Спаллетти о 2:1 с «Ромой»: «Юве» хотел большего. Попытаемся вернуть утраченные позиции»
Спаллетти о 2:1 с «Ромой»: «Юве» хотел большего.
Тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти оценил победу над «Ромой» (2:1) в Серии А.
«Сейчас все матчи сложные. Победа и извлечение уроков из нее — это двойная победа, потому что они вселяют в тебя уверенность и дают понимание того, что ты можешь биться с кем угодно.
Мы боролись до самого конца, и даже когда пропустили поздний гол, команда хотела большего. Теперь мы продолжим работать и, надеюсь, попытаемся вернуть утраченные позиции», – сказал Спаллетти.
После 16 матчей туринцы занимают в таблице 5-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
