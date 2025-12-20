  • Спортс
  • У Виртца первое голевое действие в АПЛ – в 16-м матче. Флориан ассистировал Исаку в игре с «Тоттенхэмом»
У Виртца первое голевое действие в АПЛ – в 16-м матче. Флориан ассистировал Исаку в игре с «Тоттенхэмом»

У Виртца первый голевой пас в АПЛ.

Флориан Виртц отметился первым результативным действием в чемпионате Англии.

Полузащитник «Ливерпуля» ассистировал Александеру Исаку на 56-й минуте матча с «Тоттенхэмом» в 17-м туре.

Немец проводит 16-ю игру в АПЛ после трансфера из «Байера» за 116 млн фунтов. До этого дня у него был один голевой пас в матче за Суперкубок Англии и два – в игре Лиги чемпионов. Голов по-прежнему нет.

Подробно со статистикой Виртца можно ознакомиться здесь.

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». 0:1 – Исак забил с паса Виртца и травмировался, Симонс удален на 33-й! Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
