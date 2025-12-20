НХЛ. В 20:30 начнутся матчи «Вашингтон» – «Детройт» и «Рейнджерс» – «Филадельфия», «Миннесота» сыграет с «Эдмонтоном», «Тампа» против «Каролины»
В НХЛ пройдут очередные матчи регулярного чемпионата.
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» примет «Детройт», «Рейнджерс» – «Филадельфию», «Миннесота» сыграет с «Эдмонтоном», «Питтсбург» в гостях у «Монреаля», «Тампа» встретится с «Каролиной».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости