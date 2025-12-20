«Нет никакого желания это комментировать. Выходил через боль, чтобы набрать форму в столь короткий срок». Галлямов после чемпионата России, где взял серебро с Мишиной
Галлямов после серебра на чемпионате России: нет никакого желания комментировать.
Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, после серебра на чемпионате России опубликовал пост в своем телеграм-канале.
На турнире в Санкт-Петербурге Мишина и Галлямов уступили 0,66 балла паре Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.
«Нет никакого желания это комментировать», – написал Галлямов после выступления.
«Выходил через боль, чтобы набрать форму в столь короткий срок», – добавил фигурист в следующей публикации, приложив видео о своем восстановлении после травмы ноги.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александра Галлямова
