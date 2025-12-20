Большунов повздорил с журналистом «Матч ТВ» на Кубке России: «Ребят, до свидания! К нормальным, к хорошим я буду подходить»

Большунов повздорил с журналистом «Матч ТВ» на Кубке России, это попало на видео.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не стал отвечать на вопросы журналиста «Матч ТВ» на этапе Кубка России в Ижевске.

Сегодня Большунов стал четвертым в классическом спринте. За комментарием к нему обратился корреспондент «Матча» Михаил Гореванов.

«Знаешь, чтобы прославиться, Большунов не нужен. Занимайтесь, делайте интервью классно, тогда будут вас знать. А вам лишь бы Большунова засунуть куда-нибудь, чтобы больше рейтинги были. Ребят, до свидания! К нормальным, к хорошим я буду подходить, здороваться, обнимать!» – сказал Большунов, прокричав последние слова.

Гореванов опубликовал видео перепалки в своем телеграм-канале.

«Ну это скандал, я считаю. Большунов прямо в лицо сказал, что мы все хайпим на его фамилии. Ну это вообще нормально орать в лицо? Я правда хотел задать пару вопросов Большунову. Про спринт, про сезон, про будущее. Он ведь ничего не говорил в этом сезоне. Но как бы так объяснить трехкратному олимпийскому чемпиону, что телевидение так устроено. Есть резонансное событие – мы его обсуждаем. Не пиаримся, не зарабатываем рейтинги и т. д., а только обсуждаем. Я бы с удовольствием выбрал обсудить сам спринт. Но его эпизод в Кировске, к сожалению, самое громкое событие того этапа (в начале декабря Большунов был дисквалифицирован за толчок Александра Бакурова после гонки – Спортс’’). Оно случилось и мы это обсуждали. В чем пиар-то? Получается, что если мы говорим про победы Большунова, то мы тоже пиаримся на его фамилии? Странная логика. Но меня Сан Саныч слушать не захотел. Ну и еще. Когда спортсмен дает интервью, он дает его не конкретному корреспонденту и ведущему. Мы лишь мостик между ним и фанатами. Спортсмен дает интервью для аудитории канала, а не лично человеку», – написал Гореванов в телеграм-канале.