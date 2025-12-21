  • Спортс
  • Маркао получил две желтые в матче с «Реалом». Защитник «Севильи» сфолил на Родриго в 1-м тайме и на Беллингеме во 2-м
Маркао получил две желтые в матче с «Реалом». Защитник «Севильи» сфолил на Родриго в 1-м тайме и на Беллингеме во 2-м

Защитник «Севильи» был предупрежден на 37-й минуте матча Ла Лиги за нарушение на Родриго. На 68-й минуте судья Алехандро Муньис Руис показал бразильцу вторую желтую карточку – за то, что он в подкате сбил Джуда Беллингема в центре поля.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
