«Видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь». Александр Галлямов – после серебра на чемпионате России
Галлямов после серебра ЧР: видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь.
Фигурист Александр Галлямов в телеграм-канале высказался о втором месте на чемпионате России.
Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, стал серебряным призером чемпионата страны. Победу с преимуществом 0,66 балла одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
«Видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь», – написал фигурист.
Галлямов и Мишина – двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы в парном катании.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Галлямова
