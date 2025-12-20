Мамиашвили о переходе борца Мамедова в Болгарию: «Бог ему судья. Обидно, что такие спортсмены втихую получают паспорта других стран, а потом сообщают о своем решении»

Мамиашвили объяснил переход борца Мамедова в сборную Болгарии.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о решении Шамиля Мамедова перейти в сборную Болгарии.

Мамедову 24 года, он бронзовый призер чемпионата мира-2023 и двукратный чемпион России по вольной борьбе.

«Мамедов принял жесткое решение о переходе в сборную Болгарии. К сожалению, надо признать, что смена гражданства в нашем виде спорта происходит не из-за каких-то социальных или иных проблем. В подавляющем большинстве эти борцы не хотят участвовать во внутреннем отборе в нашу национальную команду. Это просто попытка уйти от высокой конкуренции, чтобы легче было попадать на чемпионаты Европы, мира. Конечно, это ослабляет и нашу сборную.

Крайний раз я общался с Мамедовым на чемпионате мира в Хорватии, где он, естественно, не боролся, потому что ждал решения по своему гражданству. А любое участие в турнире за сборную России отодвигало бы его возможность сменить спортивное гражданство. Я долго общался с Мамедовым, с его близкими. Он еще тогда принял окончательное решение. Бог ему судья.

Обидно вот еще что. Изначально такие спортсмены сначала ловят тишину, получают втихую паспорта других стран, а потом начинают сообщать о своем решении, когда уже назад дороги нет и ничего не поменяешь, у человека паспорт на руках», – сказал Мамиашвили.

В прошлом году Мамедов был единственным из российских борцов, кто вошел в заявку на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже. Он согласился выступать в нейтральном статусе, но позже отказался от участия из-за травмы .