Гринвуд признан игроком сезона в «Хетафе». У него 16 (10+6) очков в 36 матчах за клуб
Мэйсон Гринвуд – игрок сезона в «Хетафе».
На счету 22-летнего нападающего 36 матчей, 10 голов и 6 голевых передач во всех турнирах за испанский клуб в этом сезоне.
Гринвуд перешел в «Хетафе» прошлым летом на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» оценивает Гринвуда в 40-45 млн фунтов. «Барса», «Атлетико», «Юве» и клубы АПЛ интересуются игроком
Жаль, но в случае с Мэйсоном, МЮ рискует потерять универсального солдата с приличным набором футбольных качеств. С его помощью на долгие годы можно было бы закрыть один из флангов атаки, выпнув бестолкового Антони и больше не зависеть от того, с какой ноги встал утром Член ордена Британской империи.
и это только для статодрочеров, кто не бельмеса - что такое Хетафе и в какой футбол они играют. Какое место в иерархии в Ла Лиге занимают.
Функционеры посильнее бы сделали так, чтобы игрок остался даже при недовольстве внутри клуба, которое бы в дальнейшем решилось. Но здесь, скорее всего, захотят от Гринвуда избавиться, хотя он сильнее что Санчо, что Антони, в свое время купленных за бешенные деньги, и на двоих не внесших практически никакой пользы клубу.
А вот по поводу универсальности Гринвуда и его приличного набора футбольных качеств есть вопросы. Нет, с техникой у него все в порядке, но за время выступления в МЮ не припомню чтобы он был каким-то универсалом. Были также вопросы к игре в обороне и прессингу. Да и каким-то футбольным интеллектом он не отличался
Честно, не видел его игр за Хетафе, но насколько понял из прессы, Мейсон там освобожден от части черновой работы и может брать игру на себя. Не знаю что с ним будет если попадет в более сильную команду, но потенциал определено есть