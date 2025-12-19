0

Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы

Фигуристы Степанова и Букин откатают произвольный танец на чемпионате России.

20 декабря танцоры выступят с произвольными танцами на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России по фигурному катанию-2026

Санкт-Петербург

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 13:00 по московскому времени (20 декабря), прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка

1. Алиса Абдуллина – Егор Петров 

2. Софья Шевченко – Андрей Ежлов 

3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков

4. Ольга Федорова – Павел Драко 

5. Анна Коломенская – Артем Фролов

Вторая разминка

6. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

8. Елизавета Шичина – Павел Дрозд

9. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

10. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

Третья разминка

11. Анна Щербакова – Егор Гончаров

12. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

13. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

14. Василиса Кагановская – Максим Некрасов

15. Александра СтепановаИван Букин

Положение после ритм-танца

1. Александра Степанова – Иван Букин – 87,45

2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 84,82

3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 80,22

4. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 79,37

5. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 76,76

6. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 76,47

7. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 75,90

8. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 75,47

9. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 73,02

10. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 71,61

11. Анна Коломенская – Артем Фролов – 70,03

12. Ольга Федорова – Павел Драко – 64,82

13. Таисия ЛинчевскаяДмитрий Щербаков – 59,62

14. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 57,65

15. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 57,18

Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге

Опубликовала: Мария Селенкова
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
logoВасилиса Кагановская
logoМаксим Некрасов
logoАнна Щербакова
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
logoЕгор Гончаров
logoСофья Леонтьева
Елизавета Шичина
Екатерина Рыбакова
logoПавел Дрозд
Тимур Бабаев-Смирнов
Милана Кузьмина
Варвара Жданова
Дмитрий Студеникин
Артем Фролов
Таисия Линчевская
logoСофья Шевченко
Дмитрий Щербаков
Павел Драко
logoАндрей Ежлов
Егор Петров
logoЕвгений Устенко
logoчемпионат России
logoДаниил Горелкин
результаты
танцы на льду
Ольга Федорова
Иван Махноносов
Алиса Абдуллина
Анна Коломенская
logoЕкатерина Миронова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Чемпионат России. Степанова и Букин выиграли ритм-танец, Кагановская и Некрасов – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и
вчера, 16:22
Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Щербакова и Гончаров, Пасечник и Чиризано примут участие в чемпионате России
9 декабря, 12:15
Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров, Леонтьева и Горелкин отобрались на чемпионат России
23 ноября, 09:57
Главные новости
Чемпионат России. Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Семененко, Угожаев, Федоров, Игнатов, Мозалев выступят с короткими программами
вчера, 19:07
Чемпионат России. Петросян, Двоеглазова, Садкова, Хуснутдинова, Муравьева, Гущина, Синицына выступят с короткими программами
вчера, 19:07
Бойкова и Козловский будут исполнять четверной выброс в произвольной программе на чемпионате России
вчера, 19:14
Анастасия Мишина: «Своим прокатом довольны, получилось практически все. Были третьи уровни, будем их исправлять»
вчера, 18:55
Дмитрий Козловский: «Желтый костюм по-настоящему яркий и очень хорошо подчеркивает идеальную фигуру Саши Бойковой»
вчера, 18:38
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
вчера, 18:32
Дмитрий Козловский: «Прокат получился нормальным. Мы получили приличные баллы и находимся в борьбе»
вчера, 18:31
Матвей Янченков: «На тренировках редко ошибались на выбросе, сегодня просто не наш день»
вчера, 17:54
⚡ Чемпионат России. Мишина и Галлямов выиграли короткую программу, Бойкова и Козловский – 2-е, Осокина и Грицаенко – 3-и
вчера, 17:49
Юлия Артемьева: «Рада, что наконец-то получился сальхов в короткой программе, на протяжении трех турниров он не получался»
вчера, 17:16
Ко всем новостям
Последние новости
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
вчера, 10:09
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
13 декабря, 14:40
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58