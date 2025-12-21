Карасева оставили в элитной группе судей УЕФА. Егорова, Сухого и Шафеева включили во вторую

Сергей Карасев сохранил место в элитной группе судей УЕФА на 2-ю часть сезона-2025/26.

Сергей Карасев сохранил место в элитной группе судей УЕФА на вторую часть сезона-2025/26, несмотря на отсутствие назначений на матчи под эгидой УЕФА и ФИФА.

В первой группе остался арбитр Сергей Иванов .

Во второй группе места сохранили россияне Евгений Кукуляк , Кирилл Левников , Владимир Москалев и Сергей Чебан . Впервые в этот список включены Егор Егоров , Алексей Сухой , Рафаэль Шафеев.

Исключены из группы Артем Любимов, Виталий Мешков и Павел Шадыханов.