Кубок мира. Гонка преследования. Кристиансен убежит первым, Дале-Шевдал – 2-м, Жаклен – 3-м, Ботн – 4-м, Самуэльссон – 6-м, Перро – 8-м
Кристиансен, Дале, Жаклен выступят в пасьюте на Кубке мира в Анси.
20 декабря биатлонисты выступят в гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Кубок мира по биатлону-2025/26
3-й этап
Анси, Франция
Мужчины, гонка преследования
Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
