Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами
20 декабря пары выступят с произвольными программами на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Чемпионат России по фигурному катанию-2026
Санкт-Петербург
Пары
Произвольная программа
Начало – 15:45 по московскому времени (20 декабря), прямая трансляция – на сайте Первого канала
Первая разминка
1. Алиса Блинникова – Алексей Карпов
2. Анна Москалева – Артем Родзянов
3. Майя Шегай – Андрей Шадерков
4. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко
Вторая разминка
5. Вероника Меренкова – Даниль Галимов
6. Таисия Щербинина – Артем Петров
7. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
8. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
Третья разминка
9. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
10. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
11. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
12. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Положение после короткой программы
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 79,03
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 77,42
3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 70,81
4. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 70,02
5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 68,90
6. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 68,75
7. Таисия Щербинина – Артем Петров – 68,70
8. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 65,98
9. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 61,63
10. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 58,19
11. Анна Москалева – Артем Родзянов – 57,50
12. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 53,41
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге