Ученицы Этери Тутберидзе выиграли чемпионат России в женском одиночном катании 11-й раз подряд
На чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях одиночниц 11-й раз подряд победила спортсменка из штаба Этери Тутберидзе.
Воспитанницы тренера не проигрывают с сезона-2015/16. Сегодня чемпионкой России в третий раз стала Аделия Петросян.
Ранее чемпионат страны выигрывали Евгения Медведева (дважды), Алина Загитова, Анна Щербакова (трижды), Александра Трусова и Софья Акатьева.
«Ты как медуза растекаешься!» Вышел пилот сериала про команду Тутберидзе
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
