  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Спаллетти о 2:1 с «Ромой»: «Юве» хотел большего. Попытаемся вернуть утраченные позиции»
0

Спаллетти о 2:1 с «Ромой»: «Юве» хотел большего. Попытаемся вернуть утраченные позиции»

Спаллетти о 2:1 с «Ромой»: «Юве» хотел большего.

Тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти оценил победу над «Ромой» (2:1) в Серии А.

«Сейчас все матчи сложные. Победа и извлечение уроков из нее — это двойная победа, потому что они вселяют в тебя уверенность и дают понимание того, что ты можешь биться с кем угодно.

Мы боролись до самого конца, и даже когда пропустили поздний гол, команда хотела большего. Теперь мы продолжим работать и, надеюсь, попытаемся вернуть утраченные позиции», – сказал Спаллетти.

После 16 матчей туринцы занимают в таблице 5-е место.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...37876 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
logoЮвентус
logoРома
logoЛучано Спаллетти
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ювентус» выиграл 6 из 7 последних матчей
вчера, 21:44
«Ювентус» обыграл «Рому» благодаря голам Опенда и Консейсау – 2:1
вчера, 21:38
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Рому», «Лацио» и «Кремонезе» не забили
вчера, 21:38
Главные новости
Алонсо про 2:0 с «Севильей»: «Реал» играет не на своем уровне, и мы хотим это исправить. Благодаря последним победам начнем год с возможностью побороться за все трофеи»
вчера, 23:08
Артета про 1:0 с «Эвертоном»: «Были отрезки, когда «Арсенал» доминировал, но мало создавал. Я рад победе и поздравляю «Эвертон» с прекрасным стадионом – у меня от его красоты мурашки»
вчера, 22:57
Агуме о судействе после 0:2 от «Реала»: «Каждый год одно и то же в этих матчах. Много спорных эпизодов. «Севилья» заслужила большего»
вчера, 22:41
Винисиус убрал фото с футболкой «Реала» и оставил многоточие в инстаграме после игры с «Севильей». Не забивающего с октября вингера заменили на 83-й минуте
вчера, 22:38Фото
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
вчера, 22:30Тесты и игры
Мбаппе в стиле Роналду отпраздновал повторение рекорда по голам за «Реал» за год: «Повторить достижение кумира, лучшего игрока в истории клуба... Он стал моим другом, хотел передать привет»
вчера, 22:28
Фанаты «Реала» освистывали Винисиуса после замены в матче с «Севильей», пока вингер покидал поле
вчера, 22:24
Винисиус не забивает 17 матчей – больше двух месяцев
вчера, 22:15
«Реал» выиграл три матча подряд. Дальше – «Бетис» и «Атлетико»
вчера, 22:09
Мбаппе повторил рекорд Роналду по голам в «Реале» за год – по 59 мячей. Килиан забил «Севилье» с пенальти на 86-й, еще один отменили на 90-й
вчера, 22:09
Ко всем новостям
Последние новости
Карасева оставили в элитной группе судей УЕФА. Егорова, Сухого и Шафеева включили во вторую
20 минут назад
«ПСЖ» выиграл 50 матчей за год – рекорд для клубов Лиги 1
35 минут назад
Мбаппе забил 66 голов за «Реал» и Францию в 2025 году
48 минут назад
«Арсенал» одолел «Эвертон» благодаря голу Дьокереша с пенальти – 1:0
вчера, 22:01
Кубок Франции. «ПСЖ» Сафонова разгромил «Фонтене», «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
вчера, 21:52
«ПСЖ» разгромил «Фонтене» – 4:0. Рамуш сделал дубль, у Дембеле гол с пенальти и ассист Дуэ
вчера, 21:52
«Ювентус» обыграл «Рому» благодаря голам Опенда и Консейсау – 2:1
вчера, 21:38
Тренер «Севильи» Альмейда получил две желтые за споры с судьей матча с «Реалом» и был удален после свистка на перерыв
вчера, 21:27
Кассьерра интересен «Монтеррею» (Legalbet)
вчера, 20:59
Дьокереш забил впервые за 6 матчей. Форвард «Арсенала» реализовал пенальти в игре с «Эвертоном»
вчера, 20:38