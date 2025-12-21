Карасева оставили в элитной группе судей УЕФА. Егорова, Сухого и Шафеева включили во вторую
Сергей Карасев сохранил место в элитной группе судей УЕФА на 2-ю часть сезона-2025/26.
Сергей Карасев сохранил место в элитной группе судей УЕФА на вторую часть сезона-2025/26, несмотря на отсутствие назначений на матчи под эгидой УЕФА и ФИФА.
В первой группе остался арбитр Сергей Иванов.
Во второй группе места сохранили россияне Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Владимир Москалев и Сергей Чебан. Впервые в этот список включены Егор Егоров, Алексей Сухой, Рафаэль Шафеев.
Исключены из группы Артем Любимов, Виталий Мешков и Павел Шадыханов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
