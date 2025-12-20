Ученицы Этери Тутберидзе выиграли чемпионат России в женском одиночном катании 11-й раз подряд

Ученицы Тутберидзе выиграли чемпионат России 11-й раз подряд.

На чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях одиночниц 11-й раз подряд победила спортсменка из штаба Этери Тутберидзе .

Воспитанницы тренера не проигрывают с сезона-2015/16. Сегодня чемпионкой России в третий раз стала Аделия Петросян .

Ранее чемпионат страны выигрывали Евгения Медведева (дважды), Алина Загитова , Анна Щербакова (трижды), Александра Трусова и Софья Акатьева.

