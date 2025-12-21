Спаллетти о 2:1 с «Ромой»: «Юве» хотел большего. Попытаемся вернуть утраченные позиции»

Спаллетти о 2:1 с «Ромой»: «Юве» хотел большего.

Тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти оценил победу над «Ромой» (2:1) в Серии А.

«Сейчас все матчи сложные. Победа и извлечение уроков из нее — это двойная победа, потому что они вселяют в тебя уверенность и дают понимание того, что ты можешь биться с кем угодно.

Мы боролись до самого конца, и даже когда пропустили поздний гол, команда хотела большего. Теперь мы продолжим работать и, надеюсь, попытаемся вернуть утраченные позиции», – сказал Спаллетти.

После 16 матчей туринцы занимают в таблице 5-е место.