  • Спортс
  • Борьба
  • Новости
  • Мамиашвили о переходе борца Мамедова в Болгарию: «Бог ему судья. Обидно, что такие спортсмены втихую получают паспорта других стран, а потом сообщают о своем решении»
0

Мамиашвили о переходе борца Мамедова в Болгарию: «Бог ему судья. Обидно, что такие спортсмены втихую получают паспорта других стран, а потом сообщают о своем решении»

Мамиашвили объяснил переход борца Мамедова в сборную Болгарии.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о решении Шамиля Мамедова перейти в сборную Болгарии.

Мамедову 24 года, он бронзовый призер чемпионата мира-2023 и двукратный чемпион России по вольной борьбе.

«Мамедов принял жесткое решение о переходе в сборную Болгарии. К сожалению, надо признать, что смена гражданства в нашем виде спорта происходит не из-за каких-то социальных или иных проблем. В подавляющем большинстве эти борцы не хотят участвовать во внутреннем отборе в нашу национальную команду. Это просто попытка уйти от высокой конкуренции, чтобы легче было попадать на чемпионаты Европы, мира. Конечно, это ослабляет и нашу сборную.

Крайний раз я общался с Мамедовым на чемпионате мира в Хорватии, где он, естественно, не боролся, потому что ждал решения по своему гражданству. А любое участие в турнире за сборную России отодвигало бы его возможность сменить спортивное гражданство. Я долго общался с Мамедовым, с его близкими. Он еще тогда принял окончательное решение. Бог ему судья.

Обидно вот еще что. Изначально такие спортсмены сначала ловят тишину, получают втихую паспорта других стран, а потом начинают сообщать о своем решении, когда уже назад дороги нет и ничего не поменяешь, у человека паспорт на руках», – сказал Мамиашвили.

В прошлом году Мамедов был единственным из российских борцов, кто вошел в заявку на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже. Он согласился выступать в нейтральном статусе, но позже отказался от участия из-за травмы.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoМихаил Мамиашвили
натурализация
сборная Болгарии
Шамиль Мамедов
logoсборная России по борьбе
ФСБР
Чемпионат мира по борьбе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Материалы по теме
Призер чемпионата мира Шамиль Мамедов перейдет в Болгарию. Он был единственным российским борцом в заявке на Олимпиаду-2024, но не смог там выступить
сегодня, 11:32
Нигерия пожаловалась на ДР Конго в ФИФА после поражения в отборе на ЧМ. У некоторых конголезских игроков есть европейские паспорта, что запрещено законодательством страны
17 декабря, 09:47
18-летний венгр Голан из «Торпедо-Горький» хочет получить российский паспорт: «Играл в молодежных американских лигах, но мне нужно развиваться. Планирую остаться в России надолго»
15 декабря, 09:21
Главные новости
Призер чемпионата мира Шамиль Мамедов перейдет в Болгарию. Он был единственным российским борцом в заявке на Олимпиаду-2024, но не смог там выступить
сегодня, 11:32
Россиянин Угуев номинирован на звание борца года по версии Объединенного мира борьбы
8 декабря, 20:57
Николай Монов станет главным тренером сборной России по греко-римской борьбе
4 декабря, 15:04
Михаил Мамиашвили: «UWW рассматривает вопрос о возвращении флага россиянам. Мы уже выступаем во всех борцовских лигах c флагом и гимном»
27 ноября, 09:29
«Немотивированная смена спортивного гражданства будет полностью исключена. Мы готовы к беспрецедентным мерам». Мамиашвили о переходах борцов в другие страны
26 ноября, 12:17
Александр Карелин: «Всему миру понятно, что без русских конкуренция неинтересна, не зрелищна и никого не волнует. Мы везде вернемся, нас позовут обязательно»
5 ноября, 07:57
Мамиашвили о показе Олимпиады-2026: «То же открытие, которое было в Париже… Надо иметь особую психику, чтобы это смотреть»
2 ноября, 06:39
Садулаев о недопуске на ЧМ: «Обидно смотреть на экране телевизора и видеть, как твоя медаль просто проходит мимо. Но я привык»
1 ноября, 16:10
Абдулрашид Садулаев: «Я стараюсь избегать конфликтов. Допустим, провоцирует тебя какой-то дурак – оставить его надо. Он другого найдет, пускай с ним бодается»
1 ноября, 15:56
Абдулрашид Садулаев: «Спорт – это посол мира, он должен объединять, а нам ставят ограничения. Не думал, что в XXI веке такое возможно»
29 октября, 17:57
Ко всем новостям
Последние новости
Заур Угуев: «Нового ничего к ЧМ не надо добавлять, просто нужно работать, не сачковать»
29 июня, 06:57
Умер двукратный призер ЧМ по греко-римской борьбе Виктор Авдышев
6 мая, 13:25
Карелин о ценностях в спорте: «Это предмет для нападок со стороны тех, кто живет в заблуждениях, считая, что можно навязать миру какие-то особые правила»
25 апреля, 18:52
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
18 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
19 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
18 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05