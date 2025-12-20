«Видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь». Александр Галлямов – после серебра на чемпионате России

Галлямов после серебра ЧР: видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь.

Фигурист Александр Галлямов в телеграм-канале высказался о втором месте на чемпионате России.

Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, стал серебряным призером чемпионата страны. Победу с преимуществом 0,66 балла одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь», – написал фигурист.

Галлямов и Мишина – двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы в парном катании.

