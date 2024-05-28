Сергей Меликов высказался о перспективах махачкалинского «Динамо».

Команда из Дагестана заняла второе место в Мелбет Первой лиге и следующий сезон проведет в Мир РПЛ.

– Надолго ли проект « »? Какие задачи стоят перед клубом? Как там будет приезжим болельщикам?

– С местными болельщиками никаких проблем быть не может. Динамика привлечения гостей из регионов у нас очень быстрая. Есть такая фраза, что туризм – индустрия гостеприимства. Мы только развиваем ее. Строим гостиницы, отели, туристические локации. А гостеприимства у нас хватает.

Проект долгосрочный. Иначе не было бы смысла его начинать два года назад. Мы динамично ворвались в РПЛ. Это и проект социальный. Мы хотим выполнить поручение президента РФ, в котором он говорил в обращениях, о здоровом образе жизни и развитии массовых видов спорта.

Социальный проект будет длиться, пока мы будем способны эти требования по развитию проекта выполнять. Мы его и выполняем. « » финансируется в том числе из республиканского бюджета. С выходом в РПЛ бюджет сокращаться не будет. Привлекать внебюджетные источники для увеличения объема финансирования и для того, чтобы мы удержались в , а затем догнали и перегнали по результатам «Анжи», мы, думаю, способны, – сказал глава Дагестана Сергей Меликов.