Маркао получил две желтые в матче с «Реалом». Защитник «Севильи» сфолил на Родриго в 1-м тайме и на Беллингеме во 2-м

Маркао удален в матче с «Реалом».

Защитник «Севильи» был предупрежден на 37-й минуте матча Ла Лиги за нарушение на Родриго. На 68-й минуте судья Алехандро Муньис Руис показал бразильцу вторую желтую карточку – за то, что он в подкате сбил Джуда Беллингема в центре поля.

