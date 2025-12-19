Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы

Фигуристы Степанова и Букин откатают произвольный танец на чемпионате России.

20 декабря танцоры выступят с произвольными танцами на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России по фигурному катанию-2026

Санкт-Петербург

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 13:00 по московскому времени (20 декабря), прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка

1. Алиса Абдуллина – Егор Петров

2. Софья Шевченко – Андрей Ежлов

3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков

4. Ольга Федорова – Павел Драко

5. Анна Коломенская – Артем Фролов

Вторая разминка

6. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

8. Елизавета Шичина – Павел Дрозд

9. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

10. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

Третья разминка

11. Анна Щербакова – Егор Гончаров

12. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

13. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

14. Василиса Кагановская – Максим Некрасов

15. Александра Степанова – Иван Букин

Положение после ритм-танца

1. Александра Степанова – Иван Букин – 87,45

2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 84,82

3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 80,22

4. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 79,37

5. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 76,76

6. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 76,47

7. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 75,90

8. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 75,47

9. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 73,02

10. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 71,61

11. Анна Коломенская – Артем Фролов – 70,03

12. Ольга Федорова – Павел Драко – 64,82

13. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 59,62

14. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 57,65

15. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 57,18

Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге