Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами

Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский поборются за золото чемпионата России.

20 декабря пары выступят с произвольными программами на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России по фигурному катанию-2026

Санкт-Петербург

Пары

Произвольная программа

Начало – 15:45 по московскому времени (20 декабря), прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка

1. Алиса Блинникова – Алексей Карпов

2. Анна Москалева – Артем Родзянов

3. Майя Шегай – Андрей Шадерков

4. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко

Вторая разминка

5. Вероника Меренкова – Даниль Галимов

6. Таисия Щербинина – Артем Петров 

7. Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев

8. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

Третья разминка

9. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

10. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

11. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

12. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Положение после короткой программы

1. Анастасия МишинаАлександр Галлямов – 79,03

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 77,42

3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 70,81

4. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 70,02

5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 68,90

6. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 68,75

7. Таисия Щербинина – Артем Петров – 68,70

8. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 65,98

9. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 61,63

10. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 58,19

11. Анна Москалева – Артем Родзянов – 57,50

12. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 53,41

Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге

Опубликовала: Мария Селенкова
