Маркао получил две желтые в матче с «Реалом». Защитник «Севильи» сфолил на Родриго в 1-м тайме и на Беллингеме во 2-м
Маркао удален в матче с «Реалом».
Маркао Тейшейра удален во втором тайме матча с «Реалом».
Защитник «Севильи» был предупрежден на 37-й минуте матча Ла Лиги за нарушение на Родриго. На 68-й минуте судья Алехандро Муньис Руис показал бразильцу вторую желтую карточку – за то, что он в подкате сбил Джуда Беллингема в центре поля.
«Реал» – «Севилья». 1:0 – Беллингем забил, Маркао удален! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
