«Нет никакого желания это комментировать. Выходил через боль, чтобы набрать форму в столь короткий срок». Галлямов после чемпионата России, где взял серебро с Мишиной

Галлямов после серебра на чемпионате России: нет никакого желания комментировать.

Фигурист Александр Галлямов , выступающий в паре с Анастасией Мишиной, после серебра на чемпионате России опубликовал пост в своем телеграм-канале.

На турнире в Санкт-Петербурге Мишина и Галлямов уступили 0,66 балла паре Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

«Нет никакого желания это комментировать», – написал Галлямов после выступления.

«Выходил через боль, чтобы набрать форму в столь короткий срок», – добавил фигурист в следующей публикации, приложив видео о своем восстановлении после травмы ноги.