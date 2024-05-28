Глава Дагестана о «Динамо» Махачкала: «Проект долгосрочный, социальный – хотим выполнить поручение президента РФ о здоровом образе жизни. Способны удержаться в РПЛ, перегнать по результатам «Анжи»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Владимир Путин Матч ТВ Динамо Махачкала Футбол

Сергей Меликов высказался о перспективах махачкалинского «Динамо».

Команда из Дагестана заняла второе место в Мелбет Первой лиге и следующий сезон проведет в Мир РПЛ.

Надолго ли проект «Динамо»? Какие задачи стоят перед клубом? Как там будет приезжим болельщикам?

– С местными болельщиками никаких проблем быть не может. Динамика привлечения гостей из регионов у нас очень быстрая. Есть такая фраза, что туризм – индустрия гостеприимства. Мы только развиваем ее. Строим гостиницы, отели, туристические локации. А гостеприимства у нас хватает.

Проект долгосрочный. Иначе не было бы смысла его начинать два года назад. Мы динамично ворвались в РПЛ. Это и проект социальный. Мы хотим выполнить поручение президента РФ, в котором он говорил в обращениях, о здоровом образе жизни и развитии массовых видов спорта.

Социальный проект будет длиться, пока мы будем способны эти требования по развитию проекта выполнять. Мы его и выполняем. «Динамо» финансируется в том числе из республиканского бюджета. С выходом в РПЛ бюджет сокращаться не будет. Привлекать внебюджетные источники для увеличения объема финансирования и для того, чтобы мы удержались в РПЛ, а затем догнали и перегнали по результатам «Анжи», мы, думаю, способны, – сказал глава Дагестана Сергей Меликов.

11 комментариев
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Каким образом наличие клуба в РПЛ способствует укреплению здоровья нации?..
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Да да проект долгосрочный,потом будем читать новость "В Динамо Махачкале не платят зарплату 4 месяца"
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Анжи жаль не спасено было...
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Так и вижу как с появлением Динамо в РПЛ, в Махачкале исчезнут аптечные ковбои и синеботы
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Как бы то ни было государственное финансирование футбольных клубов в России ни к чему хорошему рано или поздно в итоге не приводит
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Где-то вздрогнул Это-О...
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А национальное увлечение мордобоем значит по- боку?
Претворим в жизнь наказ президента !!
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Ну, дауайте, дауайте! Ждем!
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Для этого необходимо пригласить знаменитого Дагестанца, того что хет-трик в АПЛ оформлял. Этот парень ещё свеж и полон сил!
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Приезжающим гостям из столицы следует задуматься об охране и автобусах с неразбиваемыми стеклами. Если уж Анжи обогнать хотят...
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Круто, что в Махачкале появилась сильная команда. Теперь будут равняться на успехи Анжи - было 3 место, да и дерби между Динамо в РПЛ не припомню.
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