Кубок мира. Гонка преследования. Кристиансен убежит первым, Дале-Шевдал – 2-м, Жаклен – 3-м, Ботн – 4-м, Самуэльссон – 6-м, Перро – 8-м

Кристиансен, Дале, Жаклен выступят в пасьюте на Кубке мира в Анси.

20 декабря биатлонисты выступят в гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси. Кубок мира по биатлону-2025/26 3-й этап Анси, Франция Мужчины, гонка преследования Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko. Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси