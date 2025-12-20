НХЛ. В 20:30 начнутся матчи «Вашингтон» – «Детройт» и «Рейнджерс» – «Филадельфия», «Миннесота» сыграет с «Эдмонтоном», «Тампа» против «Каролины»

В НХЛ пройдут очередные матчи регулярного чемпионата.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон » примет «Детройт », «Рейнджерс » – «Филадельфию», «Миннесота » сыграет с «Эдмонтоном », «Питтсбург » в гостях у «Монреаля », «Тампа » встретится с «Каролиной».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

