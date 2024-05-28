Глава Дагестана о «Динамо» Махачкала: «Проект долгосрочный, социальный – хотим выполнить поручение президента РФ о здоровом образе жизни. Способны удержаться в РПЛ, перегнать по результатам «Анжи»
Сергей Меликов высказался о перспективах махачкалинского «Динамо».
Команда из Дагестана заняла второе место в Мелбет Первой лиге и следующий сезон проведет в Мир РПЛ.
– Надолго ли проект «Динамо»? Какие задачи стоят перед клубом? Как там будет приезжим болельщикам?
– С местными болельщиками никаких проблем быть не может. Динамика привлечения гостей из регионов у нас очень быстрая. Есть такая фраза, что туризм – индустрия гостеприимства. Мы только развиваем ее. Строим гостиницы, отели, туристические локации. А гостеприимства у нас хватает.
Проект долгосрочный. Иначе не было бы смысла его начинать два года назад. Мы динамично ворвались в РПЛ. Это и проект социальный. Мы хотим выполнить поручение президента РФ, в котором он говорил в обращениях, о здоровом образе жизни и развитии массовых видов спорта.
Социальный проект будет длиться, пока мы будем способны эти требования по развитию проекта выполнять. Мы его и выполняем. «Динамо» финансируется в том числе из республиканского бюджета. С выходом в РПЛ бюджет сокращаться не будет. Привлекать внебюджетные источники для увеличения объема финансирования и для того, чтобы мы удержались в РПЛ, а затем догнали и перегнали по результатам «Анжи», мы, думаю, способны, – сказал глава Дагестана Сергей Меликов.
Претворим в жизнь наказ президента !!