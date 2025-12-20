  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Гонка преследования. Кристиансен убежит первым, Дале-Шевдал – 2-м, Жаклен – 3-м, Ботн – 4-м, Самуэльссон – 6-м, Перро – 8-м
0

Кубок мира. Гонка преследования. Кристиансен убежит первым, Дале-Шевдал – 2-м, Жаклен – 3-м, Ботн – 4-м, Самуэльссон – 6-м, Перро – 8-м

Кристиансен, Дале, Жаклен выступят в пасьюте на Кубке мира в Анси.

20 декабря биатлонисты выступят в гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси.

Кубок мира по биатлону-2025/26

3-й этап

Анси, Франция

Мужчины, гонка преследования

Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.

Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoСиверт Гутторм Баккен
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoСимон Эдер
logoМартин Понсилуома
logoКубок мира по биатлону
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoсборная Швейцарии
logoсборная Франции
logoКентен Фийон-Майе
logoАнси
logoсборная Германии
logoДавид Цобель
logoсборная Норвегии
logoсборная Швеции
logoВитезслав Горниг
logoЙохан-Олав Ботн
logoТеро Сеппяля
logoСимон Кайзер
logoФабьен Клод
logoЭрик Перро
результаты
logoСебастьян Самуэльссон
logoВетле Шостад Кристиансен
logoсборная Италии по биатлону
logoКэмпбелл Райт
logoЭмильен Жаклен
logoОлли Хииденсало
logoФилипп Наврат
гонка преследования
logoЛукас Хофер
logoЙеспер Нелин
logoЮстус Штрелов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок мира. Общий зачет. Ботн продолжает лидировать, Перро вышел на 2-е место, Джакомель – 3-й
сегодня, 15:54
⚡ Кубок мира. Кристиансен победил в спринте, Дале-Шевдал – 2-й, Жаклен – 3-й
сегодня, 14:38
Кубок мира. Эстафета. Мужская сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне и лучшей по скорострельности, Германия проиграла 10 секунд ходом
14 декабря, 12:26
Главные новости
Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси
2 минуты назад
Кубок мира. Гонка преследования. Ханна Оберг стартует первой, Жанмонно – 2-й, Вирер – 3-й, Виттоцци – 4-й, Брезаз-Буше – 7-й, Симон – 14-й
27 минут назад
Кубок Содружества. Казакевич уйдет первой в гонке преследования, Терещенко – 2-й, Резцова – 3-й, Сливко – 4-й
25 минут назад
Кубок Содружества. Латыпов стартует первым в гонке преследования, Сидоров – 2-м, Серохвостов – 3-м, Халили – 4-м
25 минут назад
Кубок мира. Общий зачет. Ботн продолжает лидировать, Перро вышел на 2-е место, Джакомель – 3-й
сегодня, 15:54
Кубок мира. Спринт. Дале-Шевдал был быстрейшим на лыжне, Кристиансен проиграл 35 секунд, Жаклен – 39
сегодня, 14:58
Кубок IBU. Шово победила в спринте у женщин, Леве, Кюн, Фрацшер, Реес выступят в мужской гонке
сегодня, 12:50
Кристиансен одержал седьмую победу на Кубке мира в карьере, у Дале-Шевдала 16-й подиум, у Жаклена – 30-й
сегодня, 14:45
⚡ Кубок мира. Кристиансен победил в спринте, Дале-Шевдал – 2-й, Жаклен – 3-й
сегодня, 14:38
Экипировщик сборной России по биатлону: «В поставке случился производственный брак. Это наша ошибка, но такой мы больше не повторим»
сегодня, 14:18
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
сегодня, 15:56
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
вчера, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
вчера, 15:02
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Магнуссон идет первой, Виттоцци – 2-я, Киркеэйде – 3-я
14 декабря, 14:55
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря, 13:23
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря, 11:10
Кубок IBU. Гигонна, Леве и Унтервегер одержали победы на этапе в Риднау
14 декабря, 10:52
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Чехия – 3-я
13 декабря, 15:35
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Джакомель – 2-й, Ботн – 3-й
13 декабря, 12:09