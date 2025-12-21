1. ФИФА подтвердила, что Германии забил Кержаков, а не Аршавин. Теперь рекорд Дзюбы по голам за сборную России под угрозой. Окончательное решение примет РФС. Артем тут же заявил , что готов вернуться в сборную – Кержаков ответил тем же .

Тем временем в сети появилась реклама мессенджера MAX с Дзюбой, пародирующим свое интимное видео.

2. «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в 17-м туре АПЛ – 2:1. Симонса и Ромеро удалили, Исак забил с паса Виртца и травмировался . «Ман Сити» разгромил «Вест Хэм» – 3:0. Холанд сделал дубль и обогнал Роналду по голам в АПЛ. «Арсенал» одолел «Эвертон» благодаря голу Дьокереша с пенальти (1:0) и по-прежнему лидирует в таблице. «Ньюкасл» не уступил «Челси» – 2:2.

3. Аделия Петросян выиграла чемпионат России по фигурному катанию, несмотря на падение , «бабочку» на тулупе и степ-аут на тройном акселе. Двоеглазова – 2-я, Захарова – 3-я. Ученицы Этери Тутберидзе выиграли чемпионат России в женском одиночном катании 11-й раз подряд .

Степанова и Букин стали пятикратными чемпионами России в танцах на льду. Кагановская и Некрасов стали вторыми , Пасечник и Чиризано – 3-и.

Бойкова и Козловский победили в парах с преимуществом в 0,66 балла. Мишина и Галлямов стали вторыми, Анастасия упала с выброса. После этого Галлямов заявил : «Так сдать элемент, просто сдать его». А затем Александр выложил пару постов с недовольством .

4. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Детройту» (2:5), Овечкин не забил в 7-м матче подряд. «Рейнджерс» одолели «Филадельфию» благодаря дублю и победному буллиту Панарина (5:4 Б). «Миннесота» обыграла «Эдмонтон» (5:2), Тарасенко забил и сделал ассист. Дубль Михеева (прервал безголевую серию из 20 игр) за не спас «Чикаго» в матче с «Оттавой» (4:6). Все результаты дня – здесь .

5. «Реал» победил «Севилью» (2:0) в 17-м туре Ла Лиги. Мбаппе забил с пенальти, Беллингем – с игры, Маркао удалили . Благодаря голу Мбаппе повторил рекорд Роналду по голам в «Реале» за год – отпраздновал в стиле кумира . У Винисиуса дела хуже: бразильца освистали после очередного матча без голов, на что он отреагировал многозначительным постом. Результаты других матчей тура – здесь .

6. В Fonbet КХЛ «Авангард» победил «Локомотив», СКА проиграл «Спартаку», «Салават» уступил «Ак Барсу».

7. «Зенит» и ЦСКА обсуждают обмен Гонду на Дивеева с доплатой от петербуржцев, утверждает «Чемпионат». Петербуржцы могут доплатить 3-5 млн евро.

8 . НБА. 31 очко Дюрэнта помогло «Хьюстону» обыграть «Денвер» на выезде, «Голден Стэйт» одолел «Финикс» и другие результаты .

9. Кубок России по лыжам. Терентьев выиграл классический спринт, Тиунов – 2-й, Ардашев – 3-й, Большунов – 4-й. После гонки Большунов повздорил с журналистом «Матч ТВ». У женщин победила Крамаренко, Фалеева – 2-я, Баранова – 3-я.

10. Ботн выиграл гонку преследования на Кубке мира по биатлону, Жаклен – 2-й, Дале-Шевдал – 3-й. Жанмонно победила у женщин, Минккинен – 2-я, Вирер – 3-я.

Смольский выиграл гонку преследования на Кубке Содружества у мужчин, Серохвостов – 2-й, Латыпов – 3-й. У женщин победила Резцова, Терещенко – 2-я, Казакевич – 3-я.

11. «Ювентус» обыграл «Рому» (2:1) в 16-м туре Серии А. В другом матче тура «Лацио» и «Кремонезе» не забили голов.

12. «Трактор» обменял Дер-Аргучинцева в «Динамо» на Джиошвили. Семен набрал 23 очка в сезоне КХЛ, Максим – 9.

13. Призер чемпионата мира Шамиль Мамедов перейдет в Болгарию : он был единственным российским борцом в заявке на Олимпиаду-2024, но не смог там выступить.

14. Экс-жена Вовченко отсудила 10 млн рублей у форварда «Металлурга»: «Мы идем на апелляцию и хотим полную сумму взыскания».

15. Американский фигурист Десятов отстранен пожизненно из-за дела о сексуальном насилии.

16. Единая лига ВТБ. УНИКС уверенно справился с «Зенитом», «Самара» уступила «Автодору» в овертайме.

17. Тиаго Силва перешел в «Порту». Контракт 41-летнего защитника – на полгода с опцией продления до лета 2027-го.

18. Радиокомментатор матчей «Филадельфии» сказал коллеге по репортажу «не мог бы ты мне отсосать?» Сондерса за шутку отстранили от работы на две игры.

Цитаты дня.

Нагучев о том, что первым вспомнил про гол Кержакова Германии: «Дзюба называл меня человеком без чести – меня это разозлило . Никто не может безнаказанно так говорить про меня без оснований»

«Видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь» . Галлямов после серебра на чемпионате России

Кристина Резцова: «Большунов не здоровается ни с кем . Просто такой человек по жизни»

«Ты говно и пидор, никчемный слабак, иди сюда!» Тренер вратарей «Бордо» дисквалифицирован на год за оскорбление судьи в матче Кубка Франции

Мамиашвили о переходе борца Мамедова в Болгарию: «Бог ему судья. Обидно, что такие спортсмены втихую получают паспорта других стран, а потом сообщают о своем решении»

Экс-жена Вовченко о матери хоккеиста: «Говорила: «Надо ехать в Магнитогорск, чтобы он не сторчался, пасти его от баб» . Родила бы я от наркомана и сидела молча с ребеночком. Удобная жена!»

Титов о тренере для «Спартака»: «Тихонов созрел . Вы сразу вернете людей на трибуны, ведь это любимец, кумир»