Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
20 декабря танцоры выступят с произвольными танцами на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Чемпионат России по фигурному катанию-2026
Санкт-Петербург
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 13:00 по московскому времени (20 декабря), прямая трансляция – на сайте Первого канала
Первая разминка
1. Алиса Абдуллина – Егор Петров
2. Софья Шевченко – Андрей Ежлов
3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков
4. Ольга Федорова – Павел Драко
5. Анна Коломенская – Артем Фролов
Вторая разминка
6. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
8. Елизавета Шичина – Павел Дрозд
9. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
10. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
Третья разминка
11. Анна Щербакова – Егор Гончаров
12. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
13. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
14. Василиса Кагановская – Максим Некрасов
15. Александра Степанова – Иван Букин
Положение после ритм-танца
1. Александра Степанова – Иван Букин – 87,45
2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 84,82
3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 80,22
4. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 79,37
5. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 76,76
6. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 76,47
7. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 75,90
8. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 75,47
9. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 73,02
10. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 71,61
11. Анна Коломенская – Артем Фролов – 70,03
12. Ольга Федорова – Павел Драко – 64,82
13. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 59,62
14. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 57,65
15. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 57,18
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге